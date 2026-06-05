WWDC 2026: Thế giới chờ đợi lần chủ trì cuối cùng của Tim Cook

Apple thường công bố hàng loạt cập nhật phần mềm và đôi khi cả phần cứng dành cho các nhà phát triển tại Hội nghị Các nhà phát triển Toàn cầu (WWDC). Tuy nhiên, năm nay có thể sẽ khác. Một số trang tin đánh giá, WWDC 2026 có thể là "thời khắc khép lại một kỷ nguyên".

Theo một báo cáo của CNET, CEO Apple Tim Cook đang chuẩn bị chủ trì kỳ WWDC cuối cùng của mình. Sau 15 năm dẫn dắt Apple kể từ khi tiếp quản vị trí của Steve Jobs, ông Cook sẽ chính thức rời cương vị điều hành vào ngày 1/9. Người kế nhiệm ông là John Ternus, Giám đốc phần cứng của Apple.

Chính sự thay đổi nhân sự có tính bước ngoặt này, bài phát biểu khai mạc năm nay của ông Cook không chỉ xoay quanh các bản cập nhật phần mềm hay phần cứng, mà còn mang ý nghĩa chuyển giao thế hệ lãnh đạo.

Ảnh: Apple

WWDC sẽ khai mạc vào ngày 8/6 (theo giờ Mỹ) tại Apple Park lúc 10 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương (PT) và kéo dài đến ngày 12/6. Như thường lệ, người dùng có thể theo dõi trực tiếp miễn phí trên các nền tảng của Apple: - Trang web Apple - Apple TV - Ứng dụng Apple Developer - Kênh YouTube chính thức của Apple

Dưới đây là những điểm đáng chú ý được người dùng toàn cầu chờ đợi sẽ xuất hiện tại WWDC 2026.

Siri được làm mới hoàn toàn sau nhiều năm chờ đợi

Đây nhiều khả năng sẽ là thông báo nổi bật nhất tại WWDC 2026. Năm 2024, Apple từng hứa hẹn về một phiên bản Siri được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Đây là bản nâng cấp được mong đợi từ lâu dành cho trợ lý cá nhân vốn được tích hợp vào hệ sinh thái Apple từ năm 2011. Tuy nhiên, kế hoạch này chưa thể thành hiện thực do quá trình tái cơ cấu nội bộ, các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt, những hạn chế về phần cứng cũng như việc Apple bị đánh giá là chậm chân trong cuộc đua AI.

Sau hai năm, các tin đồn cho rằng Siri mới cuối cùng sẽ ra mắt tại WWDC năm nay.

Theo Bloomberg, Apple sẽ giới thiệu một ứng dụng Siri độc lập cùng giao diện “Ask Siri” mới, cho phép người dùng vuốt từ phía trên màn hình để truy cập. Siri được cho là sẽ có khả năng thực hiện các tác vụ thay người dùng như chỉnh sửa hình ảnh, chia sẻ tệp tin hoặc tìm kiếm thông tin chuyến bay trong tin nhắn. Điều này được ví như ChatGPT nhưng hoạt động ngay trong hệ sinh thái Apple.

Động thái này diễn ra sau nhiều năm Siri bị đánh giá là tụt lại phía sau so với các đối thủ như Google Assistant (nay gần như đã trở thành Gemini), Alexa hay Microsoft Copilot.

iOS 27 nhiều khả năng tập trung vào AI thay vì thiết kế mới

Năm ngoái, iOS 26 đã giới thiệu Liquid Glass, một cuộc đại tu lớn về giao diện. Dù nhận được nhiều lời khen, thiết kế này cũng gây ra không ít tranh cãi.

Năm nay, Apple dường như chọn hướng đi khác. Các báo cáo cho biết iOS 27 sẽ bổ sung nhiều công cụ AI trên toàn hệ thống, bao gồm chỉnh sửa ảnh thông minh hơn, hình nền do AI tạo ra, tự động hóa tác vụ bằng phím tắt và khả năng tìm kiếm theo ngữ cảnh sâu hơn.

Apple cũng được cho là muốn AI trở nên tự nhiên và hòa nhập vào các tác vụ hằng ngày thay vì xuất hiện quá nổi bật. Đây là cách tiếp cận quen thuộc của hãng, vốn không muốn các tính năng mới tạo cảm giác thử nghiệm hoặc chưa hoàn thiện. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có ít tính năng hào nhoáng hơn và nhiều cải tiến nhằm sửa lỗi, nâng cao hiệu suất hơn.

Bloomberg cho biết các nhóm kỹ sư của Apple đang tập trung vào việc “loại bỏ những yếu tố cồng kềnh, sửa lỗi và tìm mọi cơ hội để cải thiện hiệu năng một cách đáng kể”.

Những tính năng đáng chú ý trên iOS 27

Ứng dụng Camera có thể sẽ được bổ sung nhiều tùy chọn cá nhân hóa hơn thông qua hệ thống widget mới, cho phép người dùng thiết lập giao diện theo ý muốn.

Ứng dụng Photos được cho là sẽ có thêm hai công cụ AI gồm Reframe, giúp điều chỉnh bố cục hình ảnh, và Extend, cho phép mở rộng ảnh bằng nội dung do AI tạo ra. Image Playground và Genmoji cũng được kỳ vọng nhận một số nâng cấp nhỏ.

Apple cũng đã công bố các tính năng trợ năng mới, bao gồm: Voice Control hỗ trợ ngôn ngữ tự nhiên. Phụ đề tự động trên mọi video. VoiceOver có khả năng mô tả môi trường xung quanh người dùng.

Các nền tảng khác trong hệ sinh thái

iPadOS và macOS nhiều khả năng sẽ được trang bị hầu hết các tính năng mới của iOS, bao gồm Siri thế hệ mới.

Một trong những câu hỏi lớn là liệu Apple có bổ sung các yếu tố điều khiển bằng cảm ứng trên macOS để chuẩn bị cho mẫu MacBook màn hình cảm ứng được đồn đoán hay không.

watchOS 27 có thể được nâng cấp khả năng theo dõi nhịp tim và bổ sung mặt đồng hồ mới lấy cảm hứng từ Apple Watch Ultra. Theo Bloomberg, Apple cũng đang ưu tiên sự ổn định đối với nền tảng này.

visionOS 27 được cho là sẽ nhận Siri tích hợp AI cùng các bản cập nhật về độ ổn định hệ thống. Đối với tvOS 27, tính năng đáng chú ý nhất có thể là khả năng điều chỉnh kích thước văn bản, điều mà Apple đã đề cập trong một thông cáo báo chí gần đây về trợ năng.

iPhone màn hình gập

Theo nhiều chuyên trang công nghệ, không nên kỳ vọng Apple sẽ công bố iPhone màn hình gập tại WWDC. Sản phẩm này có khả năng cao sẽ được giới thiệu trong sự kiện tháng 9.

Tuy nhiên, một số tính năng trên iOS 27 có thể hé lộ định hướng đó, chẳng hạn khả năng đa nhiệm tốt hơn và các thành phần giao diện mang phong cách máy tính bảng, vốn phù hợp với thiết bị màn hình gập.

Các tin đồn cho biết mẫu máy này có thể mang tên iPhone Ultra, được bán với giá từ 2.000 đến 2.500 USD và ra mắt vào tháng 9.

Nhiều chuyên gia cho rằng, WWDC 2026 có thể không phải là kỳ hội nghị có nhiều tính năng mới nhất, nhưng lại có khả năng trở thành một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử Apple.

Bài phát biểu khai mạc năm nay có thể cho thấy hướng đi của Apple trong giai đoạn chuyển giao từ CEO Tim Cook sang ông John Ternus. Tuy nhiên, liệu ông Ternus có thể tiếp nối những thành tựu mà người tiền nhiệm đạt được, giống như cách Cook từng kế thừa di sản của Steve Jobs hay không, vẫn là câu hỏi chỉ thời gian mới có thể trả lời.