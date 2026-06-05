Thông tin về tin nhắn qua Zalo mà người dân cần nắm rõ

Thời gian gần đây, tình trạng chiếm đoạt tài khoản Zalo để mạo danh vay tiền người thân, bạn bè đang xuất hiện tại nhiều địa phương.

Trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài khoản cá nhân trên không gian mạng.

Theo cơ quan chức năng, thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là gửi các đường link giả mạo dưới danh nghĩa bình chọn cuộc thi, tham gia sự kiện hoặc nhận quà tặng. Khi người dùng truy cập và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn, tài khoản Zalo có thể bị chiếm quyền kiểm soát.

Zalo của một người dân bị chiếm quyền hỏi mượn tiền bạn bè. (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Sau khi chiếm được tài khoản, các đối tượng tiếp tục sử dụng chính tài khoản này để nhắn tin vay tiền người thân, bạn bè trong danh bạ hoặc phát tán các đường link độc hại nhằm mở rộng phạm vi lừa đảo. Tuy nhiên, nhờ nâng cao cảnh giác, nhiều người dân đã kịp thời phát hiện và không bị thiệt hại về tài sản.

Trước thực trạng trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, đặc biệt là những đường link yêu cầu đăng nhập tài khoản, bình chọn hoặc nhận thưởng. Khi nhận được tin nhắn vay, mượn tiền qua Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác, cần chủ động xác minh thông tin bằng cách gọi điện hoặc gọi video trực tiếp để tránh bị lừa đảo.

Bên cạnh đó, người dân nên tăng cường bảo mật tài khoản bằng cách kích hoạt xác thực hai lớp, sử dụng mật khẩu mạnh, không cung cấp mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào và thường xuyên kiểm tra lịch sử đăng nhập. Đồng thời, không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc làm theo hướng dẫn của người lạ trên không gian mạng.

Trong trường hợp nghi ngờ tài khoản bị xâm nhập, người dân cần nhanh chóng đổi mật khẩu, đăng xuất khỏi tất cả thiết bị đang đăng nhập và trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.