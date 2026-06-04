Sau gần 8 tháng tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch 16 triệu đồng, người phụ nữ ở Nghệ An phải đến công an trình báo

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, ﻿ngày 06/10/2025, tài khoản ngân hàng của chị Hà Thị Liệu, trú tại xóm 15, xã Thiên Nhẫn bất ngờ nhận số tiền hơn 16 triệu đồng, tuy nhiên không biết do ai chuyển, chị Liệu nghĩ sẽ có người liên hệ để nhận lại nên không trình báo Công an.

Tuy nhiên, nhiều tháng trôi qua không thấy ai liên lạc, chị Liệu quyết định trình báo Công an xã Thiên Nhẫn. Tiếp nhận thông tin, Công an xã tiến hành xác minh, tìm kiếm thông tin người chuyển số tiền nói trên vào tài khoản của chị Liệu.

Đến ngày 22/5/2026, Công an xã xác định được chủ nhân số tiền đó là của chị Cao Thị Vân Trang, sinh năm 2001, trú tại xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Công an xã Thiên Nhẫn phối hợp Công an xã Kỳ Anh xác minh, liên hệ nhận lại số tiền. Bất ngờ vì không nghĩ mình sẽ được nhận lại số tiền do chuyển nhầm từ lâu, trong niềm xúc động, chị Trang viết thư cảm ơn Công an xã Thiên Nhẫn, Công an xã Kỳ Anh và chị Liệu.

Qua sự việc trên, người dân cần lưu ý, khi nhận được tiền chuyển nhầm cần nhanh chóng trình báo với cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh và xử lý đúng quy định pháp luật.

Đồng thời khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản, cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận như số tài khoản, tên chủ tài khoản và số tiền nhằm tránh những sai sót, nhầm lẫn không đáng có.