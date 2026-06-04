Một quốc gia ngỏ ý mời Viettel đầu tư, kỳ vọng phá vỡ thế độc quyền trong lĩnh vực đặc biệt tại đây

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đào Xuân Vũ bày tỏ trân trọng khi Bộ trưởng Téte António và đoàn công tác đã dành thời gian đến thăm Viettel trong lịch trình ngắn tại Việt Nam.

Trước khi trao đổi chính thức, đoàn công tác Bộ Ngoại giao Angola đã tham quan Bảo tàng số Viettel, tìm hiểu quá trình hình thành, phát triển của Tập đoàn qua các giai đoạn, cũng như các sản phẩm, giải pháp công nghệ do Viettel nghiên cứu, làm chủ.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đào Xuân Vũ cho biết Viettel ở lĩnh vực đầu tư quốc tế, Viettel hiện có mặt tại nhiều thị trường tại châu Á, châu Mỹ và châu Phi, với quy mô thị trường khoảng 500 triệu dân. Tại châu Phi, Viettel đang hiện diện ở Tanzania, Burundi, Mozambique và Cameroon; trong đó Burundi và Mozambique là những thị trường Viettel giữ vị trí số một về thị phần.

Phó Tổng Giám đốc Đào Xuân Vũ nhấn mạnh, chiến lược đầu tư viễn thông quốc tế của Viettel có sự khác biệt. Viettel không đặt lợi nhuận lên hàng đầu, mà chú trọng xây dựng hạ tầng mạng lưới chất lượng, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ viễn thông cho người dân và gắn kinh doanh với an sinh xã hội tại quốc gia sở tại.

Với Angola, Viettel đã quan tâm, tìm hiểu thị trường viễn thông trong thời gian dài. Theo đánh giá của Viettel, Angola đang có chính sách mở cửa để nhà mạng mới tham gia cung cấp dịch vụ. Quỹ tần số của Angola cũng còn dư địa cho nhà đầu tư mới. Trên cơ sở đó, Viettel mong muốn được lắng nghe quan điểm của Chính phủ Angola về việc mở rộng thị trường viễn thông, đồng thời đề nghị phía Angola giới thiệu đầu mối để hai bên tiếp tục trao đổi về cơ hội hợp tác.

Bên cạnh viễn thông, Viettel cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Angola trong lĩnh vực chuyển đổi số. Tại Việt Nam, Viettel đã triển khai nhiều nền tảng, giải pháp cho các cơ quan Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các địa phương và doanh nghiệp. Đây là những kinh nghiệm, sản phẩm Viettel có thể nghiên cứu, điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu thực tế tại Angola.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Angola Téte António cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Viettel. Bộ trưởng đánh giá cao quá trình phát triển của Tập đoàn, cho rằng những thành tựu của Viettel không chỉ thể hiện sự lớn mạnh của một doanh nghiệp, mà còn phản ánh hình ảnh phát triển của đất nước Việt Nam.

Bộ trưởng Téte António cũng bày tỏ vui mừng khi Viettel quan tâm tới thị trường Angola. Theo Bộ trưởng, châu Phi không phải là thị trường mới với Viettel. Với kinh nghiệm tại nhiều quốc gia châu Phi, Viettel có nhiều tiềm năng để tham gia thị trường viễn thông Angola trong thời gian tới.

Chia sẻ về thị trường Angola, Bộ trưởng cho biết Angola là quốc gia có dân số trẻ, trong đó nhóm dân số trẻ chiếm khoảng 2/3 dân số và có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ mới. Những năm gần đây, Angola cũng đang thúc đẩy cải cách thể chế, mở rộng cạnh tranh và phá vỡ thế độc quyền trong lĩnh vực viễn thông.

“Thị trường Angola hiện có độ mở rất cao. Viettel có nhiều lợi thế về công nghệ, kinh nghiệm tại châu Phi và năng lực triển khai mạng lưới tại vùng sâu, vùng xa. Đây là những yếu tố phù hợp với nhu cầu của Angola”, Bộ trưởng Téte António chia sẻ.

Đối với đề xuất của Viettel về đầu mối phối hợp, Bộ trưởng Téte António giới thiệu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Angola tại Việt Nam là đầu mối trực tiếp để Viettel trao đổi trong giai đoạn tiếp theo. Đại sứ không chỉ là đại diện của Bộ Ngoại giao Angola, mà còn là đại diện của Chính phủ Angola tại Việt Nam.

Bộ trưởng cũng cho biết sẽ báo cáo thêm tới cơ quan phụ trách lĩnh vực thông tin và viễn thông của Angola để tiếp tục xem xét các nội dung Viettel quan tâm.

Buổi làm việc mở ra tín hiệu tích cực cho khả năng hợp tác giữa Viettel và Angola, trước hết trong lĩnh vực viễn thông và chuyển đổi số. Với kinh nghiệm đầu tư quốc tế, năng lực công nghệ và cách tiếp cận gắn phát triển kinh doanh với trách nhiệm xã hội, Viettel có thêm cơ sở để nghiên cứu sâu hơn cơ hội hiện diện tại một thị trường giàu tiềm năng ở châu Phi.