Tin vui cho hàng triệu người dùng Gemini miễn phí

Theo thông tin từ Phone Arena, Google vừa công bố kế hoạch đầu tư 80 tỷ USD để mở rộng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời tung ra bản cập nhật mới cho Gemini nhằm mở rộng quyền truy cập vào các chế độ suy luận nâng cao trên nhiều nền tảng.

Theo thông tin từ Google, các “cấp độ tư duy” (Thinking Levels) của Gemini hiện đã được triển khai cho người dùng web, Android và iOS. Người dùng có thể lựa chọn giữa hai chế độ Standard và Extended trong phần cài đặt mô hình.

Chế độ Standard được thiết kế cho các tác vụ thông thường, trong khi Extended cho phép hệ thống sử dụng nhiều tài nguyên hơn để xử lý các truy vấn phức tạp và yêu cầu suy luận sâu hơn. Hai tùy chọn này hiện khả dụng trên Gemini 3.5 Flash và Gemini 3.5 Flash Light.

Đáng chú ý, Google cho biết các mô hình Gemini 3.5 mới được cung cấp miễn phí cho tất cả người dùng. Tuy nhiên, chế độ Extended tiêu thụ nhiều token hơn, đồng nghĩa với việc người dùng có thể nhanh chóng chạm tới giới hạn sử dụng nếu thường xuyên xử lý các yêu cầu phức tạp.

Trước đó, Google đã điều chỉnh cơ chế phân bổ token theo độ khó của từng tác vụ. Điều này giúp tối ưu tài nguyên nhưng cũng khiến nhiều người dùng phản ánh rằng hạn mức Gemini bị sử dụng nhanh hơn dự kiến.

Bên cạnh các chế độ miễn phí, Google còn giới thiệu thêm tùy chọn "Deep Think" cho Gemini 3.1 Pro. Đây được xem là cấp độ suy luận cao hơn, hướng đến những tác vụ phân tích chuyên sâu và hiện chỉ dành cho người đăng ký gói AI Ultra.

Việc mở rộng khả năng suy luận của Gemini diễn ra trong bối cảnh cuộc cạnh tranh AI ngày càng tăng tốc. Các hãng công nghệ lớn đang đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng tính toán để phục vụ các mô hình ngôn ngữ quy mô lớn và tác nhân AI.

Tuy nhiên, việc sử dụng các mô hình mới này không chỉ tốn kém về chi phí (AI Ultra có giá từ 100 - 200 USD mỗi tháng) mà còn tiêu tốn nhiều tài nguyên. Các trung tâm dữ liệu của Google thải ra khoảng 3,8 triệu mét khối (m³) khí CO₂ mỗi năm. Để so sánh, lượng khí thải CO₂ của một thị trấn nhỏ vào khoảng 50.000 m³.

Với động thái mới nhất, Google cho thấy chiến lược mở rộng khả năng tiếp cận AI tới người dùng phổ thông, đồng thời giữ lại các tính năng suy luận sâu hơn như Deep Think cho nhóm khách hàng trả phí.