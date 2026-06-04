Đại diện Cục Thuế tiết lộ giải pháp mới có thể ngăn chặn hàng loạt 'công ty ma'

Cục Thuế sẽ tiến hành xác thực sinh trắc học với chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Trên website của Cục Thuế, ông Nguyễn Mạnh Tùng - Chuyên viên chính, Phó Tổ trưởng Tổ phần mềm ứng dụng, Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế) cho biết Cục Thuế đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) xây dựng và hoàn thiện giải pháp xác thực sinh trắc học đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức; chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và chủ doanh nghiệp tư nhân.

Cụ thể, việc xác thực sinh trắc học được áp dụng đối với hai nhóm trường hợp.

Thứ nhất là khi doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Thứ hai doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có thay đổi thông tin về người đại diện pháp luật; chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; chủ doanh nghiệp tư nhân (gọi chung là "người đại diện theo pháp luật").

Ông nhấn mạnh việc triển khai xác thực sinh trắc học trong quản lý hóa đơn điện tử mang lại lợi ích cho cả người dân, doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh; cơ quan quản lý và toàn xã hội.

Trước hết, đối với người dân, doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh, giải pháp này đóng vai trò "lá chắn" giúp bảo vệ người dân, tổ chức tránh bị lợi dụng mạo danh thông tin người dân làm người đại diện theo pháp luật để thành lập "công ty ma" nhằm mục đích mua bán hóa đơn trái phép. Việc xác thực sinh trắc học sẽ ngăn chặn hành vi này, bảo vệ người dân khỏi những rắc rối pháp lý không đáng có.

Đồng thời, việc xác thực sinh trắc học cũng giúp tăng tính bảo mật, nâng cao độ tin cậy và thúc đẩy tinh thần tự nguyện tuân thủ của người nộp thuế khi sử dụng các dịch vụ thuế số.

Ông Tùng lưu ý 3 điều kiện quan trọng mà người nộp thuế cần lưu ý để thực hiện xác thực thành công:

Thứ nhất, người đại diện theo pháp luật bắt buộc phải có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 và đã cài đặt, kích hoạt thành công ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại.

Thứ hai, thông tin người đại diện trên dữ liệu đăng ký thuế phải trùng khớp hoàn toàn với thông tin định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thứ ba, việc xác thực phải được thực hiện trong thời hạn một ngày làm việc và người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp thao tác xác thực khi đang ở trong lãnh thổ Việt Nam.

Mới đây, thực hiện quy định tại Nghị định số 70 về hóa đơn, chứng từ, Cục Thuế đã ban hành công văn số 3078 về việc xác thực sinh trắc học người đại diện theo pháp luật khi đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Ông Tùng cho biết góc độ của cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà nước, việc xác thực sinh trắc học giúp tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả hỗ trợ người nộp thuế. Khi thông tin của người nộp thuế được chuẩn hóa đầy đủ và chính xác ngay từ đầu, tiến trình chuyển đổi số quốc gia sẽ được thúc đẩy theo hướng minh bạch hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn.

Rộng hơn, đối với toàn xã hội, ông Tùng cho biết việc áp dụng sinh trắc học không chỉ tăng cường tính minh bạch, tạo sự thuận tiện cho người dân khi thực hiện nghĩa vụ thuế, mà còn giúp tiết kiệm nguồn lực xã hội nhờ giảm thiểu các thủ tục hành chính.