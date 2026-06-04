Khẩn trương triển khai công nghệ chiến lược, phấn đấu có sản phẩm cụ thể trong năm 2026

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên họp thứ nhất của Tổ công tác của Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược - Ảnh: VGP/Gia Huy

Sáng 4/6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên họp thứ nhất của Tổ công tác của Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược và triển khai nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.

Cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hoàng Minh Sơn; lãnh đạo các bộ, cơ quan liên quan.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết phiên họp nhằm rà soát kết quả triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo Quyết định số 808/QĐ-TTg và Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ngày 30/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược.

Theo Quyết định số 808/QĐ-TTg, có 20 sản phẩm công nghệ chiến lược đã được giao cho 10 cơ quan chủ trì thực hiện với mục tiêu tạo ra sản phẩm cụ thể ngay trong năm 2026. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành báo cáo rõ tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; đồng thời đề xuất giải pháp về cơ chế đặt hàng, huy động nguồn lực, bố trí kinh phí, lựa chọn doanh nghiệp tham gia và đầu tư hạ tầng nghiên cứu, phòng thí nghiệm.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh các cơ quan được giao phải chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đối với các nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh công nghệ chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển đất nước - Ảnh: VGP/Gia Huy

Các bộ, ngành đề xuất 48 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược

Theo Bộ KH&CN, ngay sau khi các quyết định của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, Bộ với vai trò cơ quan thường trực đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc triển khai; đồng thời rà soát, hoàn thiện các điều kiện bảo đảm thực hiện về thể chế, cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hạ tầng nghiên cứu - thử nghiệm, nguồn nhân lực và công cụ theo dõi, giám sát.

Đến nay, các bộ, ngành, cơ quan được giao nhiệm vụ đã xác định đầu mối triển khai, rà soát nhiệm vụ, xây dựng đề xuất, xác định sản phẩm đầu ra, nhu cầu nguồn lực và các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện.

Bộ KH&CN đã ban hành tài liệu hướng dẫn, tổ chức nhiều cuộc họp, hội nghị, hội thảo và làm việc trực tiếp với các bộ, ngành, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học nhằm hỗ trợ xây dựng và triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược.

Dù thời gian triển khai chưa dài, các bộ, ngành đã chủ động huy động sự tham gia của doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia để xây dựng nhiệm vụ. Nhiều nhiệm vụ đã xác định được sản phẩm đầu ra, doanh nghiệp tham gia, nhu cầu nguồn lực và lộ trình triển khai đến năm 2030. Tổng số nhiệm vụ được các bộ, ngành, cơ quan đề xuất hiện là 48 nhiệm vụ.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Gia Huy

Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự kiến triển khai 12 nhiệm vụ về giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản thế hệ mới; vaccine thú y, chế phẩm sinh học và hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Bộ đã huy động trên 20 doanh nghiệp và hơn 50 chuyên gia tham gia xây dựng nhiệm vụ; đồng thời triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với khoảng 18.000 sản phẩm tại 26 tỉnh, thành phố.

Bộ Công Thương dự kiến triển khai 3 nhiệm vụ trọng điểm gồm: Bản sao số (Digital Twin) cho hệ thống điều hành lưới điện quốc gia; thiết bị đóng cắt điện áp từ 22 kV đến 500 kV; robot công nghiệp hai tay với chương trình điều khiển nội địa. Các nhiệm vụ đã được xác định mục tiêu, sản phẩm đầu ra, lộ trình triển khai và nhu cầu nguồn lực giai đoạn 2026-2030.

Bộ Y tế đã đề xuất 11 nhiệm vụ liên quan đến vaccine thế hệ mới dùng cho người, liệu pháp tế bào và thiết bị y tế in 3D; trong đó có 8 nhiệm vụ dự kiến triển khai từ năm 2026.

Bộ GD&ĐT đề xuất phát triển nền tảng giáo dục thông minh quốc gia ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ thực ảo.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Gia Huy

Bộ Quốc phòng chủ trì triển khai nhiệm vụ xây dựng hệ thống quản lý thiết bị bay không người lái quốc gia phục vụ quản lý vùng trời và phát triển kinh tế tầm thấp; dự kiến thử nghiệm hệ thống trong năm 2026.

Bộ Công an triển khai 3 nhiệm vụ về nền tảng điện toán đám mây nội địa, nền tảng bảo mật - an ninh mạng quốc gia, thiết bị bay không người lái và hệ thống giám sát, phát hiện, chế áp UAV. Bộ đã thành lập các nhóm nghiên cứu chuyên trách, xây dựng các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và xác định lộ trình triển khai cụ thể đối với từng nhiệm vụ.

Bộ KH&CN bước đầu hình thành khoảng 13 nhiệm vụ, tập trung vào các lĩnh vực: Trí tuệ nhân tạo, AI camera xử lý tại biên, thiết bị bay không người lái, robot tự hành, công nghệ chế biến sâu đất hiếm và hạ tầng mạng di động thế hệ mới.

Bộ KH&CN đánh giá, các bộ, cơ quan được giao chủ trì nhiệm vụ tại Quyết định số 808/QĐ-TTg đã cơ bản hoàn thành bước rà soát, xây dựng và đề xuất nhiệm vụ; nhiều nhiệm vụ đã xác định rõ sản phẩm đầu ra, doanh nghiệp tham gia, lộ trình triển khai và nhu cầu nguồn lực. Một số nhiệm vụ đã được chủ động bố trí nguồn lực để triển khai ngay trong năm 2026.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn vướng mắc về: Cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ; cơ chế tài chính và huy động nguồn lực; hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; cơ chế phối hợp liên ngành và thương mại hóa sản phẩm. Các bộ, ngành cơ bản cam kết sẽ triển khai đúng thời hạn, bên cạnh đó nêu kiến nghị sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ để bảo đảm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong tháng 6/2026 phải hoàn thiện Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Công nghệ cao, trong đó có các nội dung liên quan đến công nghệ chiến lược - Ảnh: VGP/Gia Huy

Khẩn trương triển khai, có sản phẩm cụ thể trong năm 2026

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh công nghệ chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển đất nước, là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng và giữ vai trò trung tâm trong ba trụ cột: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ đã lựa chọn 20 lĩnh vực công nghệ chiến lược và giao nhiệm vụ cụ thể cho 10 bộ, ngành, vì vậy, các bộ, ngành cần chuyển ngay từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai thực tế, tập trung tạo ra sản phẩm, công nghệ và doanh nghiệp cụ thể, mang lại kết quả rõ ràng.

"Bây giờ phải bắt tay vào làm để tạo ra những sản phẩm nhìn thấy được, đo đếm được và mang lại hiệu quả thực chất", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Để đẩy nhanh tiến độ, Phó Thủ tướng yêu cầu trong tháng 6/2026 phải hoàn thiện Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Công nghệ cao, trong đó có các nội dung liên quan đến công nghệ chiến lược; đồng thời nghiên cứu, đề xuất cơ chế nhận diện, xác nhận và dán nhãn sản phẩm công nghệ chiến lược.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Gia Huy

Đối với việc triển khai Quyết định số 808/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng giao Bộ KH&CN tổng hợp các nhiệm vụ do các bộ, ngành đề xuất, tổ chức thẩm định và hướng dẫn triển khai. Các bộ, ngành phải chủ động bố trí nhân lực, nguồn lực để thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao, phấn đấu có sản phẩm cụ thể trong năm 2026. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo Chính phủ để xem xét, tháo gỡ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, xác định rõ mục tiêu, kết quả và tiến độ thực hiện; định kỳ hằng tháng báo cáo Bộ KH&CN để theo dõi, giám sát.

Về hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ KH&CN khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia phục vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược. Các bộ, ngành rà soát nhu cầu xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm công nghệ chiến lược thuộc phạm vi quản lý.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ KH&CN khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia phục vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược - Ảnh: VGP/Gia Huy

Về phát triển nguồn nhân lực, Bộ KH&CN tiếp tục chủ trì triển khai Chương trình hỗ trợ nghiên cứu sinh xuất sắc giai đoạn 2026-2030; Bộ GD&ĐT rà soát, đề xuất chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành, giao Bộ KH&CN với vai trò cơ quan thường trực thành lập các tổ công tác theo dõi, giám sát và báo cáo định kỳ việc thực hiện Quyết định số 808/QĐ-TTg.

Nhấn mạnh yêu cầu hành động quyết liệt, triển khai đồng bộ và lấy kết quả thực chất làm thước đo, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ, ngành khẩn trương cụ thể hóa nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm, tổ chức thực hiện đến nơi đến chốn, tạo ra các sản phẩm công nghệ chiến lược góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.