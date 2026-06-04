Nhiều nhà bán hàng lo sợ bị khóa livestream vì “nổ” tốt nhất, xịn nhất

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 12/2026/TT-BVHTTDL, có hiệu lực từ ngày 5-7, trong đó quy định các cụm từ như "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc cách diễn đạt tương tự được xem là thể hiện vị thế dẫn đầu hoặc tính độc bản của sản phẩm, dịch vụ.

Theo đó, tổ chức, cá nhân chỉ được phép sử dụng khi có tài liệu hợp pháp chứng minh, như kết quả khảo sát thị trường từ đơn vị có chức năng nghiên cứu hoặc giấy chứng nhận từ các cuộc thi, triển lãm, giải thưởng quy mô trong nước, khu vực hoặc quốc tế.

Bên cạnh đó, Nghị định số 87/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15-5, cũng quy định xử phạt đối với hành vi quảng cáo sử dụng các từ ngữ khẳng định tuyệt đối nhưng không có cơ sở chứng minh.

Mức phạt tiền từ 10-20 triệu đồng. Ngoài ra, các hành vi quảng cáo sai sự thật, gây nhầm lẫn về công dụng, chất lượng sản phẩm cũng bị xử lý. Không chỉ bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị buộc gỡ bỏ, thu hồi nội dung quảng cáo sai phạm và cải chính thông tin.

Theo tìm hiểu, quy định này không hoàn toàn mới, bởi Luật Quảng cáo năm 2012 đã đề cập nội dung tương tự. Trên thực tế, các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội hiện đã chủ động siết chặt kiểm soát nội dung.

TikTok Shop quy định những hạn chế trong việc niêm yết sản phẩm trên nền tảng

Một KOL kinh doanh thời trang cho biết khi livestream trên các nền tảng như Shopee hay TikTok Shop, những cụm từ mang tính tuyệt đối như "tốt nhất", "xịn nhất", "duy nhất", "số 1" hay "100%" gần như không còn được sử dụng phổ biến.

Nguyên nhân là các nền tảng áp dụng hệ thống quét tự động. Nếu phát hiện nội dung vi phạm, tài khoản có thể bị giảm hiển thị, hạn chế tiếp cận khách hàng, thậm chí bị khóa phiên livestream. "Mỗi lần sơ xảy nói nhầm phải đính chính ngay, nếu không may thì bị khóa ngay sau đó" - KOL này chia sẻ.

Để tránh rủi ro, nhiều nhà bán hàng đã chuyển sang những cách diễn đạt mềm hơn như "được nhiều người yêu thích", "giá tốt", "bán chạy", "hiệu quả" hoặc "được khách hàng đánh giá cao".

Tuy vậy, việc kiểm soát ngôn từ trong các buổi phát trực tiếp vẫn là thách thức không nhỏ do tính chất tương tác liên tục và tốc độ trao đổi nhanh với người xem.

TikTok Shop, Shopee và Lazada kiểm soát chặt

Theo chính sách hiện hành của TikTok Shop, nhà bán hàng không được sử dụng các mô tả phóng đại hoặc khẳng định tuyệt đối nếu không có cơ sở xác minh. Những tuyên bố như "sản phẩm số 1", "tốt nhất" hay các cam kết về hiệu quả tức thì, công dụng chữa bệnh đều thuộc nhóm nội dung bị hạn chế.

Bên cạnh đó, việc quảng cáo sai sự thật về giải thưởng, chứng nhận hoặc các mối liên kết liên quan đến sản phẩm cũng bị nghiêm cấm.

Tương tự, Shopee yêu cầu người bán không cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm về chất lượng, công dụng, xuất xứ, giá bán hay chính sách bảo hành. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh cũng nằm trong diện kiểm soát.

Trong khi đó, Lazada cấm đăng tải hoặc chia sẻ nội dung giả mạo, sai lệch hoặc có khả năng gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng trong quá trình mua sắm.

Nếu vi phạm, nhà bán hàng có thể đối mặt với nhiều hình thức xử lý như gỡ bỏ nội dung, hạn chế tính năng, tạm ngưng hoạt động hoặc khóa tài khoản.