Truyền thông nước ngoài nhận xét về robot hình người của ông Phạm Nhật Vượng: Bước nhảy vọt của Việt Nam

Trang Interesting Engineering đưa tin về sự kiện công ty công nghệ VinDynamics của Việt Nam đã ra mắt robot hình người đầu tiên của mình, Dyno. Hoạt động này đánh dấu sự gia nhập của đất nước vào lĩnh vực robot hình người toàn cầu. Robot thông minh này đã ra mắt quốc tế tại triển lãm ICRA 2026 đang diễn ra ở Vienna và Computex Taipei 2026.

Được thiết kế như một trợ lý đa năng cho môi trường hiện đại, Dyno kết hợp trí tuệ nhân tạo tiên tiến với hệ thống cảm biến tinh vi để hoạt động trong các điều kiện năng động.

Theo công ty, robot hình người này được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ an ninh và giám sát tại các khu vực đô thị và thương mại, đồng thời cũng được phát triển như một trợ lý gia đình.

Bước nhảy vọt về robot hình người của Việt Nam

Dyno là một robot hình người thông minh được chế tạo để kết hợp trí tuệ nhân tạo tiên tiến, khả năng nhận thức môi trường và khả năng thao tác khéo léo trong một nền tảng duy nhất.

Được thiết kế để hoạt động trong môi trường thực tế phức tạp, Dyno tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến với bộ cảm biến có độ phản hồi cao, cho phép điều hướng tự động, nhận thức tình huống và tương tác giữa người và robot.

Mặc dù chưa có thông số kỹ thuật chi tiết, người máy hình người này đang được phát triển cho nhiều ứng dụng khác nhau, từ an ninh và giám sát tại các khu đô thị, khuôn viên trường học và khu phức hợp dịch vụ đến các công việc hỗ trợ gia đình đòi hỏi khả năng xử lý vật thể chính xác. Theo tuyên bố của công ty, cấu trúc cánh tay linh hoạt và hệ thống thao tác tiên tiến cho phép nó thực hiện nhiều tương tác khác nhau trong môi trường năng động.

Một cuộc trình diễn lớn tại các sự kiện ICRA 2026 và Computex 2026 đang diễn ra đã làm nổi bật khả năng của Dyno với tư cách là một robot hướng dẫn tự hành. Trong các đợt triển khai thử nghiệm tại Vinpearl Safari Phú Quốc, robot đã hoạt động trong điều kiện ngoài trời đầy thách thức, sử dụng khả năng nói nhiều ngôn ngữ, tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận thức môi trường theo thời gian thực để giao tiếp với du khách và trả lời các câu hỏi.

Theo thông tin từ VinDynamics, việc triển khai đã chứng minh khả năng hoạt động đáng tin cậy của nền tảng trong môi trường dịch vụ khó lường, đồng thời duy trì tương tác liên tục với người dùng.

Xây dựng những robot hình người tốt hơn

Cùng với Dyno, VinDynamics đang giới thiệu một loạt các công nghệ tạo nên nền tảng robot hình người của mình. Chúng bao gồm một khớp truyền động hiệu suất cao, một bàn tay robot giống người và một bộ dữ liệu huấn luyện AI chuyên dụng được thiết kế để giúp robot học hỏi và hoạt động hiệu quả hơn trong môi trường thực tế.

Một trong những thành phần quan trọng là khớp truyền động VDM 80, một động cơ nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ đóng vai trò như cơ bắp của robot. Với trọng lượng dưới một kilogram, nó cung cấp mô-men xoắn cao và chuyển động chính xác khi hoạt động với nguồn điện 48V tiêu chuẩn. Bộ truyền động hỗ trợ các tiêu chuẩn truyền thông công nghiệp như CAN FD, RS485 và EtherCAT, giúp dễ dàng tích hợp vào các hệ thống robot và tự động hóa. Nó có thể đạt tốc độ lên đến 235 vòng/phút và được thiết kế để hoạt động đáng tin cậy lâu dài, với tuổi thọ hoạt động dự kiến hơn 10.000 giờ.

VinDynamics cũng đang giới thiệu một bàn tay robot được chế tạo để mô phỏng sát nhất chuyển động của bàn tay người. Với 11 khớp chuyển động và sáu bậc tự do được điều khiển chủ động, bàn tay này có thể thực hiện các chuyển động mượt mà và chính xác khi xử lý nhiều loại vật thể khác nhau. Các cảm biến lực tích hợp giúp cải thiện khả năng cầm nắm và độ chính xác, cho phép bàn tay thực hiện các nhiệm vụ tinh tế với hiệu suất ổn định.

Theo VinDynamics, khi kết hợp với nền tảng huấn luyện AI của công ty, những công nghệ này sẽ tạo nền tảng cho các robot hình người trong tương lai có khả năng hoạt động an toàn và hiệu quả trong môi trường thực tế.