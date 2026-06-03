Bà Hà Thị Nga: Nếu không chuyển đổi số, chúng ta sẽ tụt lại phía sau

Còn tình trạng nhận văn bản điện tử nhưng trình và ký ban hành văn bản giấy

Sáng 3/6, Ban Chỉ đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng, chủ trì hội nghị. Ảnh: PV.

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; các tham luận, ý kiến trao đổi của các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy – Phó trưởng Ban Chỉ đạo, thông tin, theo nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương giao, trong năm 2026, Ban Chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có 39 nhiệm vụ, trong đó, có 15 nhiệm vụ thường xuyên và 24 nhiệm vụ có thời hạn. Đến nay, đã hoàn thành 21 nhiệm vụ, 3 nhiệm vụ đang thực hiện.

Anh Bùi Quang Huy cho biết, ngoài các nhiệm vụ Trung ương giao, trong năm 2026, có rất nhiều nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của MTTQ Việt Nam và kế hoạch riêng của từng tổ chức thành viên.

Nêu rõ, dù đã có một số kết quả đạt được, nhưng theo anh Bùi Quang Huy, thời gian qua, qua việc triển khai các nhiệm vụ cũng bộc lộ một số vấn đề. Anh Huy nêu, hệ thống điều hành tác nghiệp đã có, nhưng có tình trạng không dùng, hoặc dùng chưa triệt để.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV.

Anh Bùi Quang Huy nêu thực tế, có sự chênh lệch lớn giữa văn bản điện tử nhận được và văn bản phát hành. Việc nhận văn bản điện tử nhưng trình và ký ban hành văn bản giấy làm chậm thời gian xử lý công việc, phát sinh thêm công việc cho cán bộ, lãng phí giấy tờ trong khi vẫn mất chi phí để vận hành hệ thống điện tử.

Ngoài ra, theo anh Bùi Quang Huy , văn bản điện tử phải được ký bằng chữ ký số mới có giá trị pháp lý, chứ không phải là bản ký giấy rồi scan và đưa lên hệ thống. Anh Bùi Quang Huy nêu rõ, phải hướng tới việc “toàn trình” trong xử lý văn bản, để tăng cường tính minh bạch, rõ trách nhiệm.

Anh Bùi Quang Huy kiến nghị một số nội dung: cần duy trì họp Ban Chỉ đạo định kỳ mỗi quý 1 lần để đôn đốc kiểm tra công việc; phân công các đơn vị đôn đốc MTTQ Việt Nam các tỉnh sử dụng tốt các công cụ như Mặt trận số và phần mềm điều hành tác nghiệp; các tổ chức thành viên chung tay tuyên truyền rộng rãi các ứng dụng, đặc biệt là Ứng dụng Mặt trận số 24/7 để người dân biết và phản ánh tâm tư, nguyện vọng; tháo gỡ khó khăn về tài chính; công tác hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn nhân sự…

Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là nhận thức và phương thức, cách làm chưa thực sự đổi mới

Kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, nhấn mạnh, 6 tháng qua, dù rất nỗ lực, đạt được kết quả, nhưng nhiều nhiệm vụ vẫn chưa đạt được như mong muốn. Lý do, theo bà Hà Thị Nga, là “chúng ta vẫn chưa coi đây là việc của mỗi cơ quan, mỗi người, mà vẫn nghĩ là việc của Ban Chỉ đạo hay của các cá nhân lãnh đạo”.

Bà Hà Thị Nga phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: PV.

“Tôi đề nghị từng đồng chí lãnh đạo, các tổ chức và ban, đơn vị phải xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là sống còn trong bối cảnh mới. Nếu không làm, chúng ta sẽ tụt lại phía sau. Xung quanh chúng ta, người dân cũng đang cập nhật rất nhanh, rất mau lẹ trong khi chúng ta lại khá trì trệ, rất chậm đổi mới”, bà Hà Thị Nga thẳng thắn.

Nêu rõ, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là nhận thức và phương thức, cách làm chưa thực sự đổi mới, bà Hà Thị Nga cho rằng, mô hình hoạt động mới, nhưng tư duy và cách làm cũ sẽ không đạt được kết quả như mong muốn. Vì thế, phải thống nhất quyết tâm chính trị cao hơn nữa, trước hết là người đứng đầu, rồi lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, phải có chuyển biến mạnh mẽ.

“Tôi đề nghị từ tuần sau phải cập nhật thường xuyên và thực hiện xếp hạng về thực hiện việc chuyển đổi số của từng ban, đơn vị. MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng đứng thứ hạng bao nhiêu, điểm nghẽn cụ thể là gì để khắc phục”, bà Hà Thị Nga yêu cầu.

Chỉ đạo phải mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn trong thực hiện, bà Hà Thị Nga yêu cầu nhân lên kinh nghiệm của Trung ương Đoàn là dứt khoát không tiếp nhận văn bản giấy, và việc này phải đưa vào đánh giá thi đua cuối năm.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất một số nội dung, trong đó có việc họp Ban Chỉ đạo định kỳ vào tuần cuối của tháng cuối của quý. Trước khi họp, các đơn vị phải kiểm đếm lại việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ để báo cáo. Bà Hà Thị Nga cũng nêu, sẽ có các giải pháp tháo gỡ khó khăn về kinh phí triển khai; tìm cán bộ có năng lực triển khai thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực này…

Riêng về ứng dụng Mặt trận số 24/7, bà Hà Thị Nga yêu cầu tiếp tục tuyên truyền để người dân biết, gửi kiến nghị, phản ánh đến MTTQ Việt Nam. Theo bà Hà Thị Nga, cần ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ người dân. “Công nghệ chỉ thu hút khi nó đem lại sự tiện ích, nếu chưa tiện ích mà quá phức tạp, người dân sẽ không vào”, bà Hà Thị Nga nêu rõ.

Về hệ thống điều hành tác nghiệp của MTTQ Việt Nam, theo bà Hà Thị Nga, dù đã có trên 50.000 tài khoản, nhưng cần tiếp tục quan tâm triển khai, để sử dụng hiệu quả, phục vụ công tác.

“Có một câu nói hay: "Nếu không thích thì tìm lý do, còn nếu thích thì tìm cách". Bây giờ là chúng ta phải tìm cách thực hiện tốt. Cái này không phải là không thích, mà là phải thích, phải tìm cách làm thật tốt trong thời gian tới”, bà Hà Thị Nga yêu cầu.