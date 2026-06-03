Công an có thông báo liên quan đến hộ chiếu, người dân cần biết

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Thời gian gần đây, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Ninh Bình nhận được một số phản ánh của người dân về việc chưa nhận được hộ chiếu dù đã hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những sai sót trong quá trình đăng ký nhận kết quả. Nhiều trường hợp có nhu cầu nhận hộ chiếu qua đường bưu chính nhưng không tích chọn mục "Nhận qua bưu chính" khi kê khai hồ sơ. Ngoài ra, một số trường hợp đã đăng ký nhận qua bưu điện nhưng cung cấp sai số điện thoại hoặc không nghe máy khi nhân viên bưu điện liên hệ giao hộ chiếu.

Để tránh phát sinh vướng mắc, người dân cần kiểm tra kỹ mục "Nơi nhận hộ chiếu" khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trên Cổng dịch vụ công. Trường hợp lựa chọn hình thức nhận trực tiếp, sau khi hộ chiếu được cấp, người dân phải đến cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi tiếp nhận hồ sơ để nhận kết quả theo quy định.

Đáng lưu ý, nếu bỏ qua hoặc không lựa chọn mục "Nơi nhận hộ chiếu", hệ thống sẽ mặc định hình thức nhận là trực tiếp. Vì vậy, những người có nhu cầu nhận hộ chiếu qua bưu điện cần chủ động tích chọn mục "Nhận qua bưu chính" và khai báo đầy đủ địa chỉ nhận để bảo đảm việc chuyển phát được thực hiện đúng thông tin đăng ký.

Bên cạnh đó, người dân cần rà soát cẩn thận các thông tin liên quan đến việc chuyển phát, bao gồm số điện thoại liên hệ, địa chỉ nhận hộ chiếu, thông tin người nhận và tình trạng đăng ký dịch vụ bưu chính. Việc kê khai thiếu chính xác hoặc không giữ liên lạc theo số điện thoại đã đăng ký có thể khiến việc phát hộ chiếu không thành công, làm chậm quá trình nhận kết quả.

Đối với những trường hợp đã đăng ký nhận hộ chiếu qua bưu điện nhưng không thể phát thành công sau nhiều lần liên hệ, bưu điện sẽ chuyển hoàn hộ chiếu về cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh để lưu giữ. Khi đó, người dân cần liên hệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ để được hướng dẫn nhận lại hộ chiếu.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến nghị người dân kiểm tra kỹ toàn bộ thông tin trước khi hoàn tất hồ sơ nhằm bảo đảm quá trình giải quyết thủ tục và trả kết quả cấp hộ chiếu diễn ra thuận lợi, đúng thời gian.

(Nguồn: Công an tỉnh Ninh Bình)