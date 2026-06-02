Lần đầu tiên VinRobotics đưa robot ra sân chơi quốc tế: Robot VR-H3.1 và VR-H3.2 xuất hiện tại Computex Taipei 2026

Từ ngày 2 đến 5/6/2026, VinRobotics lần đầu tiên tham dự sự kiện Computex Taipei, một trong những triển lãm công nghệ lớn nhất châu Á, với gian hàng A0618 tại Tầng 1, Sảnh 1, Trung tâm Thương mại Thế giới Taipei.

Tại đây, công ty robot thuộc hệ sinh thái Vingroup giới thiệu hai mẫu robot hình người mới nhất là VR-H3.1 và VR-H3.2, trình diễn trực tiếp trước cộng đồng công nghệ quốc tế quy tụ hơn 1.500 doanh nghiệp tham gia sự kiện.

Tại gian hàng, VR-H3.2, phiên bản thế hệ mới hơn, thực hiện nhiều thao tác trực tiếp trước khách tham quan gồm bê và di chuyển thùng hàng, vẫy tay chào, và các cử động tay linh hoạt nhiều bậc tự do. VR-H3.1 được trưng bày song song, cho phép người xem đối chiếu trực quan mức độ tiến bộ giữa hai thế hệ. Cả hai mẫu robot đều mang thiết kế thân màu xám bạc đặc trưng với các khớp nối màu đen, tạo hình dáng gần với tỷ lệ cơ thể người.

VR-H3.1 không chỉ là sản phẩm trưng bày. Trước Computex, mẫu robot này đã trải qua thử nghiệm thực tế tại nhà máy VinFast trong khuôn khổ Demo Day do VinRobotics và VinFast phối hợp tổ chức.

Tại đây, VR-H3.1 thực hiện thành công thao tác nâng và vận chuyển khung cánh cửa ô tô nặng 5,5 kg giữa các vị trí trong xưởng thân vỏ, tự định vị, né vật cản khi di chuyển với tốc độ trung bình 0,6 m/s và tối đa 1 m/s, đồng thời xác định chính xác điểm dừng để thực hiện thao tác nâng. Đây là bước chuyển từ trình diễn công nghệ sang thử nghiệm trong môi trường sản xuất công nghiệp thực tế, một cột mốc mà không nhiều công ty robot hình người trên thế giới đạt được ở giai đoạn này.

Điểm đáng chú ý khác mà đại diện VinRobotics chia sẻ tại Computex là tốc độ phát triển sản phẩm đã được tối ưu đáng kể. Robot thế hệ đầu của công ty mất 8 tháng để hoàn thiện. Đến nay, chu kỳ này đã rút ngắn xuống còn 3 đến 4 tháng để ra thành phẩm, phản ánh năng lực kỹ thuật nội bộ đang trưởng thành nhanh và quy trình nghiên cứu phát triển ngày càng được chuẩn hóa.

Tại Computex, VinRobotics góp mặt trong khuôn khổ hợp tác với Intel theo chủ đề "Robotics & Edge AI Pavilion (Powered by Intel)". Hướng đi này cho thấy VinRobotics đang xây dựng robot hình người gắn liền với năng lực xử lý AI trực tiếp trên thiết bị, giảm phụ thuộc vào điện toán đám mây, tăng khả năng hoạt động độc lập trong môi trường công nghiệp thực tế.

Đây cũng là xu hướng chung của ngành robot hình người toàn cầu khi các nhà sản xuất đồng loạt chuyển sang kiến trúc xử lý phân tán để giảm độ trễ phản ứng.

VinRobotics là một trong ba công ty robot hình người mà Vingroup đang vận hành song song, bên cạnh VinMotion và VinDynamics. Trước đó tại CES 2026, VinMotion đã ra mắt Motion 2 với khả năng đàm thoại AI, giữ thăng bằng và điều khiển từ xa toàn thân. Sự hiện diện đồng thời tại hai triển lãm công nghệ lớn nhất thế giới trong cùng một năm cho thấy Vingroup đang đẩy nhanh lộ trình đưa robot hình người "Make in Vietnam" ra thị trường quốc tế.

Theo dự báo của Citigroup, thị trường robot hình người toàn cầu có thể đạt tới 7.000 tỷ USD vào năm 2050 với khoảng 648 triệu robot được đưa vào hoạt động, một quy mô đủ lớn để ngay cả những tên tuổi mới gia nhập muộn vẫn còn nhiều cơ hội.