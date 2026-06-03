Công nghệ 3/6: Trí tuệ nhân tạo dẫn đầu tại Microsoft Build 2026

Microsoft Build 2026: Trí tuệ nhân tạo dẫn đầu

Microsoft Build 2026 đã chính thức khai mạc với loạt công bố quan trọng, trong đó AI trở thành tâm điểm. CEO Satya Nadella cùng các lãnh đạo công ty giới thiệu nhiều sản phẩm và nền tảng mới, từ phần cứng Surface đến hệ điều hành kết nối các tác nhân AI.

CEO Satya Nadella của Microsoft tại sự kiện. (Nguồn: TheVerge)

Một trong những điểm nhấn là Surface RTX Spark Dev Box, chiếc mini PC dành cho lập trình viên muốn chạy mô hình AI cục bộ. Thiết bị sử dụng chip Arm Spark RTX của Nvidia, có bộ nhớ hợp nhất 128GB và cài sẵn Visual Studio Code cùng GitHub Copilot. Đây được xem là giải pháp thay thế cho bộ kit phát triển bị hủy của Qualcomm.

Ngoài ra, Microsoft cũng giới thiệu Intelligent Terminal và bổ sung Coreutils để Windows 11 thân thiện hơn với lập trình viên. Song song, dự án Project Solara - hệ điều hành Android tùy biến - được hé lộ, hứa hẹn kết nối các tác nhân AI trên nhiều thiết bị, mở ra kỷ nguyên mới cho hệ sinh thái Microsoft.

Google mở rộng Quick Share cho nhiều máy Android

Google vừa công bố tính năng Quick Share sẽ hỗ trợ thêm nhiều dòng smartphone Android. Người dùng có thể dễ dàng chia sẻ ảnh, video và tệp tin giữa Android và iPhone, giúp trải nghiệm kết nối trở nên liền mạch hơn.

Quick Share giúp Android và iPhone chia sẻ tệp dễ dàng hơn. (Nguồn: MacRumor)

Danh sách thiết bị mới bao gồm các mẫu Samsung Galaxy S26, Z Flip7, Z Fold7, cùng nhiều dòng Pixel như Pixel 10 Pro, Pixel 10a. Ngoài ra, các hãng khác như HONOR Magic V6, OnePlus 15, OPPO Find X9, Vivo X300 cũng được bổ sung. Đây là bước tiến lớn trong việc mở rộng khả năng tương tác giữa hệ sinh thái Android và Apple.

Người dùng chỉ cần bật chế độ Share with Apple devices trên Android và thiết lập AirDrop ở iPhone thành "Everyone for 10 minutes" để chia sẻ. Google cũng cho biết Quick Share sẽ sớm có mặt trên Motorola Razr Fold 2026 và HONOR Magic8 Pro, hứa hẹn mở rộng hơn nữa phạm vi thiết bị hỗ trợ.

ASUS ra mắt tablet OLED khổng lồ

ASUS vừa giới thiệu mẫu tablet OLED cỡ lớn mới, được thiết kế tối ưu cho nhu cầu giải trí. Với màn hình rộng, độ phân giải cao và công nghệ hiển thị tiên tiến, thiết bị hứa hẹn mang đến trải nghiệm xem phim, chơi game và nghe nhạc sống động hơn bao giờ hết.

Tablet OLED khổng lồ của ASUS. (Nguồn: Androidheadlines)

Điểm nổi bật của sản phẩm là màn hình OLED kích thước lớn, hỗ trợ màu sắc rực rỡ và độ tương phản sâu, giúp nội dung hiển thị sắc nét. ASUS cũng trang bị hệ thống loa mạnh mẽ, biến chiếc tablet thành một trung tâm giải trí di động, phù hợp cho cả gia đình lẫn người dùng cá nhân.

Ngoài ra, tablet mới còn hỗ trợ nhiều tính năng thông minh, từ kết nối đa thiết bị đến khả năng tối ưu hóa pin cho thời gian sử dụng dài. Với thiết kế sang trọng và hiệu năng mạnh mẽ, đây được xem là bước tiến quan trọng của ASUS trong phân khúc giải trí cao cấp.