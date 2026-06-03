Cách tắt phần trả lời AI trên Google

Hiện nay, mỗi khi bạn tìm kiếm thông tin trên Google, hệ thống thường ưu tiên hiển thị một đoạn tóm tắt do trí tuệ nhân tạo tạo ra ngay trên cùng, chiếm vị trí trước cả các đường dẫn website quen thuộc. Dù tính năng AI Overviews này giúp người dùng nắm bắt nhanh nội dung cốt lõi, nhưng không ít người cảm thấy phiền toái vì kết quả trả về đôi khi vướng phải những sai sót nhỏ, thiếu nguồn dẫn cụ thể hoặc chiếm quá nhiều diện tích màn hình hiển thị. Sự thay đổi này vô tình làm gián đoạn thói quen tra cứu của những người thích tự mình chắt lọc thông tin từ các trang tin tức uy tín.

Cách ẩn nội dung AI khi tìm kiếm trên Google Search

Nếu bạn đang muốn "né" tính năng tổng hợp thông tin tự động này, một mẹo cực kỳ hiệu quả đang được cộng đồng chia sẻ chính là thêm cụm "-ai" vào cuối câu lệnh tra cứu. Ví dụ, thay vì gõ từ khóa thông thường như "điện thoại chơi game tốt nhất 2026", bạn chỉ cần nhập chính xác cú pháp "điện thoại chơi game tốt nhất 2026 -ai". Chỉ với thao tác này, công cụ tìm kiếm sẽ hạn chế tối đa sự xuất hiện của khối trả lời tự động, ưu tiên trả lại cho bạn danh sách các trang web hiển thị theo đúng phong cách tối giản của Google trước đây.

Thực tế, việc sử dụng hậu tố "-ai" không phải là một công tắc cài đặt chính thức được Google tung ra để người dùng vô hiệu hóa AI Overviews. Cách làm này hoạt động dựa trên toán tử loại trừ từ khóa cơ bản vốn có từ lâu của công cụ tìm kiếm. Khi bạn đặt dấu trừ ngay trước một từ, hệ thống sẽ tự động lọc bỏ các nội dung, chủ đề hoặc định dạng liên quan đến từ khóa đó ra khỏi trang kết quả. Điều này cho thấy thuật toán của Google vẫn đang xử lý rất linh hoạt, ngầm hiểu rằng bạn không có nhu cầu sử dụng phần tổng hợp từ trí tuệ nhân tạo và lập tức điều chỉnh kết quả cho phù hợp với chủ đích người dùng.

Sự lan truyền nhanh chóng của thủ thuật nhỏ này phản ánh một nhu cầu rất thực tế trong thói quen tiếp nhận thông tin hiện nay. Dù không thể phủ nhận sự tiện lợi của AI trong việc giải đáp nhanh các câu hỏi đơn giản, nhưng với các chủ đề mang tính chuyên môn cao, người dùng internet vẫn giữ thói quen truy cập trực tiếp vào website gốc. Việc tự tay kiểm tra nguồn tin, đọc kỹ bài viết và đối chiếu dữ liệu luôn mang lại sự tin cậy cao hơn so với việc phụ thuộc hoàn toàn vào một bản tóm tắt. Nắm vững mẹo tra cứu này sẽ giúp bạn dễ dàng lấy lại quyền kiểm soát trải nghiệm tìm kiếm thông tin của mình trên không gian mạng.