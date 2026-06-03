Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cách tắt phần trả lời AI trên Google

| | Kinh tế số

Thay vì phải cuộn qua đoạn tóm tắt dài dòng của AI Overviews, người dùng hoàn toàn có thể đưa kết quả tìm kiếm Google trở về giao diện truyền thống quen thuộc chỉ với một thủ thuật đơn giản.

Hiện nay, mỗi khi bạn tìm kiếm thông tin trên Google, hệ thống thường ưu tiên hiển thị một đoạn tóm tắt do trí tuệ nhân tạo tạo ra ngay trên cùng, chiếm vị trí trước cả các đường dẫn website quen thuộc. Dù tính năng AI Overviews này giúp người dùng nắm bắt nhanh nội dung cốt lõi, nhưng không ít người cảm thấy phiền toái vì kết quả trả về đôi khi vướng phải những sai sót nhỏ, thiếu nguồn dẫn cụ thể hoặc chiếm quá nhiều diện tích màn hình hiển thị. Sự thay đổi này vô tình làm gián đoạn thói quen tra cứu của những người thích tự mình chắt lọc thông tin từ các trang tin tức uy tín.

Cách tắt phần trả lời AI trên Google- Ảnh 1.

Cách ẩn nội dung AI khi tìm kiếm trên Google Search

Nếu bạn đang muốn "né" tính năng tổng hợp thông tin tự động này, một mẹo cực kỳ hiệu quả đang được cộng đồng chia sẻ chính là thêm cụm "-ai" vào cuối câu lệnh tra cứu. Ví dụ, thay vì gõ từ khóa thông thường như "điện thoại chơi game tốt nhất 2026", bạn chỉ cần nhập chính xác cú pháp "điện thoại chơi game tốt nhất 2026 -ai". Chỉ với thao tác này, công cụ tìm kiếm sẽ hạn chế tối đa sự xuất hiện của khối trả lời tự động, ưu tiên trả lại cho bạn danh sách các trang web hiển thị theo đúng phong cách tối giản của Google trước đây.

Thực tế, việc sử dụng hậu tố "-ai" không phải là một công tắc cài đặt chính thức được Google tung ra để người dùng vô hiệu hóa AI Overviews. Cách làm này hoạt động dựa trên toán tử loại trừ từ khóa cơ bản vốn có từ lâu của công cụ tìm kiếm. Khi bạn đặt dấu trừ ngay trước một từ, hệ thống sẽ tự động lọc bỏ các nội dung, chủ đề hoặc định dạng liên quan đến từ khóa đó ra khỏi trang kết quả. Điều này cho thấy thuật toán của Google vẫn đang xử lý rất linh hoạt, ngầm hiểu rằng bạn không có nhu cầu sử dụng phần tổng hợp từ trí tuệ nhân tạo và lập tức điều chỉnh kết quả cho phù hợp với chủ đích người dùng.

Sự lan truyền nhanh chóng của thủ thuật nhỏ này phản ánh một nhu cầu rất thực tế trong thói quen tiếp nhận thông tin hiện nay. Dù không thể phủ nhận sự tiện lợi của AI trong việc giải đáp nhanh các câu hỏi đơn giản, nhưng với các chủ đề mang tính chuyên môn cao, người dùng internet vẫn giữ thói quen truy cập trực tiếp vào website gốc. Việc tự tay kiểm tra nguồn tin, đọc kỹ bài viết và đối chiếu dữ liệu luôn mang lại sự tin cậy cao hơn so với việc phụ thuộc hoàn toàn vào một bản tóm tắt. Nắm vững mẹo tra cứu này sẽ giúp bạn dễ dàng lấy lại quyền kiểm soát trải nghiệm tìm kiếm thông tin của mình trên không gian mạng.

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
AI, Google

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trước thềm gia nhập siêu dự án 67 tỷ USD, Chủ tịch Tào Đức Thắng trải lòng: "Viettel sẵn sàng trả 'học phí' cho những thất bại khi CBNV dũng cảm làm điều chưa ai làm"

Trước thềm gia nhập siêu dự án 67 tỷ USD, Chủ tịch Tào Đức Thắng trải lòng: "Viettel sẵn sàng trả 'học phí' cho những thất bại khi CBNV dũng cảm làm điều chưa ai làm" Nổi bật

Lần đầu ra mắt robot hình người, công ty của tỉ phú Phạm Nhật Vượng gây chú ý tại 2 sự kiện lớn

Lần đầu ra mắt robot hình người, công ty của tỉ phú Phạm Nhật Vượng gây chú ý tại 2 sự kiện lớn Nổi bật

GPU thống trị AI suốt nhiều năm, nhưng Intel vừa cho thấy CPU mới là tương lai của AI

GPU thống trị AI suốt nhiều năm, nhưng Intel vừa cho thấy CPU mới là tương lai của AI

07:22 , 03/06/2026
Lần đầu tiên VinRobotics đưa robot ra sân chơi quốc tế: Robot VR-H3.1 và VR-H3.2 xuất hiện tại Computex Taipei 2026

Lần đầu tiên VinRobotics đưa robot ra sân chơi quốc tế: Robot VR-H3.1 và VR-H3.2 xuất hiện tại Computex Taipei 2026

21:54 , 02/06/2026
Phó Thủ tướng: Bộ Công an đẩy mạnh điều tra, xử lý triệt để các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Phó Thủ tướng: Bộ Công an đẩy mạnh điều tra, xử lý triệt để các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

21:45 , 02/06/2026
Xôn xao tin thu phí người dùng, đại diện Facebook nói gì?

Xôn xao tin thu phí người dùng, đại diện Facebook nói gì?

18:17 , 02/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên