Cơ hội mua hàng với giá "hời không tưởng" cho người dùng thương mại điện tử

Tại sự kiện, Lazada tung ra các voucher lên đến 6 triệu đồng, voucher thương hiệu giảm đến 20% và mức giảm sâu tới 50% từ các gian hàng chính hãng. Đặc biệt, hơn 10.000 gian hàng TMALL và Gmarket mới ra mắt trên Lazada hứa hẹn mang đến trải nghiệm mua sắm quốc tế đa dạng và chất lượng cho người dùng Việt.

Ngoài ra, người tiêu dùng còn được hưởng các ưu đãi như voucher thương hiệu giảm tới 20%, dễ dàng tích thêm 3.000 Xu (tương đương 3.000 đồng) cho mỗi lần vào điểm danh tại trang Xu cũng như thu thập hàng loạt voucher độc quyền và quà tặng mỗi ngày. Đừng bỏ lỡ "Đại hội đua Xu" để nhận thêm đến 80.000 xu, đồng thời nhận thêm 6.666 xu cho đội thắng.

Song song đó, chính sách freeship 0đ* (áp dụng nếu thỏa điều kiện, xem chi tiết trên trang Trợ giúp/Help Center) và quyền đổi trả tùy ý trong vòng 30 ngày tiếp tục được duy trì.

Đến khung giờ vàng 20h ngày 05/06, tất cả các ưu đãi mạnh nhất sẽ được kích hoạt. Đáng chú ý, việc tích hợp trực tiếp hai sàn TMĐT hàng đầu châu Á, TMALL và Gmarket, vào ứng dụng Lazada đã mở ra “thiên đường mua sắm” quy tụ các thương hiệu quốc tế. Trong dịp Siêu Sale Giữa Năm 6.6, hàng loạt mặt hàng TMALL và Gmarket giảm giá trực tiếp đến hơn 50%, với hơn 10.000 shop mới ra mắt trên hệ sinh thái. Toàn bộ đơn hàng quốc tế đều được Lazada áp dụng chính sách freeship, giao nhanh trong vòng 7 ngày và đổi trả tùy ý trong vòng 30 ngày.

Siêu Sale 6.6 năm nay còn diễn ra ngay trước thềm lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nắm bắt khoảnh khắc đặc biệt này, Lazada đồng hành cùng người dùng tận hưởng không khí sôi động của mùa giải bằng chuỗi trải nghiệm “Chơi hết mình, Sống chất lượng”, nơi người dùng vừa thoả sức “chốt đơn”, vừa hoà mình vào tinh thần thể thao và phong cách sống năng động.

Một trong những điểm nhấn được mong chờ là chương trình “Bật deal 6.6: Vote hăng – Săn voucher đỉnh” khởi động từ ngày 01/06. Mỗi ngày, các cặp sản phẩm đến từ 20 thương hiệu hàng đầu sẽ “mở bình chọn” trực tiếp trên ứng dụng. Sản phẩm thắng cuộc sẽ được kích hoạt voucher giảm thêm 20% (tối đa 100.000 đồng), để người dùng “chốt đơn” với mức giá không tưởng.