Ông chủ Open AI Sam Altman: Những công ty nói sa thải nhân viên vì AI đang ứng dụng AI ít nhất

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình CNBC, CEO của Open AI Sam Altman đã chia sẻ nhiều vấn đề thời sự, trong đó có việc AI sẽ tác động thế nào về công việc của con người, trong bối cảnh nhiều công ty sa thải hàng loạt do ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

"Những công ty mà tôi biết đang ứng dụng AI nhiều nhất cũng là những công ty tuyển dụng nhiều nhất. Và nhìn chung, những công ty nói về việc cắt giảm nhân sự vì AI lại là những công ty ứng dụng AI ít nhất", Sam Altman nói.

Ông chủ Open AI Sam Altman

Ông cho rằng ngành công nghiệp AI đã "đánh giá thấp" và con người vẫn sẽ giữ vai trò trung tâm "trong mọi thứ cũng như trong một nền kinh tế được xây dựng dựa trên con người".

Câu chuyện được đưa trong lúc nhiều công ty công nghệ lớn tiến hành sa thải hàng loạt vì ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Gần nhất là Meta.

Từ 20/5, Meta đã cắt giảm khoảng 10% lực lượng lao động, tương đương khoảng 8.000 việc làm. Công ty cũng hủy kế hoạch tuyển dụng cho 6.000 vị trí còn trống.

Đợt thu hẹp quy mô này diễn ra sau khi Meta cắt giảm khoảng 1.000 nhân sự tại bộ phận Reality Labs vào tháng 1 và tiếp tục cắt giảm hàng trăm lao động khác trong tháng 3. Công ty cũng quyết định giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên thứ ba và các nhà thầu đảm nhiệm công việc kiểm duyệt nội dung.

Đối diện với câu hỏi xung quanh nỗi lo "bị AI cướp mất việc", Altman nhận định ngành AI cần cải thiện cách truyền tải thông điệp để giảm bớt phản ứng tiêu cực liên quan đến tác động của công nghệ này đối với xã hội.

"Tôi nghĩ với tư cách một ngành công nghiệp, chúng tôi đã không thể hiện rõ rằng con người vẫn kiểm soát việc định hình tương lai ở mọi giai đoạn, đồng thời vẫn có thể có một cuộc sống ý nghĩa theo những cách mà chúng ta coi trọng", tỷ phú công nghệ nói.

Altman gọi đây là một "thách thức rất lớn" đối với ngành công nghiệp AI, nhưng cho rằng việc xã hội có phần dè dặt trước những thay đổi quá nhanh là điều tích cực.

"Tôi không quan tâm đến một hệ thống AI theo đuổi những mục tiêu không thuộc về con người," ông nói. "Công nghệ này phải phục vụ con người, đặt con người ở vị trí trung tâm và thúc đẩy các giá trị của con người".

AI sẽ luôn vận hành ở chế độ "ngầm"

Cũng trong cuộc trò chuyện, ông Altman nhấn mạnh rằng các hệ thống AI sẽ ngày càng thông minh và hữu ích hơn theo thời gian, đến mức có thể hoạt động như một ứng dụng luôn bật, hỗ trợ người dùng trong các công việc hằng ngày.

"Hiện nay, bạn vẫn phải gửi yêu cầu cho AI, AI sẽ thực hiện tác vụ và trả lại câu trả lời. Nhưng trong tương lai rất gần, AI sẽ luôn chạy ở chế độ nền, truy cập toàn bộ thông tin của bạn, hiểu rõ bối cảnh của bạn và làm mọi điều có thể để giúp đỡ bạn", ông Sam Altman.

Ông lấy ví dụ từ chính công việc của mình, khi một ứng dụng AI có thể phân tích lượng lớn dữ liệu nội bộ sau đó tóm tắt thông tin và đưa ra "lời khuyên" về những nội dung quan trọng cần chú ý.

Giao diện trình duyệt lướt web thay con người của Open AI

Theo Altman, đây là một trong những lý do khiến OpenAI tập trung vào việc xây dựng hạ tầng công nghệ.

"Tôi có thể thấy rằng trong thế giới đó, bản thân tôi cũng như mọi người khác sẽ cần nhiều hạ tầng AI hơn rất nhiều so với những gì chúng ta đang nghĩ tới", ông nói thêm.

Không quan tâm tới cuộc đua IPO của đối thủ

Trả lời câu hỏi về màn IPO của đối thủ là Anthropic, Sam Altman cho biết ông "vừa mới nghe" thông tin Anthropic đã nộp hồ sơ IPO bí mật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Tuy nhiên, ông không cho rằng đang tồn tại một cuộc đua để trở thành công ty AI đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán.

"Tôi nghĩ có một cuộc đua để cung cấp công nghệ tốt nhất và xây dựng doanh nghiệp tốt nhất. Việc niêm yết công khai (IPO) về bản chất là một sự kiện huy động vốn và đó không phải điều mà chúng tôi đang tập trung vào thời điểm thực hiện", ông Altman nói.

Ông cho biết OpenAI sẽ tiến hành IPO khi điều đó phù hợp với định hướng phát triển của công ty.