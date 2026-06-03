Tin vui cho tất cả những ai đi xe xăng

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ngày 1/6, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã ra mắt ứng dụng “Quanh tôi” trên các nền tảng iOS và Android. Đây là ứng dụng giúp người dân dễ dàng tìm kiếm cửa hàng xăng dầu, tra cứu thông tin, gửi phản ánh và quản lý chi phí nhiên liệu.

Ứng dụng cung cấp tính năng bản đồ số, giúp người dùng xác định cửa hàng bán xăng dầu gần nhất, tra cứu địa chỉ, chỉ đường đến cửa hàng, tình trạng hoạt động, thông tin các loại xăng dầu và giá cả.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, các thông tin trên đặc biệt hữu ích khi người dùng di chuyển trên tuyến đường dài hoặc trong những thời điểm nguồn cung có biến động.

"Quanh tôi" cung cấp bản đồ số, giúp người dùng xác định cửa hàng bán xăng dầu gần nhất cũng nhiều thông tin quan trọng khác

Bên cạnh đó, “Quanh tôi” còn cho phép người dân gửi phản ánh trực tiếp về các hành vi như bán sai giá, đóng cửa bất thường, hạn chế lượng bán, không xuất hóa đơn hoặc các vấn đề liên quan đến chất lượng nhiên liệu, an toàn cháy nổ và môi trường. Các phản ánh trên sẽ được Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tiếp nhận và xử lý tức thời, góp phần tăng cường sự tham gia của người dân trong giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Người dùng cũng có thể đánh giá chất lượng phục vụ của các cửa hàng xăng dầu, qua đó góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, minh bạch.

Đồng thời, ứng dụng đóng vai trò hỗ trợ quản lý phương tiện và theo dõi chi phí nhiên liệu cá nhân. Người sử dụng có thể lưu thông tin xe, ghi nhận lịch sử đổ nhiên liệu, theo dõi mức tiêu hao và tổng hợp chi phí theo từng phương tiện.

Đối với các cửa hàng bán xăng dầu, thông qua ứng dụng có thể giới thiệu các dịch vụ giá trị gia tăng của cửa hàng mình như trạm sạc điện, cửa hàng tiện lợi, rửa xe, nhà vệ sinh, ăn uống bên cạnh việc cập nhật giá bán. Dữ liệu được cập nhật giúp người dân có thông tin chính xác trước khi lựa chọn điểm mua hàng.

Bên cạnh đó, thông qua dữ liệu trên ứng dụng, cơ quan chức năng có thể phân tích, giám sát và phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường trên thị trường, từ đó hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Thời gian tới, ứng dụng "Quanh tôi" sẽ được phát triển nhiều tính năng mới như cảnh báo bất thường về giá bán, tồn kho, dự báo cung cầu thị trường, cảnh báo lãng phí nhiên liệu và các công cụ phân tích dữ liệu chuyên sâu phục vụ công tác quản lý.