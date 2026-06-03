Không phải dân kĩ thuật hay lao động chân tay, đây mới là nhóm người dễ bị sa thải vì các thuật toán AI

Theo thông tin từ nền tảng TMTPost, ngày 19/5, Mark Zuckerberg đã gửi một bức thư nội bộ thông báo Meta sẽ cắt giảm gần 8.000 nhân sự. Điều đáng chú ý là nguyên nhân không đến từ khó khăn tài chính hay suy thoái kinh doanh.

Một số nguồn tin cho biết, nguyên nhân là do AI đã trở nên đủ hiệu quả để thay thế hoàn toàn một số vị trí công việc, khiến việc duy trì một số đội ngũ không còn hợp lý về mặt chi phí.

Thông tin này nhanh chóng gây chú ý bởi nó phản ánh một nỗi lo ngày càng phổ biến trong giới lao động tri thức: nếu AI đang thay thế nhân sự ở Meta, liệu người tiếp theo có thể là bất kỳ ai trong số người lao động?

Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng không phải là AI có thay thế con người hay không, mà là trong chuỗi hợp tác giữa con người và AI, mỗi người đang giữ vai trò nào?

Làn sóng cắt giảm nhân sự do AI đang diễn ra trên toàn cầu

Có lẽ, Meta không phải trường hợp cá biệt. Theo dữ liệu từ nền tảng thống kê và theo dõi dữ liệu sa thải, cắt giảm nhân sự Layoffs.fyi, chỉ trong quý I/2026, ngành công nghệ toàn cầu đã cắt giảm hơn 80.000 lao động, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo đầu năm của Cục Dự trữ Liên bang Dallas (Mỹ) nhận định thẳng thắn rằng nguyên nhân chính không phải do chu kỳ kinh tế mà xuất phát từ việc AI được triển khai nhanh chóng trong doanh nghiệp.

Tập đoàn công nghệ IBM là một ví dụ điển hình. Cuối năm ngoái, tập đoàn này cắt giảm số lượng lớn kỹ sư cấp cao cùng toàn bộ một nhóm nghiên cứu, sau đó lại tuyên bố sẽ tăng gấp ba lần tuyển dụng các vị trí cấp cơ sở trong năm 2026.

Có thể thấy rằng, logic phía sau khá rõ ràng khi tập đoàn IBM đã thay thế nguồn nhân lực có chi phí cao bằng nhân sự chi phí thấp hơn kết hợp với AI.

Trong khi đó, Google và Amazon cũng đang đi theo hướng tương tự. Từ tối ưu hóa quảng cáo, rà soát mã nguồn cho tới dịch vụ khách hàng, mọi công việc có thể chuẩn hóa thành quy trình đều đang được tự động hóa ở quy mô lớn.

Tại Trung Quốc, xu hướng này diễn ra với tốc độ không kém. ByteDance đã thu hẹp đáng kể bộ phận Niềm tin và An toàn (Trust & Safety) của TikTok. Riêng tại Malaysia, hơn 700 nhân viên bị cắt giảm do AI đã có thể xử lý phần lớn các tác vụ kiểm duyệt nội dung.

Sau đó, bà Lý Đồng, người phụ trách Trung tâm Chất lượng Nội dung của Tiktok, cũng rời công ty. Bởi lẽ, khi hệ thống kiểm duyệt thủ công bị AI thay thế, vai trò quản lý hệ thống đó cũng dần mất đi ý nghĩa.

Tháng 3 vừa qua, Công ty công nghệ và trò chơi điện tử của Trung Quốc NetEase đã cắt giảm khoảng 1.000 lao động thuê ngoài trong các bộ phận chăm sóc khách hàng, kiểm thử và vận hành cơ bản.

Cùng với đó, Baidu tiến hành tối ưu hóa nhân sự ở một số đơn vị kinh doanh với tỷ lệ từ 10% đến 30%, trong đó các vị trí liên quan đến tìm kiếm và luồng thông tin chịu tác động đầu tiên.

Như vậy, công việc trước đây từng cần ba người nay chỉ cần một người dùng AI. Một tập đoàn mỹ phẩm niêm yết của Trung Quốc sau khi triển khai DeepSeek thậm chí đã giảm số lượng nhân viên chăm sóc khách hàng từ 100 người xuống chỉ còn 5 người.

Đối với người lao động bị cắt giảm, nguyên nhân là tái cơ cấu hay AI thay thế thực chất không còn quá khác biệt bởi suy cho cùng, kết quả cuối cùng của họ vẫn là bị mất việc làm.

Những công việc dễ bị AI thay thế có điểm chung gì?

Khi quan sát các trường hợp sa thải lao động trên toàn cầu xuất hiện một đặc điểm nổi bật, những công việc bị ảnh hưởng nhiều nhất thường có thể được mô tả bằng một bộ quy trình chuẩn hóa (SOP).

Đó có thể là kiểm duyệt nội dung dựa trên các tiêu chuẩn rõ ràng về đúng sai, chăm sóc khách hàng vận hành dựa trên kho tri thức và các kịch bản trả lời có sẵn, gắn nhãn dữ liệu tuân theo quy tắc, thậm chí ngay cả các công việc biên dịch sơ cấp cũng chủ yếu dựa trên hệ thống thuật ngữ chuẩn hóa.

Bản chất của các công việc này đều xoay quanh mô hình “đầu vào - quy tắc - đầu ra”, trong khi đây lại là lĩnh vực mà các mô hình ngôn ngữ lớn đang thể hiện ưu thế vượt trội.

Điều đáng chú ý là AI không phân biệt giữa người mới vào nghề và nhân sự giàu kinh nghiệm nếu họ đang thực hiện cùng một cấu trúc nhiệm vụ.

Một nhân viên chăm sóc khách hàng với 5 năm kinh nghiệm xử lý 200 yêu cầu mỗi ngày có thể vẫn đối mặt với những nguy cơ tương tự như một nhân viên mới chỉ làm việc vài tháng.

Lý do là AI không thay thế con người theo nghĩa cá nhân, mà thay thế chính cấu trúc công việc.

Như vậy, nếu tính chất công việc đáp ứng hai trong ba đặc điểm sau thì nguy cơ bị AI thay thế sẽ gia tăng đáng kể:

Đầu tiên là quy trình làm việc có tính cấu trúc cao, dễ mô tả thành hướng dẫn chuẩn.

Thứ hai, khối lượng thông tin lớn nhưng quy tắc ra quyết định tương đối đơn giản.

Thứ ba, chu kỳ phản hồi ngắn, có thể nhanh chóng xác định đúng sai.

Nhìn chung, các lĩnh vực như chăm sóc khách hàng, kiểm duyệt, nhập liệu, lập trình cơ bản, thiết kế tiêu chuẩn hóa hay kế toán sơ cấp đều nằm trong nhóm này.

Theo dữ liệu ngành, chatbot AI hiện đã có thể xử lý từ 70% đến 80% các yêu cầu chăm sóc khách hàng thông thường. Trong khi đó, các công cụ hỗ trợ lập trình bằng AI giúp năng suất của một lập trình viên tương đương hai hoặc ba người trước đây.

Những người khó bị AI thay thế đang sở hữu lợi thế gì?

Ngược lại, những nhóm nhân sự ít chịu tác động nhất hiện nay thường thuộc hai nhóm chính.

Nhóm đầu tiên là những người thực hiện các công việc không thể dễ dàng chuyển hóa thành tập hợp các chỉ thị rõ ràng.

Ví dụ, khi người dùng phàn nàn về một sản phẩm, một quản lý sản phẩm phải xác định liệu đó là lỗi chức năng, vấn đề trải nghiệm hay thất bại trong quản lý kỳ vọng khách hàng. Đây là quá trình đòi hỏi trực giác, kinh nghiệm và sự thấu hiểu hành vi con người.

AI có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu khảo sát, nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn khả năng nhận biết động cơ thực sự đằng sau nhu cầu của người dùng.

Tương tự, một nhân viên bán hàng xuất sắc không thành công nhờ thuộc lòng kịch bản giao tiếp. Giá trị của họ nằm ở khả năng đọc hiểu tâm lý đối tác, nhận biết tín hiệu tinh tế trong đàm phán và đưa ra quyết định phù hợp trong những thời điểm quan trọng.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực như xây dựng chiến lược, xây dựng thương hiệu, quản trị tổ chức, đàm phán phức tạp hay định hướng sáng tạo đều mang tính phi cấu trúc cao.

AI có thể tạo ra nhiều phương án khác nhau, nhưng việc lựa chọn phương án nào vẫn chủ yếu phụ thuộc vào con người.

Nhóm thứ hai là những người sở hữu kinh nghiệm chuyên sâu và vẫn đang liên tục trau dồi.

Nhiều người cho rằng chỉ cần nhiều năm kinh nghiệm là đủ an toàn. Thực tế không hoàn toàn như vậy, nếu mười năm kinh nghiệm chỉ là mười năm lặp lại cùng một quy trình thì người đó vẫn có thể bị thay thế.

Ngược lại, những chuyên gia có khả năng nhận diện tín hiệu thị trường mà người khác không nhìn thấy, đánh giá nhanh đâu là phương án khả thi nhất trong số các đề xuất của AI, hoặc biết rõ những tình huống AI dễ mắc sai lầm, lại đang sở hữu lợi thế rất lớn.

Như vậy, điểm khác biệt giữa những nhóm người dễ bị AI thay thế và nhóm người khó bị AI thay thế nằm ở khả năng liên tục học hỏi và phát triển năng lực phán đoán mới.

Theo đó, kinh nghiệm chỉ là tài sản tích lũy trong quá khứ và trau dồi kiến thức mới là yếu tố quyết định giá trị trong tương lai.

Sự phát triển của AI đang tạo ra một mô hình làm việc mới thường được gọi là OPT (One Person Team -Đội ngũ một người).

Trong mô hình này, một cá nhân cùng với nhiều AI Agent có thể đảm nhận khối lượng công việc vốn trước đây cần đến cả một nhóm.

Con người đóng vai trò định hướng, đưa ra quyết định và kiểm soát chất lượng. AI đảm nhận các công việc như tìm kiếm thông tin, thực thi quy trình, tạo nội dung và lặp lại các tác vụ. Xu hướng này đã bắt đầu xuất hiện trong thực tế.

Tháng 3 năm nay, Alibaba ra mắt nền tảng Agent doanh nghiệp mang tên “Ngộ Không”, đồng thời công bố 10 giải pháp OPT cho nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử xuyên biên giới, truyền thông số và trung tâm chăm sóc khách hàng.

Một cá nhân có thể vận hành cửa hàng trực tuyến với sự hỗ trợ của AI trong việc lựa chọn sản phẩm, đăng bán, viết mô tả và xử lý hậu quả phía sau.

Tương tự, một người vận hành kênh nội dung có thể sử dụng AI để hỗ trợ lựa chọn chủ đề, thu thập tài liệu, soạn thảo và biên tập.

Đáng chú ý, theo một bài viết của TMTPost, sau khi khoảng 230.000 nhân sự tại các tập đoàn lớn bị AI thay thế, khoảng một nửa số doanh nghiệp đã tuyển dụng trở lại. Tuy nhiên, những vị trí mới không còn giống trước đây.

Có lẽ, thứ các công ty cần không phải là người thực hiện công việc thủ công, mà là người có khả năng điều phối và khai thác AI hiệu quả.

Trong tương lai, thị trường lao động có thể không còn được phân chia thành những người sử dụng AI và những người không sử dụng AI. Thay vào đó, ranh giới sẽ nằm giữa những người biết chỉ huy AI và những người bị AI dẫn dắt.

Vậy điều gì thực sự tạo nên khác biệt giữa người bị thay thế và người không bị thay thế?

Câu trả lời có lẽ là không phải bằng cấp, không phải số năm kinh nghiệm, cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào vị trí công việc hiện tại.

Yếu tố cốt lõi là khả năng xây dựng năng lực ứng dụng AI cho bản thân.

Năng lực này không đơn thuần là biết sử dụng ChatGPT hay một công cụ AI cụ thể mà bao gồm khả năng xác định đúng vấn đề cần giải quyết, phân rã nhiệm vụ thành các bước mà AI có thể thực hiện, đánh giá chất lượng đầu ra và kiểm soát rủi ro khi AI mắc sai sót.

Nói cách khác, người lao động cần chuyển từ vai trò người thực hiện sang vai trò người quản lý AI.

Ba năm trước đây, câu hỏi phổ biến nhất là liệu AI có thể thay thế con người hay không. Nhưng ngày nay, nhiều doanh nghiệp đã bước sang giai đoạn xác định những vị trí nào có thể được AI thay thế.

Theo dự đoán, trong ba năm tới, câu hỏi có thể sẽ khác, đó là “còn bao nhiêu người chưa xây dựng cho mình một “đội ngũ AI” riêng?

Trong bối cảnh đó, AI không còn là một xu hướng của tương lai. Nó đã trở thành một phần của hiện tại. Và lợi thế đang thuộc về những người sớm học cách cộng tác, điều phối và khai thác sức mạnh của các hệ thống AI hiệu quả hơn người khác.

*Theo TMTPost