CEO “liều ăn nhiều” Masayoshi Son: “Cuộc cách mạng AI lớn hơn "gấp 50 lần" so với bong bóng dot-com”

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình CNBC tại Paris, ông Masayoshi Son, CEO SoftBank đã chia sẻ quan điểm của ông về cuộc cách mạng AI hiện nay.

"Tôi cho rằng quy mô của nó lớn hơn 10 lần, có lẽ là lớn hơn 50 lần so với thời kỳ dot-com", ông Son. Tuyên bố của ông được đưa ra một ngày sau khi SoftBank công bố kế hoạch đầu tư 75 tỷ Euro (87 tỷ USD) để xây dựng hạ tầng AI tại Pháp, bao gồm 5GW công suất trung tâm dữ liệu AI.

Người đứng đầu SoftBank cho rằng sự sụp đổ của bong bóng dot-com từng là một cú sốc đối với thị trường, nhưng xét trong dài hạn, đó chỉ là một biến động nhỏ trong một câu chuyện tăng trưởng lớn hơn nhiều.

CEO Masayoshi Son khẳng định, sự sụp đổ của bong bóng dot-com từng là một cú sốc đối với thị trường, nhưng xét trong dài hạn, đó chỉ là một biến động nhỏ trong một câu chuyện tăng trưởng lớn hơn nhiều.Ảnh: CNBC

"Đây là cuộc cách mạng công nghệ và sự chuyển đổi lớn nhất mà nhân loại từng trải qua. Hiện nay mới chỉ giống như giai đoạn khởi đầu của internet", ông nói thêm.

Ông cũng nhắc đến sự sụt giảm của cổ phiếu ngành ô tô và điện tử trong cuộc khủng hoảng Phố Wall năm 1929 để nhấn mạnh rằng các đợt điều chỉnh là điều không thể tránh khỏi.

"Luôn luôn sẽ có những đợt điều chỉnh", tỷ phú có biệt danh "liều ăn nhiều" nói.

"Nếu nhìn lại lịch sử, ngành điện tử và cơ giới hóa đã lao dốc vào năm 1929, nhưng sau đó tăng trưởng trong nhiều năm, thậm chí kéo dài suốt 100 năm tiếp theo. Vì vậy, có thể sẽ xuất hiện những đợt điều chỉnh, nhưng với tôi đó lại là cơ hội đầu tư tốt nhất", ông nói thêm.

Năm ngoái, SoftBank đã hợp tác với OpenAI triển khai dự án Stargate, liên doanh xây dựng hạ tầng AI tại Mỹ.

Ông Son nhấn mạnh, ông không cho rằng SoftBank đang đặt cược quá lớn vào OpenAI. Theo ông, khoản đầu tư vào startup AI này chỉ chiếm hơn 20% giá trị tài sản ròng của tập đoàn, trong khi khoản nắm giữ lớn nhất hiện nay là công ty thiết kế vi mạch Arm của Anh, chiếm hơn 50% giá trị tài sản ròng.

Ông cũng nhận định OpenAI "sẽ rất thành công" trong bối cảnh xuất hiện các thông tin cho rằng công ty đang chuẩn bị cho một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Đầu tư hàng tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI

Khoản đầu tư mới của SoftBank được xem là dự án hạ tầng AI lớn nhất của tập đoàn tại châu Âu từ trước đến nay. Kế hoạch bao gồm việc xây dựng 3,1 GW công suất trung tâm dữ liệu AI tại khu vực Hauts-de-France, miền Bắc nước Pháp, vào năm 2031, với các địa điểm triển khai tại Dunkirk, Bosquel và Bouchain.

Khoản đầu tư mới của SoftBank được xem là dự án hạ tầng AI lớn nhất của tập đoàn tại châu Âu từ trước đến nay. Cổ phiếu SoftBank niêm yết tại Tokyo đã tăng 14% sau khoản đầu tư này.

Cổ phiếu SoftBank niêm yết tại Tokyo đã tăng 14% sau thông tin này.

"Đây sẽ là một khoản đầu tư có quy mô rất lớn", ông Son phát biểu với báo giới trong cuộc họp báo hôm thứ Hai cùng Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron.

"Chúng tôi đang triển khai việc xây dựng tại Mỹ và cũng đang mở rộng rất mạnh tại thị trường này. Chúng tôi có động lực để biến nước Pháp trở thành trung tâm AI của châu Âu và châu Âu cần công nghệ AI như vậy."

Ông Son cho biết SoftBank sẽ chủ yếu sử dụng nguồn vốn tài trợ dự án thay vì vốn tự có để thực hiện kế hoạch đầu tư. Ông dẫn chứng dự án trung tâm dữ liệu công suất 10 GW của tập đoàn tại bang Ohio (Mỹ), dự kiến sớm ký kết các thỏa thuận mua dịch vụ dài hạn với khách hàng.

"Số vốn tự có mà chúng tôi cần bỏ ra thực tế là rất hạn chế. Vì vậy, tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ nhận được các đơn đặt hàng lớn từ những khách hàng đã có quan hệ hợp tác, từ đó mở rộng động lực tăng trưởng này sang Pháp", ông Son nói.

Tập đoàn đầu tư Nhật Bản cũng đang hợp tác với Schneider Electric để xây dựng một trung tâm sản xuất công nghiệp quy mô lớn tại Dunkirk, như một phần của kế hoạch phát triển hệ sinh thái hạ tầng AI tại Pháp.