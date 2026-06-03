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Khám sức khỏe xong, dữ liệu sẽ tự động lên VNeID

| | Kinh tế số

Dữ liệu khám sức khỏe, khám chữa bệnh sẽ được liên thông lên VNeID, giúp người dân tra cứu lịch sử khám chữa bệnh trên môi trường số.

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định 1551/QĐ-BYT kèm hướng dẫn thu thập, cập nhật và liên thông dữ liệu khám sức khỏe, đồng thời tạo lập, cập nhật Sổ Sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Dữ liệu khám sức khỏe được cập nhật lên VNeID - Ảnh 1.

Dữ liệu khám sức khỏe sẽ được cập nhật lên Sổ Sức khỏe điện tử trên VNeID

Quyết định có hiệu lực từ ngày 31-5, tạo cơ sở hình thành và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân của người dân.

Theo hướng dẫn, dữ liệu sức khỏe cá nhân được hình thành từ hai nguồn chính gồm kết quả khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc do các cơ sở khám chữa bệnh cung cấp và dữ liệu khám chữa bệnh được chia sẻ từ BHXH Việt Nam.

BHXH Việt Nam sẽ thực hiện chia sẻ dữ liệu khám chữa bệnh với Cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân của Bộ Y tế thông qua Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu quốc gia theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Bộ Y tế yêu cầu việc kết nối, liên thông dữ liệu phải bảo đảm chính xác, đầy đủ và được ký số để bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn thông tin. Các cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc lên hệ thống trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc đợt khám.

Đối với dữ liệu phát sinh trước khi hướng dẫn được ban hành, việc đồng bộ phải hoàn thành trước ngày 15-7-2026.

Từ nguồn dữ liệu được liên thông, Bộ Y tế sẽ chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tạo lập và cập nhật Sổ Sức khỏe điện tử trên VNeID. Người dân có thể tra cứu thông tin sức khỏe, lịch sử khám chữa bệnh và sử dụng dữ liệu phục vụ các thủ tục hành chính liên quan đến khám chữa bệnh.

Theo Bộ Y tế, việc hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử thống nhất giúp người dân không phải mang theo nhiều giấy tờ khi đi khám chữa bệnh, đồng thời tạo điều kiện để bác sĩ tiếp cận nhanh lịch sử bệnh tật, kết quả khám và điều trị trước đó.

Về lâu dài, dữ liệu sức khỏe được số hóa và cập nhật liên tục sẽ hỗ trợ theo dõi sức khỏe cá nhân, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và giảm tình trạng trùng lặp xét nghiệm, chẩn đoán giữa các cơ sở y tế.

Khám sức khỏe xong, dữ liệu sẽ tự động lên VNeID - Ảnh 2.

Người dân khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Bạch Mai

Theo BHXH Việt Nam, hiện 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên cả nước đã sử dụng căn cước công dân gắn chip để làm thủ tục khám chữa bệnh. Hệ thống đã ghi nhận gần 400 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT thành công và tiếp nhận hơn 647 triệu lượt dữ liệu khám chữa bệnh.

Trong đó, hơn 254 triệu lượt tra cứu hồ sơ sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến và giấy hẹn khám lại đã được liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo cơ quan chức năng, việc kết nối dữ liệu giúp giảm thủ tục giấy tờ, rút ngắn thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh, đồng thời tạo nền tảng cho việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân liên tục trên môi trường số.

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Theo N.Dung

Người lao động

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