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Quy định mới liên quan đến đăng ký xe sẽ chính thức áp dụng từ ngày 8/6

| | Kinh tế số

Quy định mới liên quan đến đăng ký xe sẽ chính thức áp dụng từ ngày 8/6

Từ ngày 8/6, dữ liệu điện tử của chứng nhận đăng ký xe sẽ được tích hợp trên VNeID và VNeTraffic.

Ngày 24/4/2026, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 37 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến công tác đăng ký, kiểm định phương tiện; có hiệu lực thi hành từ ngày 8/6/2026.

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện lần này tập trung vào đơn giản hóa thủ tục, đa dạng hóa hình thức giải quyết và tăng cường ứng dụng dữ liệu điện tử trong quản lý.

Theo quy định mới, chủ phương tiện có thể lựa chọn nhận kết quả đăng ký xe thông qua Cổng dịch vụ công, dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe. Việc đa dạng hóa hình thức trả kết quả giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Quy định mới liên quan đến đăng ký xe sẽ chính thức áp dụng từ ngày 8/6- Ảnh 1.

Cán bộ đăng ký xe kiểm tra thực tế (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Đáng chú ý, dữ liệu điện tử của chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và Ứng dụng giao thông trên thiết bị số dành cho công dân (VNeTraffic) do Bộ Công an quản lý, vận hành. Quy định này góp phần thúc đẩy quá trình số hóa giấy tờ, từng bước thay thế phương thức quản lý truyền thống.

Quy định mới liên quan đến đăng ký xe sẽ chính thức áp dụng từ ngày 8/6- Ảnh 2.

Đăng ký xe tích hợp trên VNeTraffic (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Quy định mới liên quan đến đăng ký xe sẽ chính thức áp dụng từ ngày 8/6- Ảnh 3.

Việc tích hợp giấy đăng ký xe trên VNeID giúp người dùng tra cứu thông tin phương tiện nhanh chóng và thuận tiện hơn ngay trên điện thoại (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Mặt khác, Thông tư số 37 quy định rõ về hồ sơ đăng ký sang tên xe gồm: Giấy khai đăng ký xe; Giấy tờ của chủ xe quy định; Chứng từ chuyển quyền sở hữu theo quy định.

Trường hợp dữ liệu về tình trạng hôn nhân của chủ xe đã được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư thì dữ liệu điện tử chuyển quyền sở hữu trên Cổng dịch vụ công có giá trị pháp lý như Chứng từ chuyển quyền sở hữu bản giấy.

Việc ban hành Thông tư số 37 thể hiện quyết tâm của Bộ Công an trong cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Theo Duy Anh

Đời sống Pháp luật

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