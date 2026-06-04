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ChatGPT trở thành ứng dụng cán mốc 1 tỷ người dùng nhanh nhất lịch sử

| | Kinh tế số

ChatGPT đã chạm mốc 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng vào tháng 5 vừa qua, tức là chỉ mất khoảng 3 năm kể từ thời điểm ra mắt chính thức.

Theo số liệu ước tính vừa được công ty phân tích thị trường Sensor Tower công bố, ứng dụng ChatGPT của OpenAI đã vượt mốc 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn cầu, qua đó trở thành ứng dụng có tốc độ tăng trưởng người dùng chạm mốc nói trên nhanh nhất từ trước đến nay.

Kỷ lục này được thiết lập trong bối cảnh cuộc cạnh tranh trên thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở rộng với tốc độ chóng mặt, đặc biệt là cuộc đua song mã giữa Anthropic và OpenAI.

Sensor Tower cho biết ChatGPT đã chạm mốc 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng vào tháng 5 vừa qua, tức là chỉ mất khoảng 3 năm kể từ thời điểm ra mắt chính thức.

Tốc độ tăng trưởng thần tốc này đã giúp ứng dụng của OpenAI vượt qua kỷ lục mà hàng loạt nền tảng đình đám trước đó từng thiết lập, bao gồm cả Google Maps, TikTok, Instagram và YouTube.

Tuy nhiên, vị thế của OpenAI đang đối mặt với những thách thức không nhỏ từ các đối thủ bám đuổi.

Dữ liệu từ Sensor Tower cho thấy, tại Mỹ, những người dùng ChatGPT sau khi cài đặt thêm ứng dụng Claude của đối thủ Anthropic trong quý 1/2026 đã giảm 5% thời gian sử dụng ChatGPT chỉ sau một tháng tiếp cận ứng dụng mới, so với mức thời gian sử dụng trung bình trong 8 tháng trước đó.

Cuộc chiến giành thị phần giữa hai “gã khổng lồ” công nghệ này dự kiến sẽ còn tăng nhiệt khi cả hai đều đang có kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO).

Anthropic đã âm thầm nộp hồ sơ IPO tại Mỹ vào đầu tuần này. Trong khi đó, các nguồn thạo tin cho hay OpenAI đang chuẩn bị nộp hồ sơ IPO trong vài tuần tới.

Mặc dù ChatGPT đang dẫn trước, nhưng Claude của Anthropic cũng đang cho thấy những bước tiến nhanh chóng.

Tính đến thời điểm hiện tại của quý 2, ứng dụng Claude đang có khoảng 56 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn cầu.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng người dùng hoạt động hàng tháng so với cùng kỳ năm ngoái của Claude đạt tới khoảng 640%, một con số vượt trội hoàn toàn so với mức tăng trưởng 62% của ChatGPT trong cùng giai đoạn.

Theo PV

VTV

Từ Khóa:
ChatGPT

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