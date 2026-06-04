Một ứng dụng đang khuấy đảo thị trường giao đồ ăn nhanh: Chỉ bán đúng giá niêm yết, miễn phí giao hàng, không thu thêm tiền dịch vụ

Gã khổng lồ thương mại điện tử Hàn Quốc Coupang cho biết dịch vụ giao đồ ăn Rocket Now của hãng đang ghi nhận hiệu suất kinh doanh vượt trội trước các ông lớn tại thị trường Nhật Bản. Chiến lược định giá thấp cùng chính sách miễn phí giao hàng đã giúp ứng dụng này cán mốc hơn 6 triệu lượt tải xuống kể từ khi ra mắt vào tháng 1 năm ngoái.

Trong khi toàn ngành giao đồ ăn tại xứ sở hoa anh đào thường xuyên áp mức chênh lệch giá từ 20% đến 40% cho mỗi bữa ăn được giao, Rocket Now đã chọn lối đi ngược lại khi bắt tay với hơn 10.000 nhà hàng để cung cấp món ăn với mức giá bằng đúng giá niêm yết trên thực đơn tại quán. Chưa dừng lại ở đó, tân binh này còn áp dụng chính sách miễn phí giao hàng và tuyệt đối không thu thêm bất kỳ khoản phí dịch vụ nào.

Tính đến ngày thứ Tư, ứng dụng của Coupang đã xuất sắc vươn lên dẫn đầu danh mục tải xuống miễn phí cho mảng Thực phẩm & Đồ uống (Food & Drink) trên kho ứng dụng App Store của Apple tại Nhật Bản. Trong khi đó, vị vua lâu năm của thị trường là Uber Eats ngậm ngùi bị đẩy xuống vị trí thứ 8.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Nikkei Asia, ông Daniel Jaramillo, Giám đốc quốc gia của CP One Japan (công ty con của Coupang tại Nhật Bản), nhận định:

“Cơ hội khai phá một thị trường mới cho danh mục này là cực kỳ lớn. Hiện còn quá nhiều dư địa để tiếp cận những khách hàng mới, những người vốn chưa từng sử dụng dịch vụ giao đồ ăn vì định kiến rằng nó quá đắt đỏ, hoặc dịch vụ chưa phủ sóng đến thành phố của họ, hoặc họ chỉ đặt hàng với tần suất rất thấp. Cơ hội của chúng tôi nằm chính xác ở đó”. Ông Jaramillo nói thêm rằng một lượng lớn các nhà hàng tại Nhật Bản vẫn chưa thực sự tham gia vào thị trường giao đồ ăn đầy tiềm năng này.

Hiện tại, thị trường giao đồ ăn Nhật Bản đang nằm dưới sự thống trị của bộ ba Uber Eats Japan, Demae-can và Menu. Đây cũng là những cái tên từng đánh bật hàng loạt thế lực ngoại quốc từng muốn thâu tóm thị trường này trong quá khứ. Đơn cử, Delivery Hero của Đức và Didi Chuxing của Trung Quốc đã phải tháo chạy khỏi Nhật Bản vào năm 2022, trong khi ứng dụng giao hàng Wolt của Phần Lan cũng vừa phải nối gót rút lui gần đây.

Ngay cả bản thân Coupang cũng từng nếm trái đắng khi gia nhập Nhật Bản vào năm 2021 với mô hình thương mại nhanh. Rocket Now theo đó được coi là màn phục thù quy mô lớn, được mô phỏng chính xác theo công thức thành công của dịch vụ Coupang Eats tại thị trường quê nhà Hàn Quốc.

Sự trỗi dậy của Rocket Now diễn ra vào thời điểm ngành dịch vụ này tại Nhật Bản đang bị bủa vây bởi bài toán già hóa, sụt giảm dân số, đi kèm với việc nhu cầu đặt hàng thời đại dịch COVID-19 bốc hơi nhanh chóng và làn sóng bão giá khiến người tiêu dùng ngày càng thắt lưng buộc bụng.

Trước sức ép cạnh tranh tàn khốc từ Coupang, các đối thủ sừng sỏ buộc phải phá vỡ thế phòng thủ và bắt đầu học theo chiến lược định giá của Rocket Now để sinh tồn. Chẳng hạn, Demae-can đã bắt đầu thử nghiệm chính sách đồng nhất giá thực đơn tại một số khu vực vào tháng 9 năm ngoái và hiện đã mở rộng quy mô áp dụng sang nhiều cửa hàng và địa bàn hơn. Uber Eats Japan cũng có động thái đáp trả mạnh mẽ khi tuyên bố xóa bỏ hoàn toàn phí dịch vụ dành cho các thành viên thân thiết vào tháng 2, sau đó đã công bố chính sách giao hàng đồng giá thực đơn cho khoảng 18.000 cửa hàng đối tác.

“Chúng ta cần phải hiểu rằng kỳ vọng của người tiêu dùng Nhật Bản là cực kỳ khắt khe về mặt chất lượng lẫn tốc độ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ chấp nhận chi trả một mức giá quá đắt đỏ:, ông Jaramillo phân tích sâu về tâm lý thị trường. “Chúng tôi muốn đảm bảo rằng mình có thể đáp ứng trọn vẹn những tiêu chuẩn cao cấp đó, nhưng phải ở một mức giá vô cùng hợp lý, để họ có thể sử dụng dịch vụ hằng ngày như một thói quen, chứ không phải chỉ vào mỗi dịp sinh nhật hay những ngày kỷ niệm đặc biệt”.

Theo tổ chức nghiên cứu thị trường Circana Japan, quy mô thị trường giao đồ ăn Nhật Bản dự kiến sẽ đạt giá trị 824 tỷ Yên vào năm 2025, ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ 2% so với năm trước. Đây là tín hiệu đáng mừng đánh dấu sự phục hồi sau mức sụt giảm nghiêm trọng 6.1% vào năm 2024. Bà Sayaka Azuma, Giám đốc tại Circana Japan, nhận định cục diện cạnh tranh đã trở nên khốc liệt hơn rất nhiều kể từ năm ngoái khi một loạt doanh nghiệp đồng loạt tung ra các chiêu thức giống Coupang: bán đúng giá thực đơn tại quán và miễn phí giao hàng.

Mặc dù ông Jaramillo từ chối tiết lộ chi tiết số liệu tài chính và mô hình kinh doanh cụ thể, vị giám đốc này khẳng định Rocket Now luôn đàm phán riêng biệt với từng đối tác thương mại để xây dựng một cấu trúc phí tối ưu cho cả hai bên. Thực tế chứng minh các nhà hàng đều vô cùng hài lòng khi lượng đơn hàng tăng vọt và cam kết gắn bó lâu dài với nền tảng.

Đáng chú ý, trong khi các đối thủ đang cuống cuồng lấn sân sang mảng giao nhu yếu phẩm hay thậm chí là giao thuốc theo toa, Rocket Now tuyên bố sẽ tiếp tục tập trung cốt lõi vào các bữa ăn.

Vị giám đốc quốc gia kết luận: “Điều tối quan trọng là doanh nghiệp phải trưởng thành và đạt đến một quy mô đủ lớn để tối ưu hóa toàn bộ giá trị của hệ thống. Việc người tiêu dùng giờ đây có thể đặt món trực tuyến với mức giá chính xác như khi ăn tại quán sẽ kiến tạo nên những giá trị khổng lồ cho khách hàng và toàn bộ thị trường trong dài hạn. Đây đơn giản là hành động phá bỏ các rào cản gia nhập và kéo giá thành xuống cho người tiêu dùng. Chúng tôi coi đó là một tín hiệu tích cực dài hạn cho cả người dân lẫn ngành công nghiệp giao đồ ăn tại Nhật Bản”.

Theo: Nikkei, Korea Times