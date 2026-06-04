Ông Đỗ Cao Bảo: Việt Nam đã chế tạo, xuất khẩu những cỗ máy khổng lồ khắp thế giới, vậy mà vẫn có người nói 'chúng ta không làm nổi con ốc vít'

Được biết, LILAMA vừa xuất khẩu thiết bị siêu trường, siêu trọng Flexiport F800 cho Nhật Bản. Theo thông tin được ông Bảo chia sẻ, Flexiport F800 không đơn thuần là một thiết bị thông thường. Đây là một cần cẩu khổng lồ với trọng lượng lên tới 320 tấn và kích thước tương đương một tòa nhà 12 tầng (42,66m x 20m x 41,68m).

Với công suất bốc dỡ ấn tượng 1.000 tấn/giờ, hệ thống này ứng dụng công nghệ khí nén tiên tiến để xử lý vật liệu rời tại cảng biển. Việc chế tạo thành công Flexiport F800 đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, sự đồng bộ tuyệt đối giữa các hệ thống cơ khí, điện và điều khiển tự động – những yếu tố minh chứng cho năng lực chế tạo vượt trội của LILAMA.

Ông Bảo cũng cho biết thêm, sau thành công tại thị trường Nhật Bản, LILAMA dự kiến tiếp tục xuất khẩu các dòng máy bốc dỡ hạng nặng khác sang các thị trường khó tính như Hàn Quốc (2 máy M800) và Philippines (1 máy M600). Những thiết bị này đều có trọng lượng từ 200 - 300 tấn và công suất bốc dỡ từ 600 - 800 tấn/giờ.

Vươn tầm quốc tế với loạt dự án 'khủng'

Bức tranh xuất khẩu của LILAMA không chỉ dừng lại ở các dự án mới đây. Ông Bảo nhắc lại thành tích năm 2021, khi LILAMA xuất khẩu thành công máy bốc xếp hàng hóa cao 36m, nặng 480 tấn cho đối tác Siwertell AB (Thụy Điển), phục vụ cảng Pascagoula tại Mỹ.

Danh mục đối tác quốc tế của LILAMA còn mở rộng với các tên tuổi lớn như Kocks Ardelt (Hungary - cẩu trục cảng biển chuyên dụng), John Zink Hamworthy (thiết bị derrick structure, flare riser cho ngành lọc hóa dầu), và cung cấp bộ sấy khí siêu trọng cho các nhà máy điện tại Nhật Bản.

Đặc biệt, ông Đỗ Cao Bảo nhấn mạnh vai trò của LILAMA trong làn sóng chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Tổng công ty đã tham gia chế tạo và cung cấp hàng loạt module Hydro xanh – những "nhà máy mini" điện phân nước quy mô lớn. Với kích thước khổng lồ (55m x 5m x 8m) và trọng lượng 200 tấn, các thiết bị này mang thiết kế "cắm và chạy" (Plug & Play) tối ưu.

Các dự án tiêu biểu có thể kể đến: cung cấp module cho nhà máy tại Arizona (Mỹ), 27 module cho Thyssenkrupp (Đức), và đặc biệt là 110 module cho đại dự án Neom (Saudi Arabia) trị giá 500 tỷ USD.

Ông Bảo lưu ý rằng quá trình vận chuyển các khối thiết bị siêu trường, siêu trọng này xuyên lục địa là một "chiến dịch vận tải cực kỳ phức tạp". Không chỉ cung cấp máy móc, với vai trò nhà thầu EPC chuyên nghiệp, LILAMA còn cung cấp dịch vụ kỹ thuật cao cấp, cử chuyên gia trực tiếp giám sát, lắp đặt và vận hành tại nước sở tại.

Thông qua các chứng chỉ chất lượng quốc tế uy tín như ASME (Mỹ), CE & EN (Châu Âu) và ATEX (an toàn cháy nổ), LILAMA đã vững vàng khẳng định vị trí "mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng cơ khí – lắp máy toàn cầu".

"Việt Nam đã thiết kế, chế tạo, xuất khẩu sang Mỹ, Đức, Thụy Điển, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông những cỗ máy cơ khí siêu trường, siêu trọng... từ nhiều năm nay, thế mà vẫn có nhiều người Việt nói rằng 'Việt Nam không làm nổi con ốc vít'", ông Đỗ Cao Bảo nhấn mạnh.