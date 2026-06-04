Nhiều người mất hàng chục triệu đồng vì sập bẫy chiêu “hỗ trợ hoàn tiền” khi đặt phòng online

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao đang diễn biến phức tạp, nhắm vào người có nhu cầu đặt phòng lưu trú, nghỉ dưỡng trực tuyến.

Theo cơ quan Công an, thời gian gần đây, đơn vị liên tục tiếp nhận phản ánh của người dân về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu thức “hỗ trợ hoàn tiền” sau khi đặt phòng online.

Các đối tượng thường lập hoặc sử dụng các trang Facebook giả mạo, đăng tải thông tin quảng cáo dịch vụ lưu trú, khách sạn, homestay với mức giá hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng.

Sau khi người dân liên hệ và chuyển tiền đặt cọc, các đối tượng tiếp tục thông báo hệ thống gặp lỗi hoặc phòng đã có khách khác đặt trước, đồng thời đề nghị thực hiện thủ tục hoàn tiền.

Để tạo lòng tin, nhóm lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng hoặc ví điện tử, hướng dẫn nạn nhân thao tác trên ứng dụng thanh toán trực tuyến và yêu cầu chia sẻ màn hình điện thoại với lý do hỗ trợ hoàn tiền nhanh chóng.

Trong quá trình này, các đối tượng tìm cách thu thập thông tin bảo mật, chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng rồi thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép. Nhiều nạn nhân đã bị chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục triệu đồng.

Trước tình trạng trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ màn hình điện thoại, không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào.

Người dân không nên cài đặt ứng dụng lạ theo yêu cầu của người tự xưng là nhân viên ngân hàng, ví điện tử hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ.

Theo cơ quan Công an, các đơn vị uy tín không yêu cầu khách hàng chia sẻ màn hình hay cung cấp thông tin bảo mật để nhận tiền hoàn trả.

Khi có nhu cầu đặt phòng hoặc sử dụng dịch vụ trực tuyến, người dân cần lựa chọn các nền tảng uy tín, kiểm tra kỹ thông tin đơn vị cung cấp và xác minh qua các kênh liên hệ chính thức trước khi chuyển tiền.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã trở thành nạn nhân, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Công an TP Đà Nẵng cũng khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng để tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.