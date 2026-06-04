Lời khuyên cho tất cả những ai hay gọi điện thoại qua Zalo

Ứng dụng Zalo (Ảnh minh họa)

Zalo hiện tại đã trở thành ứng dụng quen thuộc với người dùng Việt Nam. Theo báo cáo “Vietnam mobile app popularity 2026” do Q&Me công bố hồi tháng 3, Zalo thuộc TOP3 ứng dụng di động được sử dụng phổ biến nhất cả nước, tính theo cả tỷ lệ sử dụng và thời gian sử dụng.

Một trong những tính năng được ưa chuộng trên ứng dụng là gọi thoại/video miễn phí. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng trên cả máy tính và thiết bị di động, một số người sẽ gặp phải trục trặc, khiến việc gọi điện bị gián đoạn.

Cụ thể, trong quá trình sử dụng Zalo trên thiết bị di động, người dùng có thể gặp hiện tượng âm thanh ngắt quãng, hình ảnh nhoè và thấy thông báo “kết nối không ổn định” . Theo Zalo, nguyên nhân chính đến từ đường truyền kết nối từ máy đến Internet cung cấp bởi nhà mạng không ổn định. Vì vậy, người dùng có thể thử chuyển sang mạng 3G/4G/5G có chất lượng mạng tốt hơn và thực hiện lại cuộc gọi.

Ngoài ra, để tín hiệu Wifi tốt nhất, Zalo cũng gợi ý người sử dụng có thể di chuyển điện thoại đến gần bộ phát Wifi trong nhà/văn phòng và chọn môi trường ít vật cản.

Người dùng cũng có thể tắt bớt ứng dụng khác trong lúc gọi, khi việc sử dụng song song các ứng dụng gây tốn nhiều tài nguyên Internet. Ngoài ra, việc tắt bớt các thiết bị khác đang sử dụng chung mạng Wifi cũng có thể giúp đường truyền mạng tốt hơn.

Bên cạnh đó, người dùng cần thường xuyên cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất để khắc phục một số vấn đề khi gọi điện. Theo Zalo, trong những phiên bản mới, nền tảng luôn cải tiến công nghệ, tăng chất lượng cuộc gọi kể cả trong điều kiện mạng không ổn định.

Người sử dụng cũng có thể gặp hiện tượng đầu dây bên kia không thể nghe thấy tiếng hoặc không thể bật camera khi muốn gọi video. Nguyên nhân có thể đến từ việc chưa cấp quyền truy cập camera hoặc audio trên thiết bị di động. Để kiểm tra, người dùng vào phần Cài đặt, tìm ứng dụng Zalo và bật cấp quyền cho phép sử dụng micro và camera.

Các bước cấp quyền micro và camera cho ứng dụng Zalo trên điện thoại iOS

Còn đối với Zalo PC, để thực hiện cuộc gọi, máy tính của người dùng cần cho phép Zalo truy cập micro, loa và camera. Như vậy, người khác mới có thể nhìn thấy và nghe được giọng nói, hình ảnh khi thực hiện cuộc gọi thoại/video.

Do đó, người dùng cần kiểm tra tình trạng kết nối của máy tính với micro và loa, khi không ít trường hợp không thể gọi qua Zalo vì phần cứng máy tính, micro hoặc loa đã bị hỏng.

Ngoài ra, theo khuyến nghị của Zalo, người dùng có thể thoát và khởi động lại Zalo PC, hoặc trực tiếp khởi động lại máy tính để giải quyết lỗi không gọi được.