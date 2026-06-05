Simon Song: Từ trợ lý của ‘ông lớn’ AI đến nhà sáng lập kỳ lân thứ 2 được định giá tỷ USD trước tuổi 30

Khi startup AI MiniMax đang trên đường trở thành doanh nghiệp tỷ USD, Simon Song chọn rời khỏi vị trí đồng sáng lập để bắt đầu lại từ con số 0. Thay vì lao vào cuộc đua chatbot đang nóng bỏng, anh đặt cược vào một lĩnh vực ít người chú ý hơn: Công nghệ tạo mô hình 3D bằng AI.

Canh bạc ấy vừa mang về trái ngọt khi VAST, startup do Song sáng lập vào tháng 6/2026 chính thức gia nhập câu lạc bộ kỳ lân sau vòng gọi vốn khoảng 200 triệu USD, đạt mức định giá vượt 1 tỷ USD. Thành tích này giúp Simon Song trở thành một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý nhất của làn sóng AI mới tại châu Á.

VAST không phải thành công đầu tiên trong sự nghiệp

Trước khi xây dựng VAST, Simon Song từng có khoảng thời gian làm việc tại SenseTime, một trong những công ty AI hàng đầu Trung Quốc. Tại đây, anh là trợ lý của Từ Lập (Xu Li), đồng sáng lập kiêm CEO SenseTime. Công việc này mang đến cho Song cơ hội hiếm có để quan sát cách một doanh nghiệp AI quy mô lớn vận hành, từ nghiên cứu công nghệ cho đến chiến lược kinh doanh.

Sau thời gian làm việc tại SenseTime, Simon Song cùng các cộng sự thành lập MiniMax vào năm 2021. Tại startup này, anh giữ vai trò đồng sáng lập và là một trong những thành viên chủ chốt trong giai đoạn xây dựng nền móng ban đầu của công ty.

Simon Song từng là trợ lý cho một "ông lớn" AI khác.

MiniMax nhanh chóng trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất trong làn sóng AI tạo sinh tại Trung Quốc. Công ty phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn, chatbot và nhiều sản phẩm AI hướng đến người dùng đại chúng lẫn doanh nghiệp. Chỉ trong vài năm, MiniMax đã thu hút hàng trăm triệu USD vốn đầu tư và vươn lên hàng ngũ các kỳ lân AI giá trị nhất Trung Quốc.

Là một trong những nhà sáng lập đời đầu, Simon Song có cơ hội trực tiếp chứng kiến quá trình một startup AI tăng trưởng từ những ngày đầu thành doanh nghiệp tỷ USD. Nhưng thay vì ở lại tận hưởng thành công, anh lại đưa ra một quyết định khiến nhiều người bất ngờ. Anh rời MiniMax vào năm 2022 để bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới.

Thời điểm đó, cơn sốt AI chủ yếu xoay quanh chatbot, văn bản và hình ảnh. Trong khi phần lớn thị trường đổ nguồn lực vào các mô hình ngôn ngữ lớn, Song nhìn thấy một khoảng trống khác, các nội dung 3D.

Theo anh, việc tạo ra các mô hình 3D vẫn là công đoạn tốn thời gian, đòi hỏi đội ngũ nghệ sĩ và kỹ thuật viên đông đảo. Trong khi đó, nhu cầu về tài sản 3D ngày càng tăng mạnh nhờ game, thương mại điện tử, thực tế ảo và các môi trường số.

Sự ra đời của “kỳ lân” VAST

Công nghệ của công ty cho phép người dùng tạo mô hình 3D chỉ từ một đoạn mô tả văn bản hoặc vài hình ảnh đầu vào. Thay vì mất hàng giờ hoặc nhiều ngày để dựng một vật thể, AI có thể hoàn thành công việc trong thời gian ngắn hơn đáng kể.

Sản phẩm nổi bật nhất của công ty là nền tảng Tripo AI, được cộng đồng sáng tạo nội dung và nhà phát triển game sử dụng để tăng tốc quy trình thiết kế. Nếu Chat-GPT giúp phổ biến AI trong lĩnh vực ngôn ngữ, còn Midjourney tạo nên cuộc cách mạng về hình ảnh, Simon Song đang đặt cược rằng nội dung 3D sẽ là mặt trận tiếp theo của trí tuệ nhân tạo.

VAST là một trong những startup AI tăng trưởng nhanh nhất Trung Quốc.

Canh bạc ấy hiện cho thấy những tín hiệu tích cực. Chỉ trong vài năm, VAST đã thu hút sự quan tâm của nhiều quỹ đầu tư lớn và trở thành một trong những startup AI tăng trưởng nhanh nhất Trung Quốc. Điều khiến Simon Song khác biệt không chỉ nằm ở việc xây dựng thành công một startup AI mới, mà còn ở tham vọng mà anh theo đuổi.

Trong một cuộc phỏng vấn với South China Morning Post, Song cho biết mục tiêu của VAST là “giúp mọi người tạo ra nội dung 3D với rào cản bằng không và chi phí bằng không”. Anh thậm chí hình dung trong tương lai sẽ xuất hiện một nền tảng tương tự TikTok, nhưng dành cho nội dung 3D do người dùng tạo ra.

Anh vừa được vinh danh trong danh sách Forbes 30 Under 30 Asia 2026.

Ở tuổi 28-29, Simon Song đã trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ doanh nhân AI mới tại Trung Quốc. Thành công với VAST không chỉ giúp anh xây dựng kỳ lân công nghệ thứ hai trước tuổi 30 mà còn mang về sự ghi nhận quốc tế khi được Forbes vinh danh trong danh sách Forbes 30 Under 30 Asia 2026. Việc góp mặt trong bảng xếp hạng này phản ánh tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của những nhà sáng lập trẻ đang góp phần định hình tương lai ngành trí tuệ nhân tạo.

Từ một trợ lý quan sát những người đi trước, đồng sáng lập MiniMax rồi tiếp tục xây dựng VAST thành kỳ lân công nghệ, hành trình của Simon Song cho thấy tốc độ phát triển đáng kinh ngạc của những doanh nhân trẻ trong kỷ nguyên AI. Và với tham vọng đưa công nghệ tạo nội dung 3D trở thành một phần của làn sóng AI tiếp theo, câu chuyện của anh có lẽ vẫn chỉ mới bắt đầu.