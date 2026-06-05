Thúc đẩy thanh toán thông minh và kết nối thanh toán số cho doanh nghiệp Việt Nam

Visa, công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, đồng hành cùng Ngày tài chính số 2026 (tiền thân là Ngày không tiền mặ t ), chuỗi sự kiện thường niên do Báo Tuổi Trẻ tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sự tham gia của Visa tại chương trình năm nay tiếp tục khẳng định cam kết thúc đẩy các giải pháp thanh toán số an toàn, liền mạch và toàn diện tại Việt Nam.

Với chủ đề “Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số”, chương trình năm nay diễn ra trong bối cảnh thanh toán số tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Các giải pháp thanh toán không còn chỉ phục vụ nhu cầu giao dịch hằng ngày, mà ngày càng trở thành nền tảng giúp doanh nghiệp quản lý vận hành, mở rộng khả năng chấp nhận thanh toán và khai mở thêm nhiều cơ hội trong nền kinh tế số.

Thông qua sự đồng hành tại Ngày tài chính số 2026, Visa tập trung vào các ưu tiên gắn với nhu cầu đang thay đổi của thị trường Việt Nam: thúc đẩy đổi mới thanh toán và kết nối qua QR, hỗ trợ thanh toán xuyên biên giới liền mạch hơn, đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh và tiểu thương thông qua các giải pháp thanh toán an toàn, linh hoạt và dễ triển khai hơn.

Đổi mới thanh toán, mở rộng kết nối qua QR

Theo nghiên cứu Visa Consumer 360, người tiêu dùng Việt Nam đang cho thấy mức độ sẵn sàng cao trong kỷ nguyên thương mại kỹ thuật số, với xu hướng ưu tiên các hình thức thanh toán tiện lợi, an toàn và linh hoạt hơn. Trong bối cảnh đó, Visa tiếp tục mở rộng các giải pháp thanh toán như Visa Pay, Scan to Pay và QR Connector nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hạ tầng QR hiện có, đồng thời mang đến thêm lựa chọn thanh toán cho người tiêu dùng trên nhiều điểm chạm – không chỉ trong nước mà còn ở các giao dịch xuyên biên giới qua QR có khả năng liên thông.

Định hướng này cũng được thể hiện trong khuôn khổ Ngày tài chính số 2026 và chiến dịch “Chuyển mã QR – Nhận đa lợi ích”, hướng đến việc đưa thông tin về QRPay, QRGlobal đến các đơn vị bán hàng và doanh nghiệp nhỏ tại TP.HCM. Hoạt động này góp phần thúc đẩy khả năng tiếp cận các phương thức thanh toán số thuận tiện, an toàn và dễ triển khai hơn cho cả người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp.

Song song đó, Visa cũng đang thúc đẩy các tính năng thanh toán số như Tap to Pay, Click to Pay, Flex Credential và các giải pháp thanh toán thương mại điện tử như Visa Subscription, hoặc Passkey dự kiến được triển khai trong năm 2026, góp phần mở rộng hệ sinh thái thanh toán số tại Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục thu hút du khách quốc tế, Visa cũng hỗ trợ trải nghiệm du lịch liền mạch hơn thông qua thanh toán không tiếp xúc, giúp du khách thanh toán nhanh chóng và an toàn trong các nhu cầu chi tiêu hằng ngày như mua sắm, ăn uống, di chuyển và tham quan.

Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới trong tiêu dùng, du lịch và thương mại

Sự phát triển của thương mại điện tử, du lịch quốc tế và giao thương toàn cầu đang thúc đẩy nhu cầu thanh toán xuyên biên giới của người tiêu dùng và doanh nghiệp Việt Nam. Theo nghiên cứu Visa Consumer 360, Việt Nam nằm trong nhóm thị trường dẫn đầu khu vực về mức độ sử dụng thẻ đa ngoại tệ, với 56% người tiêu dùng sở hữu và 34% đã sử dụng loại thẻ này, so với mức trung bình của châu Á – Thái Bình Dương lần lượt là 52% và 28%. Những con số này cho thấy người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến các giải pháp thanh toán linh hoạt, an toàn và dễ quản lý khi mua sắm, du lịch hoặc giao dịch quốc tế.

Trong khuôn khổ Lễ hội Tài chính số – Ting Ting Day, diễn ra từ ngày 6–7/6/2026 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP. HCM, Visa và VNPT Money sẽ tổ chức các gian hàng tương tác, nơi người tiêu dùng có thể trực tiếp trải nghiệm thanh toán xuyên biên giới thông qua Visa Pay trên ứng dụng VNPT Money. Khách tham quan có thể khám phá tính năng “Scan to Pay” để thực hiện thanh toán QR nhanh chóng, an toàn tại mạng lưới chấp nhận thanh toán toàn cầu của Visa, tham gia các hoạt động tương tác và nhận những phần quà hấp dẫn. Khách hàng kích hoạt Visa Pay trong thời gian diễn ra chương trình cũng sẽ nhận được voucher trị giá 300.000 đồng dùng để mua vé máy bay.

Hoạt động này tiếp nối việc ra mắt Visa Pay tại Việt Nam, với VNPT Money trở thành đối tác địa phương đầu tiên giới thiệu giải pháp này. Không chỉ dừng lại ở thanh toán QR, Visa Pay còn đặt nền tảng để VNPT Money mở rộng sang Tap to Pay và thanh toán thương mại điện tử, hỗ trợ mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tài chính số và thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam.

Giải pháp cho SME: hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng vượt ra ngoài phạm vi thanh toán

Doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh và tiểu thương đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của Việt Nam. Khi hành vi thanh toán của người tiêu dùng thay đổi, việc mở rộng lựa chọn thanh toán, nâng cao khả năng theo dõi dòng tiền và cải thiện trải nghiệm khách hàng đang trở thành những yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp.

Tại Hội thảo “Thanh toán thông minh trong kỷ nguyên số” diễn ra vào ngày 6/6/2026, Visa sẽ chia sẻ các góc nhìn về xu hướng thanh toán thông minh và những giải pháp giúp hộ kinh doanh, tiểu thương và doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận dịch vụ tài chính số một cách an toàn, hiệu quả. Thông qua các giải pháp thanh toán số cùng mạng lưới đối tác ngân hàng, ví điện tử và công nghệ, Visa tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc mở rộng khả năng chấp nhận thanh toán, tối ưu vận hành và khai thác cơ hội tăng trưởng mới.

Những nỗ lực này cho thấy thanh toán số đang phát triển từ công cụ giao dịch thành một nền tảng giúp tăng cường kết nối, thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp và mở rộng sự tham gia vào nền kinh tế số một cách toàn diện hơn.

“Trong thời gian tới, Visa sẽ tiếp tục tập trung mở rộng khả năng chấp nhận thanh toán qua QR, nâng cao năng lực sẵn sàng cho AI và hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ khai thác thêm nhiều giá trị từ thanh toán số. Đây là những nền tảng quan trọng để xây dựng một hệ sinh thái thanh toán đáng tin cậy, nơi người tiêu dùng và doanh nghiệp có thể giao dịch thuận tiện, an toàn và tự tin trong nền kinh tế số,” bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào cho biết.