CMC bổ nhiệm CEO mới, tăng tốc chiến lược chuyển đổi AI toàn cầu

Chủ tịch CMC trao quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn cho ông Đặng Tùng Sơn.

Tập đoàn Công nghệ CMC vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Đặng Tùng Sơn giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn từ ngày 1/6/2026. Việc bổ nhiệm nằm trong kế hoạch kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao, chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới giai đoạn 2026–2030.

Sự kiện diễn ra sau dấu mốc CMC lần đầu vượt doanh thu 10.500 tỷ đồng sau 33 năm phát triển. Năm tài chính 2025, doanh thu của tập đoàn đạt hơn 10.554 tỷ đồng, tăng 17%; EBITDA tăng 18% và lợi nhuận trước thuế tăng 23%. Kết quả này được CMC xem là nền tảng để bước vào giai đoạn chiến lược mới, với trọng tâm là AI-X – chuyển đổi AI.

Theo CMC, việc bổ nhiệm CEO mới không chỉ là thay đổi nhân sự điều hành, mà nằm trong tổng thể chương trình đổi mới lần thứ hai của tập đoàn. Nếu giai đoạn đổi mới đầu tiên từ năm 2017 lấy chuyển đổi số làm nền tảng, thì giai đoạn 2026–2030 được xác định là bước chuyển sâu hơn: đưa AI trở thành năng lực lõi trong quản trị, vận hành, phát triển sản phẩm, dịch vụ và mở rộng thị trường.

“Đó cũng là lý do CMC lựa chọn thông điệp ‘Accelerate Your AI-X’ cho giai đoạn phát triển mới. Chúng tôi tin rằng AI sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng nhất trong thập kỷ tới. Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành doanh nghiệp công nghệ số và AI quy mô tỷ đô, CMC cần một đội ngũ lãnh đạo trẻ trung, giàu năng lượng, sẵn sàng đổi mới và tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa.”, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC, chia sẻ.

Kiện toàn lãnh đạo cho giai đoạn AI-X

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, ông Đặng Tùng Sơn là Phó chủ tịch SVP, Giám đốc Chiến lược Tập đoàn CMC. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ICT, trong đó gần 15 năm gắn bó với CMC ở nhiều vị trí trọng yếu như chiến lược tập đoàn, kinh doanh, phát triển thị trường và hạ tầng số.

Ông Sơn là một trong những lãnh đạo tham gia trực tiếp vào các chương trình chiến lược trọng điểm của CMC, gồm chiến lược Digital Hub giai đoạn 2019–2022, chiến lược chuyển đổi AI giai đoạn 2024–2026, đề án AI-X quốc gia và chiến lược đổi mới lần thứ hai của CMC giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn 2035.

Tại CMC Telecom, ông Đặng Tùng Sơn góp phần quan trọng vào giai đoạn tăng trưởng của doanh nghiệp với CAGR doanh thu 18% giai đoạn 2019–2025. CMC Telecom hiện cung cấp dịch vụ hạ tầng số cho 100% tổ chức ngân hàng, tài chính; chiếm khoảng 60% thị phần DC/DR trong khối ngân hàng; phục vụ hơn 70% tập đoàn đa quốc gia thuộc Top 100 Forbes và hơn 50% doanh nghiệp lớn trong Top VNR500. Ông cũng tham gia thúc đẩy CMC Cloud trở thành nền tảng cloud doanh nghiệp nội địa hàng đầu, phát triển các hợp tác với AWS, Google Cloud, Microsoft, triển khai Cloud Express kết nối trực tiếp tới các cloud region trong khu vực. Trong lĩnh vực kết nối quốc tế, ông góp phần đưa CMC Telecom đạt các tiêu chuẩn MEF CE 2.0, MEF 3.0 và là đại diện sáng lập Hội đồng MEF Đông Nam Á.

Bên cạnh dấu ấn kinh doanh, ông Sơn còn được biết đến là lãnh đạo chú trọng đào tạo và phát triển con người. Từ năm 2018, ông nhiều lần được vinh danh là “Giảng viên nội bộ được yêu thích nhất Tập đoàn CMC”, tham gia chia sẻ tri thức cho hàng nghìn cán bộ nhân viên tại hơn 11 công ty thành viên. Ông cũng là một trong những lãnh đạo tích cực lan tỏa tinh thần thể thao tại CMC, đồng hành với các phong trào Ironman, Running, thể hiện tinh thần bền bỉ, kỷ luật và hướng tới mục tiêu cao hơn.

Tân CEO CMC có nền tảng học vấn kết hợp giữa công nghệ, viễn thông và quản trị. Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội; có bằng Thạc sĩ Viễn thông tại Sorbonne University – Pierre and Marie Curie, Pháp; và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Asian Institute of Technology, Thái Lan.

“Đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là thử thách rất lớn đối với thế hệ lãnh đạo mới của CMC, nhất là khi Tập đoàn đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Chủ tịch Nguyễn Trung Chính nhiều lần nhấn mạnh rằng đã đến lúc CMC phải dám làm những việc khó để tạo ra những kỳ tích mới. Vì vậy, tôi đón nhận trọng trách này với sự tự tin, khát vọng và quyết tâm cao nhất. Trên cương vị mới, tôi cam kết đặt lợi ích của tập thể và Tập đoàn lên hàng đầu trong mọi chiến lược và quyết định. Tôi mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, đồng lòng của các đơn vị thành viên và 6000 CBNV toàn Tập đoàn, để cùng nhau tăng tốc, phát huy tinh thần kỷ luật, cam kết với khách hàng và hiện thực hóa thành công các mục tiêu 5 năm, 10 năm của CMC”, ông Đặng Tùng Sơn chia sẻ khi đảm nhận trọng trách mới.

Tân Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC Đặng Tùng Sơn

Nối tiếp quá trình tái cấu trúc các khối kinh doanh

Trong chiến lược 2026–2030, CMC vận hành theo 5 khối kinh doanh chủ chốt: Hạ tầng số; Công nghệ và Giải pháp; Công nghệ mới và Công nghệ chiến lược; Kinh doanh toàn cầu; Giáo dục và Phát triển nguồn lực. Mô hình này được thiết kế nhằm kết nối các năng lực lõi của tập đoàn, từ hạ tầng dữ liệu, cloud, an toàn thông tin, AI, phần mềm, dịch vụ toàn cầu đến đào tạo nhân lực công nghệ.

Khối Hạ tầng số cung cấp nền tảng cloud, data center, kết nối và an toàn thông tin. Khối Công nghệ và Giải pháp đóng vai trò đưa các năng lực công nghệ vào bài toán thực tế của khách hàng. Khối Công nghệ mới và Công nghệ chiến lược tập trung phát triển các nền tảng, sản phẩm AI lõi. Khối Kinh doanh toàn cầu mở rộng dịch vụ công nghệ ra các thị trường quốc tế. Trong khi đó, khối Giáo dục và Phát triển nguồn lực đảm nhận nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho kỷ nguyên AI.

CMC bắt đầu công bố chiến lược chuyển đổi AI từ năm 2024 với thông điệp “Enable your AI-X”. Theo định hướng của tập đoàn, AI-X không chỉ là ứng dụng công nghệ AI vào một số hoạt động riêng lẻ, mà là quá trình chuyển đổi toàn diện về mô hình quản trị, năng lực vận hành, sản phẩm, dịch vụ và phương thức tạo giá trị cho khách hàng.

Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghệ CMC được kiện toàn 17 người, trải đều 5 khối kinh doanh chủ chốt.

Gắn với chu kỳ phát triển mới của đất nước

Việc CMC bước vào chiến lược đổi mới lần thứ hai diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là một đột phá quan trọng hàng đầu, tạo động lực mới cho tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Song song, Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân khẳng định vai trò của khu vực tư nhân trong nền kinh tế, đặc biệt trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là bối cảnh để các doanh nghiệp công nghệ tư nhân Việt Nam mở rộng vai trò, không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn cạnh tranh ở khu vực và quốc tế.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp công nghệ tư nhân như CMC được kỳ vọng đóng vai trò lớn hơn trong phát triển hạ tầng số, nền tảng số, công nghệ chiến lược và năng lực AI tự chủ. Với quy mô hơn 6.000 nhân sự, mạng lưới công ty thành viên trong và ngoài nước, cùng định hướng mở rộng toàn cầu, CMC đặt mục tiêu không chỉ tăng trưởng về doanh thu mà còn tham gia sâu hơn vào các bài toán công nghệ trọng yếu của quốc gia và thị trường quốc tế.

Theo lãnh đạo CMC, chiến lược AI-X của tập đoàn không tách rời các định hướng lớn của đất nước. Việc phát triển nền tảng AI, cloud, trung tâm dữ liệu, an toàn thông tin, sản phẩm AI Made by CMC và đào tạo nhân lực công nghệ được xem là cách doanh nghiệp đóng góp vào mục tiêu đưa Việt Nam vươn lên bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân./.