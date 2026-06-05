Robot hình người nhảy nhạc Lady Gaga trên sân khấu America’s Got Talent gây bão tại Mỹ

Kênh truyền hình CNBC nhận xét: Ngay khi khán giả nghĩ rằng mình đã chứng kiến đủ mọi màn trình diễn độc đáo trên America’s Got Talent suốt nhiều năm qua, tập mở màn mùa 21 phát sóng ngày 2/6 (theo giờ Mỹ) lại mang đến một khoảnh khắc khiến tất cả phải ngỡ ngàng.

Khi Yufei Wu bước lên sân khấu, không ai có thể đoán được điều anh sắp mang tới. Chàng trai 26 tuổi đến từ Trung Quốc khá kín tiếng về tiết mục của mình và chỉ khi màn biểu diễn bắt đầu, khán giả cùng ban giám khảo mới dần nhận ra điều bất ngờ đang chờ phía trước.

Màn trình diễn gây bão ở America’s Got Talent đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem trong vòng 24h trên YouTube (Ảnh chụp màn hình)

Những gì diễn ra sau đó khiến cả khán phòng bùng nổ. Tiếng reo hò và những tiếng thốt lên kinh ngạc vang lên khi một nhóm robot bất ngờ tiến ra sân khấu để cùng biểu diễn với Yufei Wu.

Ban đầu, bầu không khí trong trường quay có phần tò mò xen lẫn dè dặt. Hình ảnh một đội robot di chuyển đồng bộ trên sân khấu vẫn là điều khá lạ lẫm đối với nhiều người. Tuy nhiên, mọi sự nghi ngờ nhanh chóng biến mất khi âm nhạc cất lên và Unitree bắt đầu màn trình diễn của mình.

Robot nhảy múa chinh phục khán giả trong tập mở màn mùa 21

Trên nền ca khúc Abracadabra của Lady Gaga, Yufei Wu và dàn robot đồng loạt trình diễn các động tác vũ đạo đầy ấn tượng. Từ những bước nhảy đồng bộ đến các cú lộn nhào ngoạn mục, các robot thể hiện khả năng di chuyển chính xác đáng kinh ngạc. Trong khi đó, Yufei Wu cũng cho thấy kỹ năng trình diễn không hề kém cạnh.

Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt các giám khảo. Máy quay liên tục bắt cận cảnh Simon Cowell, Sofía Vergara, Mel B và Howie Mandel với ánh mắt chăm chú cùng những biểu cảm khó tin trước những gì đang diễn ra ngay trước mắt họ.

Khi dàn robot của Unitree kết thúc phần thi, cả khán phòng lập tức bùng nổ trong những tràng pháo tay và tiếng hò reo. Một khán giả thậm chí đã thốt lên với người bạn bên cạnh: “Điều đó thật điên rồ”.

"Nhóm biểu diễn cũng tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt mà nhiều người cho rằng chưa từng xuất hiện trên sân khấu America’s Got Talent trước đây", kênh CNBC bình luận.

Giám khảo Mel B chỉ biết thốt lên ngắn gọn: “Điều đó thật kỳ lạ!”.

“Tôi chưa từng thấy điều gì như thế này. Thông thường robot trông khá kỳ lạ, nhưng những robot này lại có cảm nhạc. Cảm giác như đang xem con người nhảy múa vậy. Và bạn thật tuyệt vời. Cách bạn nhảy thực sự xuất sắc”, Sofía Vergara nhận xét.

Các đoạn video về màn trình diễn của Yufei Wu được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Video tóm tắt trên kênh YouTube chính thức của America's Got Talent thu hút hơn 1 triệu lượt xem trong 24 giờ.

Robot hình người múa võ thiếu lâm tại chương trình Chào xuân tại Trung Quốc đã gây sốt trên toàn cầu trong đầu năm nay (Ảnh chụp màn hình)

Unitree bán robot hình người trên toàn thế giới thông qua nền tảng AliExpress của Alibaba, trong đó Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản là những thị trường chính. Ngày 1/6, công ty này công bố hợp tác với gã khổng lồ chip Nvidia để ra mắt thiết kế robot hình người mới có tên H2+, dự kiến bán ra thị trường vào nửa cuối năm nay.

Unitree Robotics, một trong những tên tuổi nổi bật nhất trong ngành robot hình người tại Trung Quốc, đã được chấp thuận niêm yết tại Thượng Hải vào ngày 1/6. Đợt IPO của công ty được xem là phép thử đầu tiên cho làn sóng chào bán cổ phiếu có thể bùng nổ trong lĩnh vực này. Theo một báo cáo, riêng tại Hong Kong (Trung Quốc) đã có ít nhất 46 doanh nghiệp liên quan đến robot đang trong quá trình chuẩn bị IPO, chiếm hơn 10% tổng số hồ sơ đăng ký niêm yết. Trong số các công ty đã nộp hồ sơ IPO có Leju Robotics và Deep Robotics. "Các công ty robot hình người của Trung Quốc đang tiến thêm một bước tới các đợt IPO, qua đó khơi dậy sự quan tâm của thị trường đối với lĩnh vực robot hình người trong nửa cuối năm 2026", ông Sheng Zhong, Trưởng bộ phận nghiên cứu công nghiệp Trung Quốc tại Morgan Stanley, nhận định.



