Người phụ nữ ở Đồng Nai bị cuốn vào thủ đoạn "dụ dỗ tình cảm"

Ngày 5-6, Công an phường Trảng Bom (TP Đồng Nai) cho biết, đã ngăn chặn kịp thời 2 vụ lừa đảo qua mạng xã hội với tổng số tiền gần 1,5 tỉ đồng, góp phần bảo vệ tài sản của nhân dân và giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Thượng tá Trịnh Anh Dũng, Trưởng Công an phường Trảng Bom (ngoài cùng bên trái) và cán bộ công an giúp ngăn chặn kịp thời người phụ nữ chuyển 1,3 tỉ đồng cho kẻ lừa đảo

Vào ngày 2-6, Công an phường tiếp nhận thông tin về trường hợp một người phụ nữ trên địa bàn đến ngân hàng làm thủ tục chuyển số tiền hơn 1,3 tỉ đồng cho đối tượng quen biết qua mạng xã hội. Ngay lập tức, thượng tá Trịnh Anh Dũng- Trưởng Công an phường Trảng Bom đã phân công cán bộ cảnh sát xác minh thông tin ban đầu, vụ việc có nhiều dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Nhận định sự việc có nguy cơ cao dẫn đến mất tài sản của người dân, thượng tá Trịnh Anh Dũng đã khẩn trương trực tiếp đến ngân hàng gặp người dân để nắm tình hình, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn giao dịch chuyển tiền.

Qua tiếp xúc, trao đổi và xác minh, người đứng đầu công an phường nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo "dụ dỗ tình cảm" đang diễn biến phức tạp trên không gian mạng. Đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội giả mạo, xây dựng hình ảnh thành đạt, lịch thiệp, tự xưng là “Quân nhân cấp Tướng của Mỹ” đang tham gia chiến tranh ở nước ngoài, tình cờ có duyên quen biết người phụ nữ, muốn “mãi mãi bên nhau”….

Sau thời gian tạo dựng mối quan hệ “tình cảm” với nạn nhân, đối tượng đưa ra thủ đoạn chuyển quà tặng cho nạn nhân nhưng do nhiều ngoại tệ và quà tặng giá trị quá lớn, do đó, muốn nhận được số ngoại tệ và quà tặng trên, nạn nhân phải chuyển tiền để được “Liên hợp quốc” đồng ý cho công ty chuyển tiền, quà về Việt Nam.

Do bị tác động về mặt tình cảm và tâm lý, người phụ nữ đã tin tưởng đối tượng và đến ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển số tiền hơn 1,3 tỉ đồng vào tài khoản mà đối tượng cung cấp.

Trước sự kiên trì vận động, phân tích, giải thích rõ các dấu hiệu nhận biết của hành vi lừa đảo, lãnh đạo Công an phường Trảng Bom đã giúp người dân nhận thức rõ bản chất vụ việc, kịp thời dừng giao dịch chuyển tiền, tránh bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

1 ngày sau đó, Công an phường đã kịp thời ngăn chặn người phụ nữ khác đang chuẩn bị chuyển 180 triệu đồng để tham gia đầu tư trực tuyến theo hướng dẫn của các đối tượng trên mạng xã hội.

Qua vụ việc trên, Công an phường Trảng Bom khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các mối quan hệ quen biết trên mạng xã hội, đặc biệt là các trường hợp có dấu hiệu kết bạn, tạo dựng tình cảm rồi yêu cầu chuyển tiền, đầu tư hoặc thực hiện các giao dịch tài chính. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần liên hệ ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, tư vấn và ngăn chặn kịp thời.



