Công an các địa phương sẽ cùng rà soát giao dịch chuyển khoản của người dân trong trường hợp sau

Công an xã Trung Giã hỗ trợ anh Khổng Văn Nam nhận lại tiền chuyển nhầm

Công an Hà Nội cho biết, ngày 01/6/2026, Công an xã Trung Giã tiếp nhận trình báo của anh Khổng Văn Nam (sinh năm 1989; HKTT: thôn Đo, xã Trung Giã, TP Hà Nội) về việc chuyển nhầm số tiền 9 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng không quen biết và đề nghị được hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an xã Trung Giã đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương tiến hành xác minh thông qua dữ liệu tài khoản ngân hàng và các thông tin liên quan để tìm người nhận được số tiền chuyển nhầm. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định chủ tài khoản nhận tiền đang cư trú tại xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ.

Sau đó, các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, xác minh các thông tin. Công an xã Trung Giã đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Hoàng Cương tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc và tuyên truyền, vận động công dân nhận được tiền chuyển nhầm phối hợp giải quyết. Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy vì Nhân dân phục vụ, lực lượng Công an hai địa phương đã hỗ trợ anh Khổng Văn Nam nhận lại đầy đủ số tiền 9 triệu đồng ngay trong ngày.

Trích thư cảm ơn của anh Khổng Văn Nam

Quá trình nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm, anh Nam bày tỏ sự xúc động, gửi thư cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trung Giã và Công an xã Hoàng Cương đã tận tình hỗ trợ, nhanh chóng xác minh, giúp người anh giải quyết sự việc.

Việc làm trên tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gần dân, sát dân của lực lượng Công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ.