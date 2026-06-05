Khách mua 121 đơn rồi hoàn trả, shipper phải đền hơn 35 triệu đồng: Thủ đoạn lừa đảo mới cực kỳ tinh vi

Cảnh sát quận Triều Dương, Bắc Kinh gần đây đã phá thành công một vụ án lừa đảo lợi dụng địa chỉ nhận hàng giả để tráo đổi bưu kiện và cố tình yêu cầu hoàn trả tiền hàng. Một nhân viên giao hàng đã bị nền tảng thương mại điện tử kết luận là làm tráo đổi bưu kiện có giá trị hơn 10.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng hơn 35 triệu đồng), khiến công ty chuyển phát phải bồi thường thiệt hại, đồng thời chính nhân viên này cũng phải gánh khoản bồi thường hơn 10.000 nhân dân tệ. Chỉ sau khi trình báo cảnh sát, vụ việc mới được phơi bày.

Theo thông tin từ Elephant News, người phụ nữ họ Sử có liên quan đến vụ án đã cố tình điền địa chỉ một ngôi nhà không người ở tại khu dân cư bên cạnh khi mua sắm trực tuyến. Sau khi nhân viên giao hàng đặt bưu kiện trước cửa, cô ta sẽ thuê dịch vụ chạy việc vặt trong đêm để chuyển bưu kiện về nơi ở thực tế của mình. Cô ta mở bưu kiện, lấy quần áo mới ra, tráo bằng quần áo cũ rồi lại thuê nhân viên chạy việc vặt mang bưu kiện trở lại địa chỉ ban đầu.

Người phụ nữ họ Sử vứt bưu kiện mua sắm trực tuyến trước cửa địa chỉ giả. (Ảnh chụp từ Weibo)

Ngày hôm sau, Sử nói dối với người bán rằng mình đang đi công tác nên không thể nhận hàng, yêu cầu nhân viên giao hàng trả lại bưu kiện. Khi người bán nhận được hàng trả về mới phát hiện sản phẩm đã bị tráo đổi. Do đó, nền tảng thương mại điện tử đã xác định trách nhiệm thuộc về phía chuyển phát nhanh, buộc công ty chuyển phát và nhân viên giao hàng phải chịu tổn thất.

Cảnh sát điều tra phát hiện tại nơi ở của Sử có chất đống rất nhiều bưu kiện mới nguyên chưa bóc, cùng với quần áo cũ được xếp gọn gàng. Chỉ riêng trong vụ án lần này, cô ta đã đặt đơn tại 3 cửa hàng trực tuyến lần lượt là 58 kiện, 45 kiện và 18 kiện quần áo, âm mưu lừa đảo chiếm đoạt số tiền hoàn trả hơn 20.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng hơn 70 triệu đồng).

Truy vết sâu hơn cho thấy, từ năm 2022 đến năm 2026, Sử đã nhiều lần thay đổi tài khoản, lấy danh nghĩa mua đồ dùng nhà bếp, chăn ga gối đệm để thực hiện hành vi hoàn tiền ác ý bằng thủ đoạn tương tự. Số tiền liên quan đến vụ án là rất lớn.

Cảnh sát chỉ ra rằng, Sử đã lợi dụng lỗ hổng trong cơ chế hoàn trả tiền của các nền tảng thương mại điện tử để trục lợi bất hợp pháp thông qua việc hư cấu tình hình nhận hàng và tráo đổi sản phẩm. Hành vi của cô ta đã cấu thành tội lừa đảo. Hiện tại, Sử đã bị tạm giam hình sự theo quy định của pháp luật và vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.