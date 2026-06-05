Phát hiện thủ đoạn lừa đảo mới, có thể vượt qua sinh trắc học chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của người dân

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Thời gian gần đây lực lượng chức năng ghi nhận sự xuất hiện của các thiết bị di động được tùy chỉnh, tích hợp phần mềm có khả năng hỗ trợ vượt qua lớp xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt trên các ứng dụng ngân hàng điện tử.



Theo Công an tỉnh Lai Châu, đây là thủ đoạn mới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an toàn tài sản, dữ liệu cá nhân của người dân cũng như an ninh hệ thống tài chính – ngân hàng.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, thiết bị này có khả năng vượt qua hoặc hỗ trợ vượt qua cơ chế xác thực khuôn mặt trên ứng dụng của nhiều ngân hàng tại Việt Nam.

Việc xuất hiện các thiết bị, phần mềm có khả năng vượt qua “chốt chặn” sinh trắc học làm gia tăng nguy cơ mất an toàn thông tin, đặc biệt trong bối cảnh thanh toán điện tử và giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến.

Trường hợp dữ liệu sinh trắc học như hình ảnh khuôn mặt hoặc video cá nhân bị thu thập, sao chép hoặc phát tán trái phép có thể dẫn đến nhiều rủi ro nghiêm trọng



Người dùng có nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, bị lợi dụng thông tin để mở tài khoản hoặc vay tiền, thậm chí tài khoản có thể bị sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền và hành vi vi phạm pháp luật khác. Đồng thời, quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân trên không gian mạng cũng có thể bị xâm phạm.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp ảnh chân dung, video khuôn mặt cho người lạ hoặc trên các nền tảng không rõ nguồn gốc; không cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.

Người dân cần thận trọng khi sử dụng thiết bị di động, tránh dùng điện thoại đã bị can thiệp phần cứng hoặc không rõ nguồn gốc. Chỉ cài đặt ứng dụng từ kho ứng dụng chính thống, đồng thời thường xuyên cập nhật hệ điều hành và ứng dụng ngân hàng để tăng cường bảo mật.

Bên cạnh đó, việc kích hoạt nhiều lớp xác thực như mật khẩu mạnh, OTP và thông báo biến động số dư là giải pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến lừa đảo công nghệ cao, người dân cần liên hệ ngay ngân hàng hoặc cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, việc chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân và nâng cao cảnh giác khi giao dịch trực tuyến được xem là giải pháp quan trọng để đảm bảo an toàn tài sản và thông tin cá nhân.

(Nguồn: Công an tỉnh Lai Châu) ﻿