CEO Cloudflare thừa nhận điều chưa từng có trong lịch sử Internet: Bot AI đã vượt mặt con người sớm hơn dự đoán

Một cột mốc đáng chú ý vừa được ghi nhận trên Internet khi lưu lượng truy cập từ các bot AI đã chính thức vượt qua lưu lượng do con người tạo ra. Thông tin được ông Matthew Prince, đồng sáng lập kiêm CEO của Cloudflare, chia sẻ dựa trên dữ liệu mới nhất từ hệ thống theo dõi của công ty.

"Bot hiện đã vượt qua lưu lượng truy cập của con người trên Internet lần đầu tiên trong lịch sử", Matthew Prince cho biết. Vị lãnh đạo Cloudflare cũng thừa nhận tốc độ thay đổi nhanh hơn nhiều so với những gì ông từng dự đoán. Trước đó, ông cho rằng thời điểm giao cắt giữa lưu lượng bot và con người sẽ chỉ xuất hiện vào khoảng năm 2027.

Tuy nhiên, Cloudflare nhấn mạnh rằng làn sóng bot mới này rất khác với những gì người dùng Internet từng quen thuộc. Thay vì các bot truyền thống như công cụ thu thập dữ liệu của công cụ tìm kiếm, trình lập chỉ mục website hay các bot phục vụ hoạt động gian lận và tấn công mạng, phần lớn lưu lượng tăng trưởng hiện nay đến từ các AI agent - những tác nhân AI có khả năng duyệt web và thực hiện nhiệm vụ thay mặt con người.

Theo Cloudflare, các AI agent đang hoạt động ở quy mô rất lớn trên Internet. Chúng có thể đọc trang sản phẩm, theo dõi giá bán, thực hiện các tác vụ nhiều bước như so sánh chuyến bay, thu thập và lập chỉ mục nội dung web phục vụ huấn luyện mô hình AI. Ngoài ra, các agent này còn đóng vai trò trợ lý cá nhân kỹ thuật số, hỗ trợ đặt đồ ăn, mua sắm, so sánh sản phẩm hoặc xử lý các tương tác chăm sóc khách hàng.

Cloudflare bắt đầu phân loại riêng nhóm truy cập từ các AI agent từ năm ngoái thông qua các danh mục như "signed agents" và "verified bots". Chính vì vậy, dữ liệu lịch sử về nhóm lưu lượng này hiện vẫn còn tương đối hạn chế.

Theo số liệu mới nhất, bot hiện chiếm khoảng 57,5% tổng số yêu cầu HTTP trên Internet, trong khi lưu lượng từ người dùng thực tế chỉ còn chiếm 42,5%. Điều này cho thấy quá trình chuyển dịch từ mô hình con người trực tiếp truy cập website sang mô hình AI agent thay mặt con người thực hiện các tác vụ trực tuyến đã diễn ra nhanh hơn dự kiến.

Matthew Prince cho biết thời điểm chính xác lưu lượng bot vượt qua con người rất khó xác định do dữ liệu còn nhiều biến động. Tuy nhiên, ông khẳng định Internet hiện đã "rõ ràng ở phía bên kia của cột mốc này".

Dù vậy, Cloudflare cũng lưu ý rằng các chỉ số trên chỉ phản ánh số lượng yêu cầu HTTP chứ không phải mức độ tương tác thực tế. Con người vẫn là nhóm sử dụng Internet nhiều nhất nếu xét theo tổng thời gian dành cho các ứng dụng, dịch vụ phát trực tuyến hay các nền tảng mạng xã hội với cơ chế cuộn nội dung liên tục. Những hoạt động này thường không tạo ra số lượng yêu cầu tải trang dày đặc như các hệ thống tự động.

Bên cạnh đó, Cloudflare cũng công bố dữ liệu về tỷ lệ lưu lượng bot theo từng quốc gia và vùng lãnh thổ. Đứng đầu danh sách là Gibraltar với tỷ lệ bot chiếm tới 92,1% tổng lưu lượng. Xếp sau là Singapore và Iran, cùng ghi nhận mức 76,4%.

Theo đánh giá của Cloudflare, tỷ lệ bot cao tại một số khu vực có thể liên quan đến mật độ trung tâm dữ liệu và hạ tầng lưu trữ lớn so với quy mô dân số. Riêng trường hợp của Iran, công ty cho rằng nguyên nhân có thể đến từ việc sử dụng rộng rãi VPN kết hợp với các công cụ tự động hóa để thu thập dữ liệu hoặc vượt qua các giới hạn truy cập. Cloudflare cũng từng nhiều lần xác định Iran là điểm nóng của các hoạt động bot độc hại trên Internet.

Sự bùng nổ của AI agent đang tạo ra một thay đổi căn bản trong cách Internet vận hành. Nếu trước đây website chủ yếu được xây dựng để phục vụ người dùng trực tiếp, thì hiện nay ngày càng nhiều lượt truy cập đang đến từ các hệ thống AI tự động, báo hiệu một giai đoạn chuyển đổi mới của môi trường trực tuyến toàn cầu.