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Quy định mới về tạm trú đã chính thức có hiệu lực, người dân cần nắm rõ

| | Kinh tế số

Mới đây, Bộ Công an chính thức đưa vào vận hành hệ thống phần mềm khai báo tạm trú mới dành cho người nước ngoài, thống nhất triển khai trên toàn quốc.

Từ ngày 21/5 vừa qua, Bộ Công an chính thức đưa vào vận hành hệ thống phần mềm khai báo tạm trú mới dành cho người nước ngoài, thống nhất triển khai trên toàn quốc nhằm nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, đồng thời tạo thuận lợi cho cơ sở lưu trú, tổ chức và cá nhân trong quá trình thực hiện khai báo trực tuyến.

Người dân truy cập hệ thống tại: Https://tbltkbtt.bocongan.gov.vn và thực hiện các bước sau:

+ Đăng ký, kích hoạt tài khoản trên hệ thống

+ Đăng nhập và xác thực bằng ứng dụng Authenticator

+ Thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài

+ Tra cứu, chỉnh sửa thông tin đã khai báo

+ Theo dõi tình trạng tiếp nhận, xác nhận hồ sơ

Cơ quan chức năng đề nghị các cơ sở lưu trú, chủ hộ và cá nhân có người nước ngoài tạm trú chủ động theo dõi video hướng dẫn để thực hiện đúng quy định của pháp luật; bảo đảm việc khai báo được thực hiện kịp thời, chính xác, tránh ảnh hưởng đến các thủ tục về xuất nhập cảnh, thị thực và thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

Giao diện mới - thao tác thuận tiện; khai báo trực tuyến nhanh chóng; đồng bộ, thống nhất trên toàn quốc.

Video hướng dẫn đầy đủ các bước thực hiện đăng ký tạm trú cho người nước ngoài trên hệ thống mới (Nguồn: Công an TPHCM).
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Theo Duy Anh

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