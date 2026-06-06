Gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cựu CEO Google muốn hỗ trợ Việt Nam khai thác “mỏ vàng” trị giá 5.000 tỷ USD

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Eric Schmidt, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Google. Ảnh: TTXVN

Lĩnh vực này là trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngày 5/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Eric Schmidt, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Google, cùng với Đoàn chuyên gia trí tuệ nhân tạo đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của ông Eric Schmidt đối với sự phát triển của công nghệ và trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc ông Eric Schmidt và Đoàn thời gian qua đã tích cực phối hợp với các cơ quan của Việt Nam triển khai các chương trình hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh rằng Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ông Eric Schmidt và Đoàn chuyên gia tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam xây dựng tầm nhìn, chính sách và hệ sinh thái phát triển trí tuệ nhân tạo; đồng thời kết nối các nguồn lực quốc tế, doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu và chuyên gia hàng đầu thế giới nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển nhân lực, doanh nghiệp công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thành viên đoàn, trong đó có ông Christopher Nguyễn, Tổng giám đốc Công ty Aitomatic, tiếp tục kêu gọi các chuyên gia, trí thức, doanh nhân công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài đồng hành, đóng góp tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

AI sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào tăng trưởng của Việt Nam

Theo ông ông Eric Schmidt, Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, ông Eric Schmidt bày tỏ trân trọng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp; và đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam cũng như tầm nhìn, quyết tâm đổi mới của các nhà Lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nguyên lãnh đạo của Google cho rằng Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, nhất là nguồn nhân lực trẻ, năng động, khả năng thích ứng nhanh và môi trường ngày càng thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Ông cũng bày tỏ tin tưởng AI sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào tăng trưởng của Việt Nam.

Báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ông Eric Schmidt cho biết đang làm việc với các đối tác Việt Nam để triển khai các sáng kiến hợp tác về trí tuệ nhân tạo như Dự án mô hình đa nền tảng quốc gia Tapestry, Dự án dữ liệu và sản xuất vật lý Data OS cũng như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục phổ thông.

Ông Eric Schmidt khẳng định sẽ phát huy kinh nghiệm và mạng lưới hợp tác rộng rãi của mình trong lĩnh vực công nghệ để kết nối Việt Nam với các đối tác phù hợp, hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển trí tuệ nhân tạo và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo.

Nguyên lãnh dạo Tập đoàn Google bày tỏ mong muốn tiếp tục trao đổi với các cơ quan, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia của Việt Nam nhằm tìm kiếm các hướng hợp tác thiết thực trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu - phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Ông Eric Schmidt cho biết sẽ nỗ lực đóng góp thiết thực cho sự phát triển khoa học công nghệ và AI của Việt Nam, và chia sẻ thêm rằng, dư địa hợp tác giữa các đối tác Việt Nam và Mỹ cũng như trên thế giới còn rất lớn.

Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng để dẫn đầu về AI trong tương lai

Tọa đàm “Phát triển AI tại Việt Nam cùng nguyên Chủ tịch Tập đoàn Google Eric Schmidt” được tổ chức ngày 5/6 tại NIC.

Cũng trong ngày 5/6, tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC, Bộ Tài chính) đã phối hợp với Aitomatic (Mỹ), tổ chức tọa đàm “Phát triển AI tại Việt Nam cùng nguyên Chủ tịch Tập đoàn Google Eric Schmidt”. Chương trình có quy tụ lãnh đạo các tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và AI tại Việt Nam như Viettel, FPT, Qualcomm, SmartOSC, CMC…

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), nhấn mạnh “Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá trong lĩnh vực AI và các công nghệ chiến lược. Với vai trò là đầu mối quốc gia về đổi mới sáng tạo, NIC đang tích cực kết nối Chính phủ, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học với các tập đoàn công nghệ, quỹ đầu tư và mạng lưới chuyên gia quốc tế nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi AI và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam”.

Giám đốc NIC cho biết, một trong những trọng tâm của NIC là thu hút các “đại bàng công nghệ”, các quỹ đầu tư hàng đầu thế giới, các nhà khoa học và chuyên gia công nghệ đến Việt Nam để cùng xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến, nguồn vốn chất lượng cao và thị trường toàn cầu. Qua đó, NIC hướng tới mục tiêu hình thành thế hệ doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có khả năng cạnh tranh quốc tế, tạo ra nhiều doanh nghiệp tăng trưởng nhanh và các kỳ lân công nghệ mới trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, lượng tử, robot, UAV, công nghệ số và công nghệ xanh.

Ông Eric Schmidt chia sẻ tại tọa đàm.

Tại tọa đàm, ông Eric Schmidt đánh giá cao tầm nhìn và định hướng phát triển AI của Việt Nam, và bày tỏ thiện chí đồng hành cùng Việt Nam theo các đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc hình thành quỹ đầu tư tư nhân về AI, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, nhân tài Việt Nam cũng như cấp học bổng cho sinh viên.

Dự kiến, các dự án hợp tác này sẽ được NIC, các trường đại học và cơ quan liên quan tại Việt Nam để sớm triển khai trong thời gian tới, kỳ vọng sẽ đóng góp quan trọng trong thúc đẩy hệ sinh thái AI và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Nguyên lãnh đạo Tập đoàn Google cho biết, với lợi thế về con người, ví dụ như việc Việt Nam luôn nằm trong top các quốc gia hàng đầu thế giới về thành tích tại Olympic Toán học Quốc tế (IMO) thì Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng để dẫn đầu về AI trong tương lai.

Tại tọa đàm, các đại biểu tham dự đã cùng thảo luận về những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trong qua trình phát triển AI. Trong đó bao gồm phát triển hạ tầng tính toán, trung tâm dữ liệu, AI chủ quyền (Sovereign AI), nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và phát triển (R&D), xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và AI quốc gia.

Toàn cảnh tọa đàm.

Ông Eric Schmidt là doanh nhân công nghệ người Mỹ, từng giữ vị trí CEO Google giai đoạn từ 2001 - 2011 và Chủ tịch Google đến năm 2015. Ông được coi là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghệ toàn cầu. Trong những năm gần đây, nguyên lãnh đạo Google tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, tư vấn và thúc đẩy ứng dụng AI.

Theo Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDC, đến năm 2030, AIsẽ mang lại trị giá tương đương 5.000 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu. Công nghệ này đang mang lại nhiều cơ hội cho các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.



