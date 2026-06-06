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Tất cả người dân tuyệt đối không nhận đơn hàng ship trong trường hợp này

| | Kinh tế số

Nếu trước đây các đối tượng thường gọi điện thông báo trúng thưởng rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để nhận quà, thì hiện nay hình thức lừa đảo đã có nhiều thay đổi.

Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, thời gian gần đây, thủ đoạn lừa đảo dưới hình thức "quà tặng miễn phí", "đơn hàng 0 đồng" xuất hiện trở lại trên các nền tảng mạng xã hội với phương thức ngày càng tinh vi.

Các đối tượng lợi dụng tâm lý tò mò, ham ưu đãi của người dùng để đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Theo ghi nhận, nếu trước đây các đối tượng thường gọi điện thông báo trúng thưởng rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để nhận quà, thì hiện nay hình thức lừa đảo đã có nhiều thay đổi.

Nạn nhân có thể bất ngờ nhận được một kiện hàng được quảng cáo là "0 đồng" hoặc "quà tặng tri ân" giao tận nhà. Bên trong thường là những món đồ có giá trị thấp hoặc không có giá trị sử dụng.

Tất cả người dân tuyệt đối không nhận đơn hàng ship trong trường hợp này- Ảnh 1.

Đáng chú ý, kèm theo kiện hàng thường có tờ hướng dẫn hoặc phiếu thông báo yêu cầu người nhận quét mã QR để xác nhận nhận quà, tham gia chương trình ưu đãi hoặc nhận phần thưởng có giá trị lớn hơn.

Tuy nhiên, các mã QR này thực chất dẫn đến các trang web giả mạo hoặc liên kết tải ứng dụng chứa mã độc.

Khi truy cập và làm theo hướng dẫn, người dùng có thể vô tình cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc cấp quyền truy cập thiết bị cho đối tượng xấu. Từ đó, các đối tượng có thể chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội, đánh cắp dữ liệu hoặc thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tất cả người dân tuyệt đối không nhận đơn hàng ship trong trường hợp này- Ảnh 2.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã thực hiện giao dịch với các đối tượng lạ, người dân cần nhanh chóng lưu giữ các thông tin liên quan như hình ảnh, tin nhắn, lịch sử giao dịch và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Trong bối cảnh các hoạt động mua sắm và giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, việc nâng cao cảnh giác trước các chương trình tặng quà, khuyến mại bất thường là biện pháp quan trọng giúp mỗi người chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản của mình trên môi trường mạng.

Phát hiện thủ đoạn lừa đảo mới, có thể vượt qua sinh trắc học chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của người dân

Theo Duy Anh

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