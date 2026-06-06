Công cụ AI tự động tạo nhiều truy cập Internet hơn con người

Lưu lượng truy cập Internet từ các công cụ AI tự động lần đầu vượt người dùng thật. (Ảnh: Yuichiro Chino/Getty Images)

Lưu lượng truy cập Internet từ các công cụ AI tự động lần đầu vượt lưu lượng do con người tạo ra, cho thấy trí tuệ nhân tạo đang ngày càng tham gia sâu hơn vào cách thông tin được tìm kiếm và sử dụng trên mạng.

Ông Matthew Prince, Giám đốc điều hành Cloudflare, cho biết lượng truy cập từ các công cụ AI tự động hiện chiếm 57,4% tổng lưu lượng Internet, trong khi lưu lượng từ người dùng thật còn 42,6%. Cloudflare là công ty cung cấp hạ tầng và dịch vụ bảo mật Internet, còn Cloudflare Radar là hệ thống theo dõi, đo lường hoạt động trên mạng của công ty này.

Theo ông Prince, cột mốc này đến sớm hơn dự đoán. Trước đó, ông cho rằng lưu lượng từ các công cụ AI tự động có thể chỉ vượt con người vào cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2027. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng hiện nay cho thấy xu hướng này đã diễn ra nhanh hơn nhiều.

Các công cụ AI tự động được nhắc đến ở đây là những hệ thống có thể thay người dùng tìm kiếm, truy cập và tổng hợp thông tin trên Internet. Ví dụ, khi một người đặt câu hỏi cho chatbot trí tuệ nhân tạo, hệ thống có thể tự truy cập nhiều trang web để tìm dữ liệu trước khi đưa ra câu trả lời. Những lượt truy cập đó vẫn được tính là lưu lượng Internet, dù người dùng không trực tiếp mở từng trang web.

Cloudflare cũng lưu ý cần phân biệt nhóm công cụ này với các phần mềm tự động truyền thống, như công cụ quét dữ liệu của công cụ tìm kiếm hoặc phần mềm kiểm tra hiệu suất website. Những phần mềm tự động kiểu cũ đã tạo ra lượng truy cập lớn từ hơn 10 năm trước. Điểm mới hiện nay là các hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng chủ động tìm kiếm thông tin thay người dùng đang tạo ra nhiều lượt truy cập hơn người dùng thật.

Dữ liệu của Cloudflare cho thấy xu hướng này khác nhau giữa các khu vực. Tại Bắc Mỹ, lưu lượng từ các hệ thống tự động chiếm 68,6%, trong khi con người chiếm 31,4%. Ngược lại, tại một số nơi như vùng Trung Tây nước Mỹ, lưu lượng từ người dùng thật vẫn cao hơn. Ở một số quốc gia như Cuba và Lào, phần lớn lưu lượng Internet vẫn đến từ con người.

Xu hướng này làm gia tăng sự chú ý đối với giả thuyết “Internet chết”, tức quan điểm cho rằng ngày càng nhiều hoạt động trên mạng được tạo ra bởi phần mềm tự động và trí tuệ nhân tạo thay vì con người. Dù từng bị xem là xa vời, giả thuyết này đang được nhắc lại nhiều hơn khi các số liệu mới cho thấy hoạt động tự động trên Internet ngày càng áp đảo.