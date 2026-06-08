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Lưu ý quan trọng cho người dân về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

| | Kinh tế số

Lưu ý quan trọng cho người dân về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung và địa bàn xã Vân Canh nói riêng, xuất hiện tình trạng các đối tượng giả mạo, tự xưng là nhân viên Bảo hiểm xã hội (BHXH) để gọi điện thoại, gửi "Thông báo" giả nhằm lừa đảo, đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản của người dân.

Qua công tác nắm tình hình, phản ánh từ Nhân dân, Cơ quan Công an và BHXH khẳng định:

- Không ban hành bất kỳ văn bản nào yêu cầu người dân đến xác nhận thông tin, nhận hỗ trợ hay thực hiện thủ tục BHXH, BHYT ngoài trụ sở cơ quan BHXH.

- Không cử cán bộ liên hệ qua số điện thoại lạ để yêu cầu cung cấp căn cước công dân (CCCD), sổ BHXH, tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP. BHXH Vân Canh cũng đã hoàn thành việc cập nhật số Định danh cá nhân (ĐDCN)/CCCD của người tham gia vào cơ sở dữ liệu và không triển khai gọi điện thoại yêu cầu cung cấp thông tin để cài đặt ứng dụng VssID.

- Mọi dịch vụ, giao dịch tương tác của người tham gia, thụ hưởng chính sách với cơ quan BHXH qua các kênh chính thức (Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam, ứng dụng VssID - BHXH số) hoàn toàn không mất phí. 

Để đảm bảo an ninh an toàn, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo, Công an xã Vân Canh và BHXH Vân Canh kính đề nghị Nhân dân nâng cao cảnh giác và phối hợp thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP cho các đối tượng gọi điện thoại đến tự xưng cơ quan BHXH hoặc các thông báo tương tự yêu cầu thực hiện thủ tục về BHXH, BHYT. Không truy cập các đường link lạ.

- Khi có nhu cầu, Nhân dân liên hệ trực tiếp với cán bộ phụ trách tại đơn vị; với nhân viên thu BHXH, BHYT tại các xã, phường hoặc đến trực tiếp trụ sở cơ quan BHXH tỉnh, BHXH các cơ sở tại địa phương để được hỗ trợ.

- Khi nhận được văn bản, cuộc gọi nghi vấn giả mạo, người dân cần bình tĩnh, thực hiện ghi âm cuộc gọi, lưu số điện thoại, giữ lại văn bản và liên hệ ngay với cơ quan BHXH gần nhất để được xác thực. Đồng thời thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được xử lý kịp thời.

Nhã Mi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
BHXh, bhyt

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