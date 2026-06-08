Tính năng này "ai cũng nghĩ là tốt" nhưng thực tế lại làm chậm điện thoại Android: Thử tắt đi và cảm nhận

Trên một số dòng điện thoại Android hiện nay, có một tính năng giúp gia tăng tổng dung lượng bộ nhớ RAM bằng cách sử dụng chính bộ nhớ trong của máy làm vùng không gian hoán đổi, hay còn gọi là bộ nhớ ảo.

Tính năng này thường được khuyến nghị như một trong những thiết lập tối ưu hàng đầu trên các dòng điện thoại Samsung Galaxy cũng như nhiều thiết bị Android khác.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của nó lại phụ thuộc hoàn toàn vào phần cứng thiết bị của bạn. Mặc dù cơ chế phân trang này có thể hỗ trợ đắc lực cho những chiếc điện thoại có dung lượng RAM eo hẹp, nhưng đối với các dòng máy sở hữu bộ nhớ lớn, nó lại chính là tác nhân gây chậm máy.

Nếu điện thoại của bạn có RAM trên 8GB, đặc biệt là từ 12GB trở lên, tính năng này khả năng cao sẽ mang lại trải nghiệm vô cùng ức chế.

Các ứng dụng có thể bị đóng băng hoặc mất nhiều thời gian hơn để khởi động, bị tràn RAM và văng ứng dụng một cách vô cớ, đồng thời khiến pin tụt nhanh hơn và máy nóng hơn trong quá trình vận hành.

Tính năng này được gọi bằng một vài cái tên khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất. Trên các thiết bị Samsung Galaxy, nó mang tên RAM Plus , trong khi các hãng điện thoại Android khác có thể gọi là Memory Extension (Mở rộng bộ nhớ) hoặc RAM Extension (Mở rộng RAM).

Để tắt tính năng này trên điện thoại Samsung, bạn hãy truy cập vào Cài đặt > Chăm sóc thiết bị > nhấn vào Bộ nhớ > chọn RAM Plus . Trên các thiết bị Android khác, hãy tìm đến mục Hiệu suất hoặc Bộ nhớ trong phần Cài đặt (đôi khi mục này được ẩn bên trong phần Giới thiệu về điện thoại ) và tìm tên gọi tương ứng.

Một số thiết bị cho phép bạn tắt hoàn toàn tính năng này. Số khác lại chỉ cho phép giảm dung lượng bộ nhớ hoán đổi, và trong trường hợp đó, bạn nên chọn mức thiết lập thấp nhất là 2GB.

Sau khi điều chỉnh các thiết lập trên, hãy khởi động lại thiết bị để thay đổi có hiệu lực. Khi máy lên lại, bạn có thể thấy tổng dung lượng RAM hiển thị bị giảm đi.

Ví dụ, máy có thể báo tổng dung lượng là 24GB khi bật tính năng bộ nhớ hoán đổi, nhưng sẽ giảm xuống còn 12GB sau khi tính năng này bị tắt.

Ngoài ra, hãy nhớ kiểm tra lại mục này sau mỗi lần cập nhật phần mềm, bởi hệ thống có thể tự động kích hoạt lại thiết lập này.

Tại sao RAM Plus hoặc bộ nhớ hoán đổi lại làm chậm thiết bị của bạn?

Khi kích hoạt RAM Plus hoặc các thiết lập tương tự, thực chất bạn không hề nhận được thêm dung lượng RAM vật lý nào. Những gì thiết bị đang làm là trích ra một phần bộ nhớ trong để dự phòng, tùy thuộc vào dung lượng bạn chọn — 2GB, 4GB, 6GB, 8GB hoặc 12GB.

Khi điện thoại cần nhiều RAM hơn mức vật lý hiện có, nó sẽ sử dụng một phần RAM ảo này, đồng nghĩa với việc nó đang truy xuất vào bộ nhớ trong với tốc độ chậm hơn rất nhiều.

RAM ảo không bao giờ có thể đạt được tốc độ của RAM vật lý. Đó là lý do tại sao trên các thiết bị vốn đã dư dả dung lượng RAM, tính năng này lại làm chậm máy, trong khi nó chỉ thực sự hữu ích khi bộ nhớ RAM bị giới hạn.

Với mức RAM từ 12GB trở lên, hệ thống đã có thừa RAM vật lý để cân bằng giữa các ứng dụng và tác vụ đa nhiệm; nhưng một khi phải hoán đổi dữ liệu sang bộ nhớ trong có tốc độ chậm hơn, nó sẽ phát sinh hàng loạt phiền toái.

Bên cạnh đó, RAM ảo còn có thể làm gia tăng mức độ hao mòn phần cứng điện thoại của bạn. Quá trình đọc và ghi dữ liệu liên tục sẽ làm tích tụ nhiệt lượng và khiến pin cạn kiệt nhanh hơn.

Tất cả những yếu tố này đều có thể và chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng; dù không biểu hiện ngay lập tức, chúng vẫn có thể gây ra tình trạng giật lag, khiến ứng dụng bị đóng một cách đột ngột và nhiều hệ lụy khác.

Nếu bạn đang băn khoăn không biết một chiếc điện thoại thông minh cần bao nhiêu RAM để hoạt động mượt mà, thì 12GB chính là "điểm ngọt" lý tưởng, tuy nhiên mức 8GB vẫn hoàn toàn ổn định. Với bất kỳ mức dung lượng nào thấp hơn, bạn mới nên cân nhắc tiếp tục bật RAM Plus hoặc các tính năng mở rộng bộ nhớ.

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm mua một chiếc điện thoại mới sở hữu dung lượng RAM lớn hơn, thị trường hiện tại không thiếu những mẫu smartphone giá rẻ nhưng lại sở hữu cấu hình "khủng" đến kinh ngạc ở khía cạnh này.

RAM Plus của Samsung có một chút khác biệt so với các tùy chọn hoán đổi thông thường

Nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận những mô tả phía trên, nhưng tính năng RAM Plus của Samsung hoạt động hơi khác một chút so với các biện pháp hoán đổi bộ nhớ truyền thống.

Nó vẫn tạo ra RAM ảo, nhưng thay vì chiếm dụng bộ nhớ trong, nó lại phân bổ một phần RAM vật lý làm zRAM — dựa trên những nguyên lý tương tự.

Điều này cũng lý giải vì sao điện thoại lại bị chậm đi khi bạn có một lượng RAM lớn; bởi vì máy đang thực sự dùng chính một phần RAM đó cho các hoạt động hoán đổi. Hệ quả là, nếu bạn đặt dung lượng RAM Plus trên điện thoại Samsung là 4GB, trong khi máy có 8GB RAM vật lý, bạn đang cắt một nửa dung lượng đó cho zRAM.

Cơ chế này phát huy tác dụng tốt trên các dòng điện thoại Samsung giá rẻ nhờ vào việc phần RAM nhỏ dành cho zRAM có khả năng nén dữ liệu với tỷ lệ cao hơn rất nhiều. Nói một cách ngắn gọn, điều này giúp lưu trữ được nhiều dữ liệu hơn trong bộ nhớ, về mặt lý thuyết sẽ tối ưu hóa khả năng đa nhiệm và tăng tốc độ vận hành với ít tài nguyên hơn.

Do đó, không giống như các thiết bị Android khác, điện thoại và máy tính bảng của Samsung không hề làm tiêu tốn dung lượng bộ nhớ trong của bạn. Theo báo cáo từ trang Sammobile , người dùng thậm chí có thể tự kiểm chứng điều này trước và sau khi thay đổi thiết lập RAM Plus, vì dung lượng bộ nhớ trống của máy hoàn toàn giữ nguyên không đổi.