3 ngành học "khát" nhân lực nhất hiện nay: AI càng phát triển, cơ hội việc làm càng rộng mở

Trong bối cảnh thị trường lao động toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của công nghệ, chuyển đổi số và xu hướng già hóa dân số, nhiều ngành nghề truyền thống đang đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.

Ngược lại, một số lĩnh vực lại rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, khiến doanh nghiệp liên tục săn tìm ứng viên với mức đãi ngộ hấp dẫn.

Đây là những nhóm ngành đựợc đánh giá là "khát" nhân lực, mở ra cơ hội việc làm rộng lớn cho người lao động trong những năm tới

Theo xu hướng tuyển dụng năm 2026, đây là ba nhóm ngành nằm trong danh sách "khát" nhân lực nhất, được xem là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế trong nhiều năm tới.

AI và dữ liệu

Khi nhắc đến những ngành học triển vọng nhất hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) gần như luôn nằm ở vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, trái với lo ngại rằng AI sẽ cướp đi việc làm của con người, thực tế cho thấy công nghệ này đang tạo ra một lượng lớn vị trí mới trên thị trường lao động.

Từ thương mại điện tử, tài chính, giáo dục đến sản xuất và y tế, ngày càng nhiều doanh nghiệp ứng dụng AI vào hoạt động vận hành. Điều này kéo theo nhu cầu lớn đối với các chuyên gia dữ liệu, kỹ sư AI, lập trình viên, chuyên viên phân tích dữ liệu và các vị trí liên quan đến chuyển đổi số.

Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp hiện không chỉ tìm kiếm những người biết lập trình. Họ cần những nhân sự có khả năng kết hợp giữa kỹ năng công nghệ và tư duy kinh doanh để giải quyết các vấn đề thực tế.

Đó cũng là lý do các ngành như Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Công nghệ dữ liệu lớn hay Kỹ thuật phần mềm đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều thí sinh.

Các chuyên gia tuyển dụng nhận định, trong giai đoạn tới, những người biết sử dụng AI sẽ có lợi thế, nhưng những người có khả năng xây dựng, vận hành và tối ưu hóa các hệ thống AI mới thực sự là nhóm nhân lực được săn đón với mức thu nhập cao.

Sản xuất thông minh

Trong khi nhiều người vẫn nghĩ ngành sản xuất là lĩnh vực truyền thống với môi trường làm việc đơn điệu, thực tế các nhà máy hiện đại đang thay đổi rất nhanh nhờ tự động hóa và công nghệ số.

Sự phát triển của robot công nghiệp, dây chuyền sản xuất thông minh và các hệ thống quản trị tự động đang tạo ra nhu cầu lớn đối với đội ngũ kỹ sư cơ điện tử, tự động hóa, kỹ thuật điện, robot và sản xuất thông minh.

Đặc biệt, làn sóng dịch chuyển sản xuất vào Việt Nam những năm gần đây khiến nhiều doanh nghiệp liên tục mở rộng quy mô, kéo theo nhu cầu tuyển dụng kỹ sư kỹ thuật ở mức cao.

Không ít doanh nghiệp cho biết họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những ứng viên có khả năng vận hành, lập trình, bảo trì hoặc tối ưu hóa các hệ thống tự động hóa. Đây chính là nguyên nhân khiến nhóm ngành kỹ thuật và sản xuất thông minh được đánh giá là một trong những lĩnh vực thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng nhất hiện nay.

Khác với nhiều ngành nghề phụ thuộc vào xu hướng ngắn hạn, nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực sản xuất được đánh giá có tính ổn định cao. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực như điện tử, ô tô, năng lượng, thiết bị công nghiệp hay vận tải đường sắt.

Chăm sóc sức khỏe

Nếu AI đại diện cho tương lai công nghệ và sản xuất thông minh là động lực tăng trưởng kinh tế, thì chăm sóc sức khỏe lại là lĩnh vực được bảo đảm bởi nhu cầu không thể thay thế của xã hội.

Già hóa dân số đang diễn ra tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Điều này khiến nhu cầu về điều dưỡng, phục hồi chức năng, quản lý sức khỏe, chăm sóc người cao tuổi và các dịch vụ y tế ngày càng gia tăng.

Khác với nhiều ngành nghề có thể chịu tác động từ biến động kinh tế, lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe luôn duy trì nhu cầu tuyển dụng ổn định. Các bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng, cơ sở chăm sóc người cao tuổi hay đơn vị quản lý sức khỏe cộng đồng đều đang cần thêm nhân sự có chuyên môn.

Dù công việc đòi hỏi trách nhiệm cao và áp lực không nhỏ, đây lại là lợi thế giúp những người có năng lực chuyên môn thực sự dễ dàng khẳng định giá trị của mình. Khi kinh nghiệm và trình độ được nâng cao, cơ hội thăng tiến cũng như mức thu nhập trong ngành thường tăng trưởng khá bền vững.

Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi, việc lựa chọn ngành học không nên chỉ dựa trên yếu tố "hot" hay mức lương trước mắt. Những ngành nghề có triển vọng lâu dài thường là những ngành gắn với nhu cầu cốt lõi của xã hội và nền kinh tế.

Nguồn: Sina, baidu