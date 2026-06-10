Lời khuyên cho tất cả những ai hay đặt xe ô tô, xe máy trên Grab

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Dịch vụ gọi xe GrabCar và GrabBike đã được ra đời từ sớm và hiện vẫn là một trong những dịch vụ được sử dụng phổ biến nhất trên ứng dụng Grab. Trong quá trình sử dụng, người dùng cần “bỏ túi” những tính năng sau đây để việc gọi xe được nhanh chóng, thuận tiện.

Sử dụng tính năng GrabNow để kết nối trực tiếp với tài xế

Grab cho biết, GrabNow là tính năng cho phép người dùng kết nối trực tiếp với các tài xế GrabBike ở gần chỗ đứng mà không cần chờ đợi xe đến đón. Nói cách khác, người dùng có thể “vẫy xe” theo cách truyền thống, nhưng kết nối theo cách hiện đại trên nền tảng số.

Đây là tính năng phù hợp trong trường hợp mỗi cá nhân đang có việc cần di chuyển gấp và tài xế đồng ý thực hiện chuyến xe này.

Để sử dụng GrabNow khi sử dụng dịch vụ GrabBike, người dùng thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Mở ứng dụng Grab, chọn dịch vụ GrabBike

Bước 2: Nhập điểm đón, điểm đến

Bước 3: Lựa chọn GrabNow ở phía bên dưới màn hình. Màn hình giới thiệu GrabNow sau đó sẽ được kích hoạt

Bước 4: Hỏi Tài xế GrabBike ở gần về việc nhận cuốc GrabNow của người dùng. Khi tài xế đồng ý, nhấn chọn Kết nối với tài xế

Bước 5: Nhập 6 mã số PIN từ tài xế

Bước 6: Khi mã số PIN được xác nhận, người dùng xác nhận tài xế và bắt đầu chuyến đi

Sử dụng tính năng Đặt trước chuyến xe

Đây là tính năng được áp dụng đối với dịch vụ GrabCar, được Grab triển khai giúp người dùng có thể chủ động lên kế hoạch di chuyển phù hợp với lịch trình cá nhân. Đặc biệt, tính năng này hữu ích với những ai cần di chuyển đến điểm đến có khoảng cách xa, cần xe đến đúng đón giờ hẹn như sân bay.

Grab cho biết, nếu người dùng có nhu cầu huỷ chuyến xe đặt trước, trong vòng tối đa 60 phút trước giờ khởi hành, nền tảng sẽ không tính phí huỷ chuyến.

Để sử dụng tính năng Đặt trước chuyến xe khi gọi GrabCar, người dùng thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Mở ứng dụng Grab và chọn tính năng Đặt xe trước

Bước 2: Nhập điểm đón, điểm đến

Bước 3: Chọn ngày và giờ cần đón và nhấn Đặt trước

Bước 4: Chọn loại xe muốn đi (Car Phổ Thông, Car Xe Điện, Car 6 chỗ ngồi, Car Plus…)

Bước 5: Nhấn Đặt trước xe ở phía dưới màn hình điện thoại để hoàn tất