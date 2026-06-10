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Chuyển khoản thành công 20 triệu đồng từ VietinBank sang VietinBank, người đàn ông phải trình báo công an: 3 tháng sau 1 công dân được mời lên làm việc

| | Kinh tế số

Sau khi chuyển nhầm 20 triệu đồng vào tài khoản người khác, một người đàn ông ở Hải Phòng đã trình báo công an và được hỗ trợ xác minh, nhận lại toàn bộ số tiền sau gần 3 tháng.

Ngày 8/6, Công an xã Bình Minh (tỉnh Ninh Bình) đã hỗ trợ anh Phạm Văn Trình (SN 1980, trú tại phường Hải Dương, TP Hải Phòng) nhận lại số tiền đã chuyển nhầm tiền qua tài khoản ngân hàng.

Theo trình bày, ngày 19/3, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản qua ngân hàng VietinBank, anh Trình đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 20 triệu đồng vào một tài khoản khác cũng mở tại VietinBank mang tên Phạm Văn Dũng.

Công an xã Bình Minh hỗ trợ người dân nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm trước đó

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Minh đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản nhận tiền là anh Phạm Văn Dũng (SN 1978, trú tại xóm Cồn Thoi 9, xã Bình Minh).

Công an xã Bình Minh sau đó đã liên hệ với anh Dũng để làm rõ vụ việc. Sau quá trình phối hợp làm việc giữa các bên và ngân hàng, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, anh Trình đã nhận lại toàn bộ số tiền 20 triệu đồng đã chuyển nhầm trước đó.

Nhận lại được số tiền của mình, anh Trình bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của cán bộ Công an xã Bình Minh cũng như sự phối hợp của các đơn vị liên quan trong việc hỗ trợ người dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Qua sự việc trên Công an xã Bình Minh khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản.

Theo Nam An

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