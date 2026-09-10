Việt Nam vượt Thái Lan, Trung Quốc và Ấn Độ, dẫn đầu APAC về số lượng dự án bất động sản hàng hiệu

Thị trường bất động sản hàng hiệu (Branded Residences) tại Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) đang bước vào giai đoạn phát triển mới, khi động lực tăng trưởng ngày càng đến từ nền tảng tài sản và nhu cầu của người mua trong nước, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào dòng vốn quốc tế.

Theo báo cáo Savills Branded Residences Asia Pacific 2026, Việt Nam hiện dẫn đầu Top 10 quốc gia về số lượng dự án Branded Residences, vượt qua các thị trường phát triển mạnh trong khu vực như Thái Lan, Ấn Độ và Trung Quốc. Việt Nam cũng được đánh giá là điểm sáng tăng trưởng của phân khúc Branded Residences tại APAC, với nguồn cung dự kiến tăng 152% đến năm 2032.

Số lượng dự án Branded Residences theo trạng thái phát triển (màu vàng: dự án đã hoàn thành; màu đỏ: dự án trong pipeline Nguồn: Savills)

Diễn biến này cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của Việt Nam trên bản đồ bất động sản hàng hiệu quốc tế, đồng thời phản ánh sự phát triển của một thị trường được thúc đẩy bởi nền tảng tài sản và nhu cầu nội địa ngày càng lớn.

TP.HCM nổi bật với mô hình Branded Residences độc lập

Một điểm đáng chú ý khác là sự khác biệt trong cấu trúc nguồn cung tại TP.HCM. Trên toàn APAC, tỷ trọng các dự án Branded Residences độc lập (Standalone Branded Residences) đang có xu hướng giảm, từ 30% trong nguồn cung đã hoàn thiện xuống 16% trong nguồn cung tương lai. Ngược lại, TP.HCM và Bangkok đang đi theo hướng khác khi số lượng dự án Standalone trong danh mục dự án dự kiến phát triển đến năm 2032 được dự báo tăng gấp đôi.

Theo bà Đỗ Thị Hương, Giám đốc Bộ phận Kinh doanh Nhà ở, Savills Việt Nam, xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu của nhóm khách hàng có giá trị tài sản cao tại TP.HCM. “Thực tế, thị trường Việt Nam đang ngày càng đa dạng về loại hình và địa bàn phát triển của Branded Residences. Tại TP.HCM, qua các dự án Savills đang tham gia phân phối, có thể thấy mô hình này đang hiện diện ngày càng rõ nét tại các vị trí trung tâm, với hai dự án của Masterise Homes tại khu vực Tôn Đức Thắng và một dự án tại Phạm Ngũ Lão. Trong khi đó, Branded Residences cũng đang mở rộng ra ngoài hai thị trường lớn là TP.HCM và Hà Nội, với các dự án như IFF Holdings tại Đà Nẵng và Indochina Kajima tại Phú Yên”, bà Hương cho biết.

Sự hiện diện của Branded Residences tại nhiều địa bàn khác nhau cho thấy phân khúc này đang mở rộng cả về quy mô và phạm vi thị trường. Trong khi các dự án tại trung tâm đô thị đáp ứng nhu cầu sở hữu nhà ở chất lượng cao của nhóm khách hàng giàu có, các dự án tại những điểm đến ven biển đang mở ra thêm dư địa cho mô hình kết hợp giữa nghỉ dưỡng, trải nghiệm và đầu tư dài hạn.

Đặc biệt tại TP.HCM, sự gia tăng của các dự án Standalone cho thấy nhu cầu đối với sản phẩm nhà ở hàng hiệu không chỉ đến từ khách hàng tìm kiếm bất động sản nghỉ dưỡng. Tại một đô thị có quỹ đất trung tâm hạn chế và nhu cầu ngày càng cao đối với chất lượng sống (dịch vụ và tiêu chuẩn vận hành), Branded Residences độc lập có thể đáp ứng nhóm khách hàng mong muốn sở hữu một không gian sống tại vị trí trung tâm nhưng vẫn được hưởng các tiêu chuẩn dịch vụ gắn với thương hiệu quốc tế.

Brand Premium tiếp tục củng cố giá trị của phân khúc

Sức hút của Branded Residences còn được thể hiện qua mức chênh lệch giá so với các sản phẩm không có thương hiệu. Theo Savills, Brand Premium (Mức chênh lệch giá nhờ thương hiệu) trung bình tại APAC đã tăng từ 23% lên 29% trong 12 tháng qua.

Mức premium này phản ánh giá trị mà thương hiệu mang lại cho sản phẩm bất động sản, từ tiêu chuẩn thiết kế, chất lượng dịch vụ và vận hành chuyên nghiệp đến trải nghiệm cư dân và mức độ nhận diện thương hiệu.

Trong bối cảnh người mua ngày càng quan tâm đến chất lượng và giá trị dài hạn của bất động sản, yếu tố thương hiệu có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng niềm tin và củng cố khả năng duy trì giá trị của sản phẩm.

Đáng chú ý, các thương hiệu nội địa tại APAC cũng đang ngày càng khẳng định vị thế nhờ lợi thế am hiểu thị trường, văn hóa và hành vi người tiêu dùng. Hiện 5 trong 10 thương hiệu khách sạn dẫn đầu khu vực là các thương hiệu có nguồn gốc từ Châu Á, cho thấy cơ hội phát triển không chỉ dành cho các thương hiệu quốc tế mà còn mở rộng cho những thương hiệu có nền tảng và mức độ nhận diện mạnh tại thị trường bản địa.

Xếp hạng các thương hiệu khách sạn dẫn đầu thị trường (Nguồn: Savills)

Louis Keighley, Giám đốc Bộ phận Tư vấn Phát triển Nhà ở Toàn cầu của Savills, nhận định: “Châu Á - Thái Bình Dương vẫn là động cơ tăng trưởng then chốt cho bất động sản hàng hiệu, nhưng chương tiếp theo của khu vực này sẽ được định hình bởi chiều sâu của từng thị trường bản địa, chứ không chỉ dựa vào quy mô của các thị trường dẫn đầu.”

Đối với Việt Nam, sự gia tăng của cải nội địa, nhu cầu ngày càng cao đối với chất lượng sống và sự mở rộng của các thương hiệu quốc tế đang tạo nền tảng cho một chu kỳ phát triển mới của Branded Residences.

Với nguồn cung Branded Residences dự kiến tăng 152% đến năm 2032, Việt Nam không chỉ mở rộng về quy mô mà còn cho thấy sự trưởng thành hơn của thị trường, khi sản phẩm ngày càng được định hình bởi nhu cầu của khách hàng, chất lượng vận hành và giá trị dài hạn.