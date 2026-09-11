Lộ diện "vùng đất tiềm năng" khu Tây: Lực đẩy cộng hưởng từ hạ tầng tỷ USD và dòng vốn FDI

Các tuyến giao thông huyết mạch trọng điểm đang đóng vai trò định hình lại diện mạo đô thị toàn khu vực.

Lực đẩy đa chiều kiến tạo cực phát triển mới tại khu Tây

Thị trường bất động sản thời gian qua chứng kiến sự chuyển dịch rõ nét của dòng vốn đầu tư. Thay vì chạy theo những cơn sốt ngắn hạn, dòng tiền thông minh đang hướng về những khu vực sở hữu bệ phóng phát triển toàn diện cả về kinh tế - xã hội lẫn hạ tầng.

Trong bối cảnh đó, Bến Lức (Long An cũ) đang nổi lên như một điểm giao của hạ tầng, logistics và dòng dân cư. Khu vực này nằm ngay cửa ngõ phía Tây TPHCM, nơi giao cắt của các trục giao thông chiến lược, tạo thành một "bàn xoay logistics" kết nối miền Tây với khu vực Đông Nam Bộ.

Về hạ tầng liên vùng, một vùng đất chỉ thực sự cất cánh khi đón nhận các tuyến giao thông huyết mạch mang tầm vóc quốc gia. Sự hiện diện của Vành đai 3 dài hơn 76km, Vành đai 4 dự kiến dài 206km với vốn đầu tư 120.000 tỷ đồng, cùng các tuyến cao tốc trọng điểm đang đóng vai trò định hình lại diện mạo đô thị toàn khu vực. Những trục giao thông tỷ USD này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, mà còn tạo ra các hành lang kinh tế mới, thúc đẩy sự luân chuyển giao thương.

Tuy nhiên, hạ tầng chỉ là điều kiện cần. Động lực tiếp theo thúc đẩy khu Tây trở thành "vùng đất tiềm năng" đến từ định hướng phát triển đô thị công nghiệp và chuỗi cung ứng logistics. Thực tế, dòng vốn ngoại đang tiếp tục gia tăng tại các khu công nghiệp phía Nam trong năm 2026. Chỉ 6 tháng đầu năm Tây Ninh đã thu hút hơn 2,26 tỷ USD vốn FDI, tạo thành một hành lang kinh tế nhộn nhịp.

Hưởng lợi trực tiếp từ bức tranh vĩ mô đó, Bến Lức với lợi thế nằm ngay cửa ngõ nhanh chóng vươn lên thành thỏi nam châm hút vốn lõi của khu vực. Đến nay, khu vực này đã ghi nhận hơn 1.400 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 12,7 tỷ USD. Riêng hệ thống các khu công nghiệp tại đây đã thu hút hơn 1.000 dự án, trực tiếp tạo việc làm cho khoảng 200.000 lao động.

Theo quy hoạch đến năm 2030, khu vực này sẽ được bao quanh bởi 51 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 12.500 ha, cùng nhiều trung tâm logistics và cụm công nghiệp mới.

Khi mạng lưới giao thông ngày càng hoàn thiện, Bến Lức có đầy đủ bệ phóng để không chỉ dừng lại ở một cứ điểm sản xuất, mà vươn tầm thành điểm phân phối thương mại, dịch vụ và logistics trọng yếu của toàn hành lang Đông – Tây Nam Bộ.

Chính sự sôi động của nền kinh tế, cùng sự gia tăng các hoạt động công nghiệp - logistics và cơ hội việc làm đã thu hút một lực lượng khổng lồ bao gồm các chuyên gia, nhân sự quản lý, kỹ sư và người lao động đổ về đây sinh sống. Điều này cũng đặt ra những yêu cầu mới về dịch vụ đô thị và chỗ ở chất lượng cao, đòi hỏi thị trường bất động sản phải có những lời giải phù hợp.

Trước sức hút từ "vùng trũng" tiềm năng này, hàng loạt thương hiệu bất động sản lớn đã ráo riết đổ bộ, minh chứng rõ nét cho việc dòng vốn thông minh đang chảy về đúng hướng. Thế nhưng, sự phát triển bứt tốc của hạ tầng và kinh tế đang đặt ra một bài toán mới: Lực lượng cư dân thế hệ mới không chỉ cần một nơi để ở.

Họ đòi hỏi một môi trường sống chất lượng, an ninh và đầy đủ tiện nghi. Sự gia tăng dân số cơ học này kéo theo nhu cầu cấp thiết về việc hình thành những khu đô thị tích hợp quy mô lớn, có khả năng đáp ứng trọn vẹn mọi khía cạnh đời sống, thay vì chỉ phát triển các dự án nhà ở đơn lẻ thiếu vắng tiện ích. Những khu đô thị này phải đóng vai trò như một "trung tâm sinh kế", nơi mọi nhu cầu từ an cư, học tập, làm việc đến giải trí và mua sắm đều được giải quyết nội khu.

Kỷ nguyên đô thị tích hợp và lực hút từ những "thành phố bên sông"

Giữa bức tranh quy hoạch vĩ mô đầy sôi động đó, đại đô thị Waterpoint quy mô 355ha của Tập đoàn Nam Long nổi lên như một điểm sáng dẫn dắt thị trường nhờ quy hoạch đồng bộ, bài bản và pháp lý vững vàng.

Không dừng lại ở quy mô diện tích, giá trị cốt lõi của Waterpoint nằm ở định hướng phát triển đại đô thị bền vững. Nam Long đã kiến tạo nơi đây thành một "thành phố bên sông" thực thụ, kết hợp hài hòa giữa hạ tầng hiện đại, đa dạng các loại hình nhà ở, cảnh quan thiên nhiên trù phú, cùng hệ thống giáo dục, y tế và tiện ích thương mại.

Tại Waterpoint, một cộng đồng cư dân đang từng bước hình thành và gắn kết mạnh mẽ. Sức sống của đại đô thị được minh chứng qua những mảng xanh đa tầng, các công viên trung tâm rộng lớn, bến thuyền ven sông Vàm Cỏ Đông, cùng hàng loạt phân khu đã đón cư dân về an cư nhộn nhịp. Đây chính là minh chứng cho năng lực thực thi và tầm nhìn phát triển bền vững của chủ đầu tư.

Những lớp giá trị vượt trội về quy hoạch, không gian sống và tiềm năng phát triển của Waterpoint không chỉ nằm trên những trang tài liệu. Tất cả sẽ được giới thiệu một cách trực quan và sinh động nhất tại sự kiện Triển lãm Bất động sản Nam Long Experience 2026 sắp diễn ra.

Đến với sự kiện, khách hàng có thể tận thấy Waterpoint từ câu chuyện phát triển khu vực, cấu trúc quy hoạch, tiến độ xây dựng, hệ sinh thái sống đến các dòng sản phẩm đa dạng. Đặc biệt hơn, đây là cơ hội để người mua tiếp cận trực tiếp với các phương án sở hữu thông qua những chính sách bán hàng phù hợp và tối ưu.

Đến với Nam Long Experience 2026, khách tham quan sẽ được bước vào một hành trình khám phá Waterpoint thu nhỏ qua chuỗi "điểm chạm" đa giác quan. Khởi đầu từ không gian check-in tái hiện mảng xanh đa tầng đặc trưng, khách hàng có thể thử thách bản thân với game chạy bộ tương tác qua các cung đường sinh thái, hay tự tay điều chế những lọ nước hoa mang hương sắc riêng của từng phân khu.

Không dừng lại ở những trải nghiệm độc đáo, sự kiện còn là không gian mở để người mua trực tiếp kiểm chứng quy hoạch, đánh giá hệ sinh thái tiện ích và tiếp cận giỏ hàng đa dạng từ các phân khu danh giá như Solaria Rise, The Aqua, Park Village, Rivera Nagomi hay The Pearl.

Đến với Nam Long Experience 2026, khách tham quan sẽ được bước vào một hành trình khám phá Waterpoint thu nhỏ.