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Xuất hiện văn phòng bán bất động sản được thiết kế như thư viện khổng lồ ở TP.HCM, hàng trăm người nườm nượp kéo đến check-in

| | Bất động sản

Với những kệ sách bằng gỗ cao kịch trần, uốn lượn bao quanh không gian trung tâm, một văn phòng giới thiệu dự án bất động sản tại khu Nam TP.HCM đang gây chú ý vì trông giống một thư viện khổng lồ. Ngay sau khi mở cửa, nơi đây thu hút đông người đến tham quan, chụp ảnh.

Xuất hiện văn phòng bán bất động sản được thiết kế như thư viện khổng lồ ở TP.HCM, hàng trăm người nườm nượp kéo đến check-in - Ảnh 1.

WOW Center - Địa điểm “check -in” tại TP.HCM đang gây xôn xao mạng xã hội

Những ngày qua, hình ảnh một “thư viện khổng lồ” xuất hiện tại khu Nam TP.HCM thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Không gian nổi bật với những kệ sách bằng gỗ cao nhiều tầng, uốn cong bao quanh khu vực trung tâm, tạo cảm giác giống một nhà sách hoặc thư viện.

Nhưng thực tế đây là WOW Center, không gian giới thiệu và trải nghiệm của dự án căn hộ. WOW Center được phát triển theo chủ đề “The Museum of Knowledge” (Bảo tàng Tri thức). Hệ thống kệ sách kéo cao gần sát trần, bố trí thành nhiều tầng và uốn lượn quanh không gian chính khiến nhiều góc bên trong gợi liên tưởng đến thư viện Starfield nổi tiếng tại Seoul (Hàn Quốc).

Xuất hiện văn phòng bán bất động sản được thiết kế như thư viện khổng lồ ở TP.HCM, hàng trăm người nườm nượp kéo đến check-in - Ảnh 2.

Điểm nhấn của không gian là những kệ sách bằng gỗ cao nhiều tầng, uốn lượn quanh khu vực trung tâm. Ảnh: Ngọc Nhân

Không gian này cũng được tổ chức khác với một sales gallery thông thường. Sa bàn và căn hộ mẫu được bố trí xen kẽ với các khu vực đọc sách, nghỉ chân và chụp ảnh, qua đó kết hợp hoạt động giới thiệu bất động sản với trải nghiệm tham quan.

Xuất hiện văn phòng bán bất động sản được thiết kế như thư viện khổng lồ ở TP.HCM, hàng trăm người nườm nượp kéo đến check-in - Ảnh 3.

Xuất hiện văn phòng bán bất động sản được thiết kế như thư viện khổng lồ ở TP.HCM, hàng trăm người nườm nượp kéo đến check-in - Ảnh 4.

Những kệ sách cao kịch trần nhanh chóng trở thành phông nền check-in, tạo nên hình ảnh khác lạ cho một văn phòng bán bất động sản tại khu Nam TP.HCM.

Ngay trong những ngày đầu mở cửa, WOW Center thu hút đông người đến tham quan và chụp ảnh. Hình ảnh dòng người check-in giữa những kệ sách cao nhiều tầng cũng liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, khiến không gian này được nhiều người liên tưởng đến một “Starfield thu nhỏ” giữa khu Nam TP.HCM.

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Hy San

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