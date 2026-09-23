Chất lượng sống tại Monrei Saigon mở ra tiềm năng khai thác dòng tiền bền vững

Mitsubishi Corporation đặt trọn tâm huyết vào vòng đời dự án

Giữa áp lực công việc, những giờ di chuyển và lịch trình bận rộn, cư dân đô thị còn bao nhiêu thời gian để trò chuyện cùng gia đình hay đơn giản là nghỉ ngơi trọn vẹn? Một môi trường sống cần được kiến tạo thế nào để mỗi lần trở về, con người có thể tìm lại sự cân bằng mà vẫn duy trì kết nối thuận tiện với thành phố?

Đó là những trăn trở đầu tiên của Mitsubishi Corporation khi phát triển dự án Monrei Saigon. Ông Bampo Tezuka, CEO MC Urban Development Vietnam, Mitsubishi Corporation chia sẻ: "Giá trị của một nơi ở cần được cảm nhận trong đời sống thường ngày, cư dân có thêm thời gian cho mình, có không gian gần gũi với thiên nhiên và có thể yên tâm để gia đình gắn bó lâu dài".

Từ mong muốn ấy, Mitsubishi Corporation đưa kinh nghiệm hơn 70 năm phát triển đô thị toàn cầu vào từng khâu quy hoạch, thiết kế, xây dựng đến định hướng vận hành sau bàn giao. Đặc biệt, với việc phát triển mô hình Urban Hydrotherapy City, nước trong dự án đã được nâng lên thành hạ tầng cốt lõi. Phần lớn diện tích không gian được dành cho cây xanh và mặt nước; hệ thống phun sương hỗ trợ giảm bụi, hạ nhiệt khoảng 2-3 độ C, góp phần tạo nên vi khí hậu dễ chịu cho cư dân.

Tại Monrei Saigon, mỗi thành viên đều có thể tìm thấy niềm vui riêng, đồng thời có thêm thời gian dành cho gia đình. Trẻ nhỏ có thể khám phá khu vui chơi nước Kodomo, trong khi những lối dạo, cầu đi bộ và khoảng nghỉ bên hồ cá mở ra không gian để bố mẹ thư giãn, trò chuyện và vui chơi cùng con. Hoạt động chèo thuyền kayak trên dòng sông lười dài 88m mang đến thêm lựa chọn cho những cư dân yêu thích vận động với nước.

Ghi nhận thực tế Toà A1 (Onsen) đã thi công đến tầng 20 và xây, tô đến tầng 15

Monrei Saigon mang đến 3 toà tháp với 3 hành trình phục hồi từ nước. Tháp A1 (Onsen) với tổ hợp Onsen Hub vận dụng liệu pháp ngâm suối khoáng nóng Nhật Bản, hướng đến phục hồi thể chất, tinh thần và làn da. Tháp A2 (Detox 1) với mang đến liệu pháp xông hơi, đá muối giúp hỗ trợ thư giãn, thanh lọc và tái tạo năng lượng. Aquatonic Complex tại tháp A3 (Detox 2) dùng vòi phun massage, ghế thủy lực dưới nước và tia nước tác động lên vai, gáy, giúp giảm căng cứng, hỗ trợ tuần hoàn.

Song song với hệ tiện ích phục hồi, Monrei Saigon cũng xây dựng một môi trường sống an toàn, riêng tư. Dự án triển khai bốn lớp an ninh, gồm bảo vệ và camera toàn khu 24/7; hệ thống an ninh riêng tại từng tòa; phân tầng thang máy kết hợp camera tại từng tầng.

Chất lượng sống tốt đang quyết định giá trị tài sản

Trong chu kỳ mới của thị trường, nhà đầu tư không còn kỳ vọng quá nhiều vào việc bất động sản sẽ tăng giá nhanh. Thay vào đó, người mua ngày nay rất chú trọng trải nghiệm sử dụng và khả năng khai thác sau đầu tư.

Tại sự kiện "Monrei Talk – Cashflow Home - Một nơi an cư, hai dòng giá trị", PGS.TS. Nguyễn Minh Ngọc, Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) nhận định: "Tài sản có sức bền dài hạn dựa vào: Vận hành chuẩn, thiết kế khoa học, sự hài lòng về chất lượng sống, khách thuê ổn định, dòng tiền cho thuê tăng dần đều".

Tại Đông Bắc TP.HCM, chất lượng các căn hộ đang trở thành yếu tố được quan tâm hàng đầu. Với gần 55.000 chuyên gia và nhà quản lý cấp cao, lực lượng lao động chất lượng cao này đang tạo ra nhu cầu lớn trên thị trường nhà ở và cho thuê. Họ quan tâm đến những sản phẩm đáp ứng tốt yêu cầu về kết nối, an ninh, chất lượng vận hành và tiện ích chăm sóc sức khỏe.

Văn phòng bán hàng Monrei Saigon thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư tham quan và lựa chọn căn hộ

Được phát triển bởi Mitsubishi Corporation, dự án Monrei Saigon đặt mục tiêu đáp ứng những yêu cầu khắt khe bằng không gian sống riêng tư, hệ cảnh quan xanh và tiện ích phục vụ nhiều thế hệ. Khi người lớn có nơi vận động, trẻ nhỏ có không gian vui chơi ngay trong khuôn viên, giá trị căn hộ từ đó được mở rộng nhờ sự thuận tiện trong sinh hoạt.

Sự cộng hưởng với hạ tầng giao thông đang phát triển giúp Monrei Saigon có thêm lợi thế cạnh tranh. Dự án toạ lạc trên trục Nguyễn Thị Minh Khai, trong vùng liên kết với Quốc lộ 13, Vành đai 3 và tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM . Khi các tuyến giao thông hoàn tất và đi vào vận hành, thời gian từ dự án đi về trung tâm thành phố chỉ mất khoảng 30 phút.

Chia sẻ về quyết định đầu tư của mình, chị Huỳnh Trâm Anh (Phường An Phú, TP.HCM) cho biết: "Kỷ lục Thành phố Nước – Thuỷ liệu tiên phong tại Việt Nam theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận năm 2026 là điều khiến tôi chú ý đến Monrei Saigon. Khi tìm hiểu sâu hơn, uy tín của Mitsubishi Corporation cho tôi thêm cơ sở để cân nhắc đầu tư."

Cùng với năng lực triển khai của chủ đầu tư, khả năng đáp ứng nhu cầu thuê dài hạn là yếu tố được chị Trâm Anh cân nhắc trước khi quyết định xuống tiền. Lựa chọn này cho thấy bài toán đầu tư đang được đặt từ góc độ của người trực tiếp sử dụng: chất lượng an cư tạo sức hút với khách thuê, qua đó hỗ trợ khả năng khai thác và giữ giá trị tài sản.

Với Monrei Saigon, đầu tư vào chất lượng sống là cách Mitsubishi Corporation đặt nền móng cho giá trị tài sản trong dài hạn. Từ quy hoạch, thiết kế đến định hướng vận hành, mỗi lựa chọn hôm nay đều hướng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của người sử dụng trong nhiều năm tới. Đó cũng là cơ sở để nhìn nhận tiềm năng của dự án: một nơi ở có thể tạo dựng sức hút lâu dài khi mang đến đủ lý do để cư dân lựa chọn gắn bó.