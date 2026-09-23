Vinaconex 25 được giao đất đợt cuối để thực hiện Phân kỳ 1 Khu đô thị Thiên Ân

Tổng diện tích thuộc Phân kỳ 1 đã giao là hơn 11,5ha

Theo Quyết định số 4173/QĐ-UBND, UBND TP Đà Nẵng giao đất, cho thuê đất với diện tích 11.065,06 m2 tại phường Điện Bàn Đông cho CTCP Vinaconex 25 để thực hiện Phân kỳ 1 - dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Thiên Ân.

Trong diện tích đất nêu trên có 1.067,07 m2 đất ở tại đô thị được Nhà nước giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

201,21 m2 đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (đất thương mại dịch vụ) có thời hạn sử dụng đến 13/5/2070 được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Bên cạnh đó, 9.796,78 m2 đất sử dụng vào mục đích công cộng (bao gồm: đất hạ tầng kỹ thuật, công viên, cây xanh, công cộng. Chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng theo dự án đầu tư đã được phê duyệt và bàn giao cho địa phương quản lý sau khi kết thúc dự án.

Tổng diện tích thuộc Phân kỳ 1 sau khi giao bổ sung đợt cuối là 115.117,82 m2. Trước đó, Đà Nẵng đã có 4 đợt giao đất, cho thuê đất để nhà đầu tư thực hiện Phân kỳ 1 - dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Thiên Ân.

Tổng diện tích thuộc Phân kỳ 1 khu đô thị Thiên Ân đã giao cho chủ đầu tư. Nguồn: UBND TP Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định giá đất hoặc chuyển thông tin địa chính để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa và thực hiện các thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp bàn giao đất trên thực địa; Thuế thành phố Đà Nẵng thông báo nghĩa vụ tài chính cho doanh nghiệp.

UBND phường Điện Bàn Đông có trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng đất của CTCP Vinaconex 25, bảo đảm đúng mục đích, vị trí, diện tích và quy hoạch chi tiết được duyệt.

Được biết, dự án Khu đô thị Thiên Ân được chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2019. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 26/9/2016.

Đến ngày 22/12/2020, dự án tiếp tục được Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) tại Quyết định số 3751/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam (cũ).

Vinaconex 25 đã 'rót' bao nhiêu tiền vào Khu đô thị Thiên Ân?

Về nhà đầu tư dự án, CTCP Vinaconex 25 (mã: VCC, sàn HNX), là một thành viên thuộc Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã: VCG, sàn HoSE).

Tại báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 đã soát xét, Vinaconex 25 ghi nhận 373,1 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại Khu đô thị Thiên Ân, tăng 30 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong kỳ, Vinaconex 25 đã vốn hóa chi phí đi vay với tổng số tiền là 6,74 tỷ đồng (kỳ trước là 4,61 tỷ đồng) liên quan đến các khoản vốn vay chung trong đó có sử dụng để đầu tư hình thành tài sản thuộc Dự án Khu đô thị Thiên Ân.

Chi phí đi vay được vốn hóa vào giá trị tài sản được xác định theo tỷ lệ vốn hóa là 8,0% (năm 2025 là 7,5%) trên chi phí lũy kế bình quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây dựng tài sản thuộc Dự án Khu đô thị Thiên Ân.

Ngoài ra, VCC còn ghi nhận gần 173 tỷ đồng các khoản nhận góp vốn từ các cá nhân theo hợp đồng hợp tác kinh doanh để hợp tác đầu tư xây dựng Dự án Khu đô thị Thiên Ân.

Tại ngày 30/6/2026, VCC có các cam kết liên quan đến các hợp đồng xây dựng để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thiên Ân và Khu đô thị Ngân Câu với tổng giá trị là khoảng 88 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh của chủ đầu tư, trong nửa đầu năm 2026, Vinaconex 25 ghi nhận doanh thu thuần gần 923 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp ở mức gần 87 tỷ đồng, tăng gần 32%.

Trong bối cảnh các loại chi phí trong kỳ đều tăng nhưng VCC vẫn báo lợi nhuận sau thuế đạt gần 14 tỷ đồng, cao hơn khoảng 4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của VCC ở mức gần 1.492 tỷ đồng, giảm gần 6 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm gần 589 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn 554 tỷ đồng, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gần 199 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối tài chính, tổng nợ phải trả của Vinaconex 25 ghi nhận 1.211 tỷ đồng, tăng khoảng 94 tỷ đồng sau nửa đầu năm. Trong đó, vay nợ ngắn hạn chiếm gần 427 tỷ đồng, vay nợ dài hạn hơn 18 tỷ đồng.