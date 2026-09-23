Hà Nội sẽ có thêm 612 căn nhà ở xã hội tại Mê Linh

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở Minh Đức, xã Mê Linh.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Du lịch Minh Đức làm chủ đầu tư, được xây dựng trên khu đất khoảng 17.000 m², gồm 3 tòa nhà cao từ 10-12 tầng.

Theo thông tin được công bố, dự án có tổng cộng 612 căn hộ nhà ở xã hội , diện tích mỗi căn khoảng 70-77 m². Trong đó, 551 căn dành để bán và 61 căn dành cho thuê mua.

Giá bán tạm tính khoảng 23,9 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Với mức giá này, mỗi căn hộ có giá khoảng 1,67-1,84 tỷ đồng, tùy diện tích, chưa tính kinh phí bảo trì.

Phối cảnh nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở Minh Đức, xã Mê Linh. (Ảnh: Chủ đầu tư).

Đối với hình thức thuê mua, giá tạm tính khoảng 159.000 đồng/m²/tháng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và kinh phí bảo trì.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/10. Hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp tại dự án Khu nhà ở Minh Đức, xã Mê Linh, Hà Nội.

Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán, thuê mua bắt đầu từ tháng 11. Dự án dự kiến hoàn thành, bàn giao căn hộ trong quý IV/2026.

Người đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội phải thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở và đáp ứng các điều kiện theo quy định. Việc tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ được thực hiện theo quy định hiện hành về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý người dân không nộp hồ sơ thông qua các đơn vị trung gian. Chủ đầu tư chỉ tiếp nhận hồ sơ tại địa điểm đã được công bố và không thu phí trong quá trình tiếp nhận hồ sơ.

Khu nhà ở Minh Đức nằm trên địa bàn xã Mê Linh, được đầu tư hệ thống hạ tầng và các tiện ích phục vụ cư dân theo quy hoạch được phê duyệt.